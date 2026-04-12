两本关于守护亲情的绘本 天马行空叙事手法 展现最实在的温情｜好书推介

亲情之间的守护和思念，是世上最实在的羁绊。今次介绍的两本绘本，运用了天马行空的叙事手法，将这份温情表现得淋漓尽致。

儿童绘本推介1：《梦游》

《梦游》的作者小时候真的患过梦游症，他的爸爸晚上总是要不时检查他是否仍在床上，如果梦游走出去了就会带他回家。这段经历，现在幻化成了一个小朋友半夜走出家门，父亲在后面跟踪的故事。

儿童绘本推介1：《梦游》（图片来源：受访者提供）

奇幻梦境 暗藏父亲的守护

现实中，梦游的人能在无意识中找到门口走出去，细想已经有点匪夷所思，然而在绘本的世界中，更荒谬的事也可以成立。所以书中的孩子梦游时外出就方便得多了，直接走上天花板、走出窗外就可以了。人在无意识的状态下不懂得害怕，往往非常危险。为了突出这种危机感，作者为主角安排了不按常理的路线，反而令事情变得非常有趣。为了缓和一下危险的气氛，除了那位爸爸紧随其后外，孩子后面还带着一班清醒的动物朋友作伴。

（图片来源：受访者提供）

深情尽在不言中

经过一波又一波的有惊无险后，原来孩子梦游的牵引是一份对亲人的思念。当孩子到达目的地时清醒了，梦游的过程完结了，故事另一部分却刚刚开始。

（图片来源：受访者提供）

作者很有心思地在故事中间营造了一个转捩点，这就好像把一本书分开了两边对称的格式︰开始时旅程的方向是由家中走出去，并有文字的旁述，仿佛在帮孩子解释他的无意识行为；当孩子张开眼睛后，就可以免除文字的辅助，所以在这一点之后就不再出现文字，只用图画说一趟两父子互相陪伴的回家之旅。这个安排缓冲了紧张的节奏，并且利用图画更能刻划出那份尽在不言中的父子情。

（图片来源：受访者提供）

儿童绘本推介2：《好想好想（马上）见到你》

当我们怀着思念之情，物理上的距离就算不上甚么了。《好想好想（马上）见到你》一开首就是孙子和奶奶各自拿着望远镜，感觉虽然双方距离很远，但都在尽力寻找对方。

（图片来源：受访者提供）

穿透距离 将思念立体化

绘本善用对比强烈的颜色背景，加上活泼的文字排列、大小不一的字体，整体散发出强烈的情感。另外，书页中有不同形状的洞，非常巧妙地用来贯穿前后页，配合内容营造出各种穿透的效果，把两个遥远的空间连在一起，使绘本不只是平面，而是某程度上变成比较立体的空间。

（图片来源：受访者提供）

疯狂想像 传递最真挚爱意

除了充满心思的书本设计外，令人惊喜的还有各种创意无限的想像和描述。例如孙子想像坐火箭或投石器去找奶奶，结果当然是回归现实后无功而还。各种疯狂的计划叫读者哭笑不得，却又很形象化地感受到孩子迫切想见奶奶的心情。

（图片来源：受访者提供）

另一边的奶奶也没有闲着，为了能见到孙子而努力地学习在萤幕前互动，双方都以不惜一切的决心，只为可以「见到」对方，明确大方地表达出对对方的思念。思念有时是苦的，但在思念中各自感到被看见、被重视，流露出血脉相连的温情，因此我们也不要吝啬对家人表达心中的爱意。

（图片来源：受访者提供）

文、图：花生˙莎朗

喜欢与人分享绘本之美，为生命带来一点悸动。修毕绘本创作及文化文凭，并成为绘本作者及《绘本空间》种籽导师。IG@peanutnogood

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