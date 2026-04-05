复活节好去处｜2大寓玩于学社福机构活动 咖啡渣蚊香升级再造工作坊/性教育亲子同乐日

除了读书写字，玩乐也是学习的好工具，可以透过不同的互动游戏去认识书本以外的知识，了解人生道理。今个复活节两大社福机构就举办别具意义的亲子活动，可带孩子去如何减少食物浪费，了解厨余重生；也可透过游戏认识性教育。即睇活动详情与报名方法，一起过个有意义的假期。

寓玩于学活动推介1：惜食堂 厨余重生

现今香港小朋友大多生活富足，不过有些孩子偏食又经常浪费食物，要知道现时地球上仍有不少孩子三餐不继，让小朋友学懂珍惜食物是人生一个重要的生活课题。惜食堂开设的粒粒皆辛馆是全港首间融合惜食、关爱的实体展馆，希望透过互动展览，让孩子接触一些「惜食」的冷知识，也可了解到香港以至全球的食物浪费及饥饿问题。

（图片来源：惜食堂）

除了常设展览，惜食堂亦特别于复活节期间举办「厨余重生惜食之旅」，带大家参观展区认识惜食秘诀之余，还可观赏虚拟实境（VR）影片，探索贫穷长者面对的挑战；同场亦有「咖啡渣蚊香升级再造工作坊」，可亲子一起参与，学习「厨余重生」的方法，从中一同学习如何减少食物浪费。

（图片来源：惜食堂）

（图片来源：惜食堂）

（图片来源：惜食堂）

厨余重生惜食之旅

日期：4月8、11日

时间：10:00 - 12:00、14:30 - 16:30（每节2小时）

地址：深水埗海坛街235号丰盛大厦1楼粒粒皆辛馆

（图片来源：惜食堂）

咖啡渣蚊香升级再造工作坊

对象：4 - 15岁小朋友及家长（每家庭最少1位家长同行）

语言：广东话

收费：$250，4人组别$800（大小同价）

*名额有限，先到先得，额满即止。

报名方法：https://bit.ly/4lMySD6

寓玩于学活动推介2：家计会 复活节性教育

爸妈们于复活节安排了哪些节目？掘复活蛋？吃复活节大餐？原来长假期也可以是带小朋友去认识性教育的好机会。家计会将于4月11日举办「家计会复活节性教育亲子同乐日」，欢迎家长带孩子一起边玩边学习性教育，从互动中解开他们对于性的各种疑问。

（图片来源：家计会）

活动分为两部分，家长先与孩子各自进行专属活动，家长会听讲座，一起分享与孩子轻松谈性的技巧，亦有资深性教育工作者解答家庭性教育疑问；而孩子就去听故事，透过绘本故事及互动分享，带领小朋友思考日常生活中的感受，学习与人相处，分辨好坏接触。

（图片来源：家计会）

之后一起分组参与「生命起源体验学习团」，利用有趣的互动，让孩子认识精子与卵子相遇的奇幻旅程、怀孕和胎儿成长的基本概念，以及顺产与剖腹生产的分别，更可模拟剪脐带，认识脐带的重要功能；再教大家制作亲子手工故事书，创作属于你们的「生命故事书」。活动后，每对亲子还可带同家计会出版的《德德家家儿童性教育图书系列：怪兽村之旅》、《最初的旅程》性教育绘本及《性教育幼儿乐：亲子性教育活动册》（总值$206）回家慢慢学、慢慢教。

（图片来源：家计会）

家计会复活节性教育亲子同乐日

日期：4月11日（星期六）

时间：10:30 - 12:30

地址： 湾仔轩尼诗道130号修顿中心八楼802室家计会赛马会青Zone活动及资源馆（ARC）（港铁湾仔站B1出口）

对象：5 - 7岁小朋友与家长

费用：$206（每对亲子）

报名方法：https://bit.ly/40vMoRP

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