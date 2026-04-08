长洲小学生不一样的日常长洲圣心学校小学生不一样的日常编织快乐童年 穿梭海滩与山径发展多元兴趣
发布时间：12:41 2026-04-08 HKT
亲子专访｜在香港，孩子的课余时间通常怎么度过？补习班、兴趣班、功课、电子屏幕……这似乎是许多市区孩子的日常写照。然而，正如长洲圣心学校黄良凯校长所形容，学生生活在长洲，行山或到沙滩玩耍「同我哋落商场一样」。当我们乘船驶离中环，抵达这个仅需半小时船程的小岛，你会发现另一种童年生活。
刘梓朗、张心然、陆海晴和王文欣，四位就读长洲圣心学校的同学，除了心然读四年级，其余三位都是五年级生。他们的课余生活不是被行程表填满，而是由海风、山径、星空和邻里的呼唤声所编织。这次，我们跟着这四位「地胆」小向导，走进他们眼中的长洲。
访问当天，四位同学围坐在一起，你一言我一语地分享着放学后的日常。当话题转到「与朋友玩」时，梓朗的一句话引起了笔者注意。「有时路过朋友家，只需高声呼叫他的名字，他便会跑出来一起玩，不用打电话。」在人人机不离手的年代，这个画面对生活在香港市区的孩子来说近乎奢侈，在长洲却是日常。梓朗开玩笑说：「因为香港市区的人住几十楼，叫不到嘛！」一旁的文欣补充，长洲地方不大，所以很容易就会碰到熟人。这个看似微不足道的细节，恰恰映照出长洲社区的紧密连结和孩子们口中的「人情味」。
刘梓朗 在太婆家花园爬树摘果实
这种人情味，也体现在梓朗与太婆的相处中。「经常去太婆家吃饭，因为她已经99岁了，行动不太方便，所以我和家人会经常去照顾、陪伴她。」从梓朗家步行到太婆家，只需约15分钟。这段短短的路，连结着四代人的情感。梓朗向笔者介绍，太婆家的花园种了很多果树，如木瓜、番鬼荔枝、桑子、火龙果、芦荟。「以前还有番茄呢！」众多水果之中，他最爱酸酸甜甜的桑子，从六、七岁开始，他就学会爬树摘果子来吃。「即摘的新鲜水果一咬下去就爆汁，跟超市放了几天的没法比。但吃桑子时要小心，我试过不慎把红色的汁弄到衣服上，结果洗不掉。」
果树以外，花园更是观鸟胜地。「麻雀、斑鸠、红耳鹎、红嘴蓝鹊、紫啸鸫……」梓朗如数家珍他曾见过的鸟类。问到他最喜欢哪一种，他不假思索：「红嘴蓝鹊！羽毛是红色和黑色的，正是我最喜欢的颜色，加上长长的尾巴，很漂亮。」傍晚时分，他会走出门口观赏日落，更懂得凭天色预测天气变化。「如果天色通红，或者周围有很多蜻蜓低飞，就代表很快会刮风下雨。」自从学校举办观星活动后，梓朗常与爸妈一起寻找星星。他们会前往小长城或海滩，静静等候流星划过。「那里很安静，没有太多光污染，看流星雨特别美。」他忆述上一次看流星雨是去年，「也不过是几颗而已」。问他有没有许愿，他摇摇头：「没有啊！」或许对他来说，能够在长洲生活、有家人陪伴、躺在星空下，已经是最好的礼物。
张心然 与朋友自制秋千
相比梓朗，心然的课余生活更多姿多采，芝麻坑行山、东湾游泳、山顶跑步、西湾踩单车、白𫚧湾爬石顶……长洲每个角落，几乎都留下她的足迹。她雀跃地分享自己的「秘密基地」 —— 白𫚧湾。「那个地方很少人知道，多数只有长洲居民才认识。」要到达这个隐世小海湾，可以在码头搭乘街渡，再走一段路。她特别提醒，那里的石顶「不算难爬，但石面很滑」，小朋友一定要有大人陪同。从高处望下去，可以看到珊瑚、寄居蟹、海胆、海参，她和爸爸习惯观察完便把生物放回原位。
