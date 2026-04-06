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儿童职业体验｜山本屋手作乌冬工作坊 日籍师傅教授亲子手打乌冬/日文职人证书/下午茶

亲子
更新时间：12:42 2026-04-06 HKT
发布时间：12:42 2026-04-06 HKT

儿童职业体验｜烟韧弹牙的日式乌冬是不少小朋友的至爱，可有想过由零开始制作，把面团变成一碗香气四溢的汤乌冬？来自日本名古屋的「山本屋」，两间分店近日推出儿童职业体验活动「手作乌冬工作坊」，各位乌冬小粉丝，可以去边学自制乌冬，更可即场享用乌冬下午茶呢！

儿童职业体验｜日籍师傅手作乌冬工作坊

来自日本名古屋，于1925年成立，已有逾百年历史，最著名的是其采用日本小麦粉每日新鲜制造的乌冬，配以味噌或鲣鱼等数款汤底及独创砂锅炖煮，大人、小孩都闻香而至。

制作乌冬过程轻松好玩，师傅还会大搞气氛提供道具打卡。（图片来源：《亲子王》）
制作乌冬过程轻松好玩，师傅还会大搞气氛提供道具打卡。（图片来源：《亲子王》）

现时「山本屋」在每个周末于尖沙咀LCX店和围方店均会举办「手作乌冬工作坊」，资深又鬼马的师傅们将会带领大家制作面团、手切面条，更会把亲手制作的乌冬即场烹煮并享用，更可选清新鲣鱼汤底口味，还可将多余的面条可带回家作自行料理，工作坊也包每位大人一碗砂锅味噌乌冬，齐齐品尝传统滋味。完成后会获得日文职人证书，更有抽奖环节、打卡道具，保证收获满满。

即场享用自己做的乌冬，小朋友的鲣鱼汤底口味较清新，大人亦会有招牌味噌乌冬一起当下午茶。（图片来源：《亲子王》）
即场享用自己做的乌冬，小朋友的鲣鱼汤底口味较清新，大人亦会有招牌味噌乌冬一起当下午茶。（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览儿童职业体验详情：

山本屋亲子手打乌冬体验工作坊
地址： 尖沙咀海港城海运大厦LCX 3楼32号舖分店 /  大围围方5楼527号舖分店 
时间 : 10:00 - 11:30（逢星期六）
对象：5 - 12岁儿童及其家长 
语言 : 日文 （有现场翻译） / 广东话
价格 :  $460 / 组 （每组包括 1 位小童 + 1 位成人） ，额外成人每位加$138（包括享用自选乌冬1份）
报名方法： 按 https://linktr.ee/thefoodstoryhk 登记成会员，然后于The Food Story App报名。

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