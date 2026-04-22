特色中学巡礼│中华基督教会基道中学Busking展示音乐才华 原创音乐剧预演人生

特色中学巡礼｜一个平凡的星期二午膳时间，走进九龙城区中华基督教会基道中学的校园，耳边传来的不是嘈杂的嬉戏声，而是悠扬的小提琴声与充满感染力的歌声。这是学校近年最受欢迎的特色活动「校园Busking」，这个平台不仅能展示学生的音乐才华，更是一个训练胆量、建立自信的实战场景。

（图片来源：受访学校提供）

中华基督教会基道中学 透过音乐学懂稳定情绪

站在空地上，面对四方的目光，表演者必须学习稳住情绪，专注演出，更重要是，这项活动教导他们学会面对他人的不同反应，翁港成校长表示：「他们将来踏足社会，有人会欣赏你的努力、有人冷眼旁观、嘲笑批评，有人根本不在意你的存在，所以表演者必须学会调整心态，既不因掌声而自满，也不因嘲讽而退缩。」这种面对真实社交反馈的经验，是课堂上难以学习的。

中华基督教会基道中学翁港成校长（图片来源：受访学校提供）

Busking即街头音乐表演，是世界各地常见的城市风光，学校把busking引入校园，在小食部旁的空地摆放简单的音响设备，任何有兴趣表演的学生均可自由弹唱，学生既可成为busking的主角，亦可作为观众欣赏其他同学的付出及才华。翁港成校长指出，busking定于逄星期二午膳时间（13:00 - 13:20）举行，虽然每次只有短短20分钟，但内容非常丰富，每次有三至四项表演，学生曾表演的项目包括合唱、独唱、小提琴独奏、弦乐合奏及敲击合奏等。开学至今，参与表演的人次已累积约60人。

「校园 Busking」不仅能展示学生的音乐才华，更是一个训练胆量的实战场景。（图片来源：受访学校提供）

宝贵的表演经验

由于表演位置开扬，除了现场围观的学生外，楼层的同学都会在走廊观看，每次现场观众都反应热烈。学校更使用中央音响系统，让学生在课室休息时都可以聆听音乐。对表演学生而言，这份经历让他们获得极大的满足感，也增加了宝贵的表演经验。通过这项活动，学生有更多机会发挥潜能，增加自信心，同时营造学校的音乐氛围。虽然学生的表演未必每次优秀，但学校深信他们从中定会有所学习和得着。

不同年级的学生演奏各式各样的乐器，专注演出。（图片来源：受访学校提供）（图片来源：受访学校提供）

除了午间busking，学校目前提供超过50多个学会，包括美术、运动和音乐等，希望学生在校能获得多元体验，丰富成长经历。学校特别着重学生的音乐发展，例如新设的管弦乐团，会提供乐器让学生有机会尝试接触音乐，发展潜能。此外，学校设有合唱团，学生每周练习一次，每年都会外出参加比赛和大型表演，更有机会前往海洋公园或香港迪士尼乐园表演。

原创音乐剧 预演人生

在舞台艺术方面，学校每年制作原创价值观音乐剧，从前台演出到后台制作，均由学生一手包办。校方提供专业舞台、服装、灯光及化妆，为学生搭建尽情发挥所长的平台。这项大型活动开放予中一至中五学生参与，老师根据学生的平日表现、艺术潜质及团队合作能力进行推荐，甄选出具备纪律、能平衡学业与演出的学生参加。训练过程非常严谨，从4月开始围读剧本，6月展开歌舞与戏剧排练，到了8至9月更进入密集式训练，学生在汗水中锻炼出坚毅的精神与团队协作能力，实属难能可贵的成长机会。

学校每年制作一部原创价值观音乐剧，由学生参与演出。（图片来源：受访学校提供）

今年9月16及17日，学校将在香港大会堂上演全新原创音乐剧《千骗幻化》，故事讲述一群中学生发现身边隐藏的诈骗行为，探讨诚信、责任与同理心，这不仅是一场演出，更是学生建立自我肯定、展现长期训练成果的重要平台。

参演音乐剧是学生建立自我肯定，展现长期训练成果的重要平台。（图片来源：受访学校提供）

（图片来源：受访学校提供）

家校合作：促进全人发展



在子女的全人发展上，翁校长认为家长的陪伴与包容至关重要，透过家校合作，孩子定能茁壮成长，演奏出属于自己的生命乐章。翁校长建议家长可以从以下几方面提供协助：

（图片来源：受访学校提供）

鼓励多元尝试：支持子女参与不同范畴的活动，让他们在不同的范畴中探索，培养兴趣与热诚，而非仅专注于学术成绩。 着重学习过程：就像busking的理念一样，孩子在学习新事物时难免会有挫折与困难，家长应多关注子女在当中的得着与进步，而非单一的成败，帮助他们培养面对挑战的韧性。 给予肯定与支持：孩子在台上展现自我（如参演舞台剧）时，最渴望得到的父母的认同。家长的参与和鼓励，是孩子建立自信心最强大的动力来源。

（图片来源：受访学校提供）

（图片来源：受访学校提供）

文：佘君仪 图：受访学校提供

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