探索的乐趣不止于此。浪花拍打岩石后会在石缝留下天然盐粒，心然甚至试过把海水带回家煮干做实验，发现「会出现一些很细小的正方形晶体」。但最让人惊喜的，是她和朋友在大贵湾亲手建造的人造秋千。「那时候妈妈说要走了，但我还想多玩一会，就问妈妈可不可以先造一个秋千才离开。」她找来一条粗木、一条长绳，和朋友合力用了一小时，把绳子牢牢绑在树上。如今这个秋千吸引了许多游客「打卡」，她笑说：「现在自己反而玩不到。」访问当日无缘一试心然的秋千，但想像在黄昏时分荡着秋千看日落，那个画面已是童年最浪漫的景致。
陆海晴 简单而不失鲜味的蚬肉米线
海晴的课余生活相对简单。「放学后会先回家做功课、温习，有时间就会约朋友出去玩。」她喜欢踩单车、行山、跳绳，最常去小长城和山顶。「我会去山顶球场跳绳，有时候自己跳，有时候会和朋友一起跳，但我比较喜欢和朋友一起。有时也会跟妈妈一起去那里跑步。」
山顶球场对她来说，不只是运动的地方，更是一个可以让人静下心来欣赏风景的角落。「 球场位于山腰，四周有很多树，望出去可以看到海。黄昏的时候，天空会呈现紫红色或金黄色，可以清楚观赏到日落，很美。」在这里一边运动一边看日落，特别舒畅。
问到美食推介，她毫不犹豫推荐「火车头」米线。「那里的蚬很新鲜，很好吃，跟在家里吃的不一样。」她最爱的是蚬配米线，可以自选配料，「很满足」。一碗热腾腾的米线，对她而言，是简单而幸福的一餐。
王文欣 家门前有泳滩
文欣是四位同学中兴趣最多元的一个，跳绳、KOL班、羽毛球、Ukulele……她的课余时间都被兴趣班填满。「长洲学生参加兴趣班的机会比较多，因为功课较少，完成后有更多时间玩。」平均每天只需25分钟完成五至六份功课，让她有充裕时间发展多元兴趣。
闲时，文欣喜欢和朋友在东湾公园捉迷藏。「东湾公园就在沙滩旁边，地方很大，有三个区域，够宽敞可以玩捉迷藏。」更表示自己喜欢躲在滑梯底下。「虽然不算隐蔽，但胜在有数条滑梯，可以很快移动到另一条滑梯躲起来，减少被玩伴找到的机会。」她也喜欢到东湾泳滩玩水。「在市区，很难走出家门几步路就有沙滩，很方便。」但她课余最常做的，却是踩单车。「因为不需要特别准备，随时随地都可以踩。」长洲与人多密集的市区不同，单车早已是岛上居民的代步工具，有必要学识。她忆述起学踩单车的经历：「一开始骑四轮单车，朋友在旁边扶着，然后他突然放手，我就摔倒了。」但她没有责怪朋友，「只是一点点痛而已」。
最不舍长洲的……
被问及觉得自己和市区小朋友有甚么分别，同学们的反应热烈起来。「他们要六点多起床，我可以七点半才起床！」海晴说。心然补充：「我们上学很方便，走路五分钟就到了，市区小朋友可能要坐很久的车。」文欣说：「我们放学就可以去沙滩游泳，他们都很羡慕。」
但如果有一天要搬到市区，他们最不习惯甚么？
心然说是早起。海晴最不习惯的是「去买菜要坐车，在长洲走几步就到街市了。」文欣补充：「还有直升机的声音，因为长洲的医疗设施没有那么近，有紧急情况要用直升机送出港岛，这种声音在市区是较少听到。」对心然来说，长洲还有种特别的味道 —— 「咸鱼味」。「这种味道咸咸的，又不能说是臭，是一种很特别的味道。」但说到最不舍得的，还是人情味。他们表示，在长洲，走在路上会有很多人跟你打招呼，就算是遇到老师也不会觉得紧张，很正常。
访问尾声，笔者请同学们用一句话总结在长洲长大的童年。
心然抢先说：「无忧无虑，而且我们的皮肤大多都是黑黑的，因为多晒太阳。」
文欣说：「自由自在，喜欢做甚么就做甚么。虽然父母也会规定晚饭前要回家，但只要在岛上，去的地方通常是没有限制。」
「如果可以选择，你们会宁愿在市区长大，还是在长洲长大？」四位同学异口同声：「长洲！」这声响亮的回答，或许正是对「何谓快乐童年」最真挚的注脚。
文：林诗敏
图：Elson、部分由受访者提供
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