2本绘本教我们「消化情绪」 给悲伤一间小屋 给愤怒一个拥抱｜好书推介

在凡事讲求效率的环境里，似乎连「消化情绪」都成了必须追赶进度的目标。孩子跌倒落泪，大人的直觉反应往往是：「唔好喊啦，无事！」孩子脾气失控，我们又急着严厉制止：「收声！冷静啲！」

我们总是太急于将负面情绪扫地出门，仿佛它们是必须立刻被消灭的洪水猛兽。这次介绍的两本情绪绘本，正正反其道而行。它们带出了一个重要的观念：情绪不需要被消灭，它只需要被看见，然后被妥善地安放。

儿童绘本推介1：《当我难过的时候》

荣获德国白乌鸦奖的韩国绘本《当我难过的时候》，故事中一个感到难过的孩子说：「我不是逃跑，我只是想一个人待著。」于是，他在心底筑起了一间湖边小屋，独自走了进去，轻轻关上门。

儿童绘本推介1：《当我难过的时候》（图片来源：受访者提供）

允许悲伤 做一个温柔的叩门人

这是一个极具层次的情绪隐喻。在日常的课室或家庭里，当孩子面对无法言喻的失落时，他们其实不需要听「明天会更好」的大道理，有时，他们真正渴求的，只是一个容许自己「暂时不快乐」的安全空间。

（图片来源：受访者提供）

小屋外面下着雨，这时传来了轻轻的敲门声。叩！叩！叩！那是没有叶子的树枝、云朵、小鸟和风儿，他们象征着外界默默的关心。但孩子没有立刻开门，因为他还没准备好。

（图片来源：受访者提供）

这正是这个故事最特别之处，它允许孩子慢慢来。疗愈是需要时间积累的，身为父母或老师，我们的角色绝不是急躁地把那扇门撬开，而是做那个在门外耐心守候的风儿，让孩子知道：「我就在这里，等你准备好了再出来。」

（图片来源：受访者提供）

儿童绘本推介2：《魔法抱抱》

《魔法抱抱》描绘了孩子生气时那种像失去理智的状态。一只小恐龙因为感到愤怒，化身为一只极具破坏力的喷火龙，烧毁了爸爸的植物、妈妈的摇椅和弟弟的玩具，最后甚至连镜子里的自己都被无情灼伤。

（图片来源：受访者提供）

接纳愤怒 用魔法拥抱融化喷火龙

这不正是那个偶尔情绪失控的小孩吗？因为词汇匮乏，他们无法精准表达内心的挫折，只能诉诸破坏来宣泄。但在这场狂风暴雨过后，小恐龙内心感受到的究竟是甚么？是深深的孤单和罪恶感。牠讨厌这样失控的自己，更恐惧家人会因此收回对牠的爱。

（图片来源：受访者提供）

倘若这时大人选择用更强烈的愤怒来压制，小恐龙心底的火焰只会烧得更大。但故事中的家人却做了一个充满智慧的举动，牠们不发一语，给了小恐龙一个温暖的拥抱。这个无声的拥抱，胜过千言万语。

（图片来源：受访者提供）

孩子最真实的模样

这两个故事，道出了面对负面情绪的最高智慧。

当孩子悲伤退缩时，我们学会退后一步，做一个温柔的「叩门人」；当孩子愤怒失控时，我们学会走上前去，给一个充满魔法的「拥抱」。

情绪的风暴总会不期而至，也会随风散去。我们无法替孩子挡下人生所有的风雨，但期许自己成为他们最稳固的避风港。

（图片来源：受访者提供）

文、图：绘本童乐Kadey Jadey

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