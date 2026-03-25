别跟孩子讲「应该怎样做」 家长必要知道的教育孩子3大注意点｜儿童游戏治疗

最近有一位妈妈带着孩子来找我做游戏治疗。我先称呼她为A妈妈（故事内容经A妈妈同意撰写）。她刚与丈夫办理离婚，育有一名五岁男孩。孩子的父亲从小对他大吼大骂。A妈妈找我的原因，是发现孩子自四岁后开始很少说话，情绪看似稳定，几乎不发脾气。她担心孩子出了问题，便约我见面。

（图片来源：PhotoAC）

会面当日，孩子一进房间便有礼貌地向我打招呼，还问我可以坐哪里，然后安静地坐下。表面上，他举止得体，毫无异样。但整个过程中，他只会点头或简单回应。与孩子交谈后，我邀请他到一旁绘画，趁机再与A妈妈谈孩子的情况。原来孩子从两岁多开始，常因小事触发父亲怒气而遭喝骂。到了四岁后，他便选择沉默，不再表达自己。A妈妈不明所以，只觉得孩子成绩中上、很自律、不拖延，是老师眼中的乖孩子；但我看到的却是另一面：孩子并非自然变好，而是「被动变好」。他做的事情并不是出于本意，而是因为自小受到震撼式教育，为了避免被责骂，只能极力讨好父母，不反驳、不表达，只求不再被「教育」。这种失衡的状态持续了两年多，对孩子而言，是漫长而煎熬的过程。

（图片来源：PhotoAC）

听完我的分析，A妈妈声泪俱下，不断自责，觉得自己疏忽了孩子的需要。孩子的转变，正是源于早年的压力。他为了避免打骂，只能顺从父亲，却失去了原本的自己。我安慰她说，每位父母在迎接第一个孩子时都是新手父母，不必把所有压力归咎于自己。最重要的是懂得反省，并作出改变。之后，我与孩子进行了多堂游戏治疗，帮助他重新找回自己的想法，不再只是活在别人的期望里。

（图片来源：PhotoAC）

教育孩子3大注意点

很多家长以为教育孩子就是把自己的想法强加在孩子身上，直接告诉他「应该怎样做」。但若父母只依照自己的意愿去教，孩子可能会变得异常反叛，因为没有人喜欢被控制。因此，在教导孩子时需要注意几点：

（图片来源：PhotoAC）

教导常理：例如打人是不对的、不做犯法的事、不做伤害自己的事。这些是必然要遵守的原则。 容许犯错：除了常理之外，孩子的错误应被视为学习的机会。家长只需从旁协助，帮助孩子理解原因并从中领悟。 尊重意见：例如我和孩子每次走行人天桥时，他都会选择不同方式下楼 —— 有时走楼梯、有时走斜坡，甚至会要求互换。这样的选择让他感到被重视，也学会了被认同的好处。

（图片来源：PhotoAC）

父母若能尝试以上方法，孩子便能更快乐、更活泼地展现自己。

袁志枫Jack 儿童游戏治疗师

一位在职爸爸，希望透过游戏治疗的方法令家长们轻松在家教育小孩。「家」 是教育的起步点，如能在小朋友成长早段介入，往后就能轻松管教。家长和小朋友的误会往往是大家频率sync不到所致，我会透过这平台让大家重新认识你的小孩。

袁志枫Jack 儿童游戏治疗师

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