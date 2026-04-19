2本无字绘本的留白哲学 过度言语成沉重说教 听见善意与原谅的声音｜好书推介

好书推介｜在这个时代，世界充斥着太多的声音与文字。做父母的，也常常习惯用连珠炮发的言语去教导孩子。我们太依赖文字来传递道理，却忘了有时候，过度的言语反而变成一种沉重的说教。

今次，不如让我们暂时卸下文字的重担，来谈谈无字绘本独有的魔力。当书页上一个字都没有时，阅读的主导权便完完全全交还给了读者。我们被逼放慢脚步，用心去感受每一张图画。

儿童绘本｜两部无字绘本

这次选择了两部无字绘本 —— 《每个微小善意》与《每份温柔原谅》，皆出自斯洛文尼亚的艺术家玛塔．巴托利（Marta Bartolj）之手。拥有深厚艺术底蕴的她，擅长抽离繁琐的文字，纯粹以细腻的图像和巧妙的运镜来说故事。在她的笔下，没有语言的限制，反而让跨越国界和年龄的读者，都能在画面的细节中读出共鸣。

（图片来源：受访者提供）

儿童绘本推介1：《每个微小善意》

《每个微小善意》的故事，由一个弄丢心爱小狗的女孩展开。她带着失落的心情出门张贴寻狗启事，却在半路上，将原本留给自己的苹果，顺手送给了街头艺人。

（图片来源：受访者提供）

看见红色的蝴蝶效应

这个微小的举动，就像一颗投入湖心的石子，激起了善意的涟漪。看见这一幕的路人，默默捡起了地上的空瓶；目睹捡空瓶的小男孩，转头去帮助气球飞走了的女孩……一个善意触发另一个善意，最后兜兜转转绕了一大圈，竟不可思议地将好消息带回了失去小狗的女孩身边。

（图片来源：受访者提供）

作者没有用一句大道理，她只用了一种颜色 —— 红色，来引导我们的视线。从女孩的红色苹果，到流转在不同过客身上的红色物件。在略显冷漠的城市里，那一道红色正是善意流动的轨迹。你永远不知道，自己一个微不足道的善举，会在世界的哪个角落开出花来。

（图片来源：受访者提供）

儿童绘本推介2：《每份温柔原谅》

另一本《每份温柔原谅》中，小男孩因为朋友的不小心，让心爱的蓝色小鸟飞走了。他对朋友大发脾气，转身出门寻找小鸟。在现实生活中，当孩子发生冲突时，大人通常会急着介入，希望一秒钟就皆大欢喜。

（图片来源：受访者提供）

给情绪一个消化的空间

但这个故事点出了一个真相，原谅是需要时间发酵的。小男孩在寻找小鸟的路上，以旁观者的角度目睹了各种意外。他看见了犯错者的懊悔，也看见了受害者的宽容。直到他自己回到家，也不小心打破了杯子并获得爸爸的原谅后，他那颗愤怒的心才真正释怀。隔天，他终于能以平静的心与朋友和好。

（图片来源：受访者提供）

这一次，作者用蓝色贯穿全书。这道蓝色也引导我们，原谅不是一句口号，当我们愿意给孩子（也给自己）一点消化情绪的留白空间，原本卡住的关系，自然会找到修补的出口。

（图片来源：受访者提供）

为彼此的心灵留白

面对大环境的喧嚣，也许我们都需要练习在生活中留白。在中国传统水墨画中，最高级的技巧往往不是填满，而是留白，教育亦是如此。

（图片来源：受访者提供）

与其依赖那些单薄且急于批判的文字，不如试着收起声音，用真实的行动去示范。无论是在街头默默给予陌生人一个善意的微笑，还是在孩子犯错懊悔时，先给予一个不带指责的空间。请相信，那些微小的善意与温柔的原谅，早已超越了语言的界限。

文、图：Kadey Jadey绘本童乐

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