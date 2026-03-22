玩具是儿童早期发展关键！3个方向选玩具有助激发孩子大脑潜能｜儿童心理

家长在替孩子挑选玩具时，往往会考虑多种因素，因为玩具不仅是娱乐工具，更是儿童早期发展的三大关键要素之一。选择合适的玩具，能有效激发孩子的大脑潜能。今天想和大家分享三个精明选玩具的方法，让孩子玩得开心，同时训练大脑。

选玩具方向1：善用玩具 培养孩子的空间能力

挑选玩具时，家长可以优先考虑能提升空间能力的类型。空间能力，特别是「心像转换能力」（mental transformation），指的是在心理上对物体进行旋转、翻转或变形的能力，是非常重要的空间技能。

（图片来源：PhotoAC）

香港中文大学心理学系黄泓副教授的研究显示，若儿童在5至6岁时经常玩积木、模型或拼图等，在11至14岁青春期时，其心像旋转能力表现会显著较佳。研究亦指出，空间技能能有效预测数学成就，而在空间思维方面表现突出的学生，更有较大机会选读STEM相关科系。约有45%的STEM博士在高中阶段的空间能力测验中，得分位于前4%，显示空间技能与科学、科技、工程与数学领域有密切关联。

（图片来源：PhotoAC）

因此，家长可以多为孩子选择空间型玩具，例如积木、立体拼图、模型等。在陪玩过程中，有意识地使用与空间相关的语言，如「大小」、「方向（左右）」、「位置（上面、附近）」等字眼，让孩子透过游戏训练大脑的结构思考、旋转与对称。

（图片来源：PhotoAC）

选玩具方向2：打破玩具中的性别标签 建立全面的发展空间

市面上不少玩具会被标示为「男孩专用」或「女孩专用」，例如「男孩应该玩积木」、「女孩应该玩家家酒」，这种性别标签令女孩较少接触空间型玩具，两性在空间能力上的差距便会随年龄逐渐拉大。

（图片来源：PhotoAC）

男孩的典型游戏多半鼓励运用空间技能、追求冒险与竞争；女孩的典型游戏则偏向关怀、照顾与幻想。家长在选购玩具时，不妨留意孩子现有的空间技能，鼓励他们选择多部件、结构复杂的款式，撕掉性别标签，让男孩和女孩都有机会接触这些「女孩 / 男孩典型玩具 」。

（图片来源：PhotoAC）

同时，家长在陪玩时也要避免不自觉传递性别讯息，例如「女仔唔会砌模型」这类说话。相反，可以刻意安排男孩和女孩一起玩同一款玩具，扩阔游戏经验，促进全面发展。

选玩具方向3：精明选玩具：质量比数量更重要

不少家长担心孩子长大后不再玩而造成浪费，或以为「买得多就是买得好」。其实，研究指出，影响空间能力发展的关键并不在于玩具的数量或种类，而是孩子是否接触到真正能锻炼空间思维的玩具。

（图片来源：PhotoAC）

其中，「开放式玩具」就是很好的选择。这类玩具没有固定玩法，可以随着孩子成长变化出更多玩法，例如黏土或各类食玩。孩子在玩乐过程中越能使用身心去探索、操作和解决问题，该玩具就越能提供学习机会。

Dr Rosa Kwok 儿童心理学博士

从事儿童早前教育研究超过12年，现正在英国的一所大学担当儿童心理学讲师，疗瘉各位因培养孩子而烦躁不安的爸爸妈妈。

Dr Rosa Kwok 儿童心理学博士

教育文章：https://drrosakwok.com/blog/

YouTube频道：https://www.youtube.com/c/DrRosaKwokTV

Facebook专页：https://www.facebook.com/drrosakwok/

相关文章︳3个方法有效防止孩子赖床 多感官唤醒助小朋友「全身起床」｜儿童心理

相关文章︳10分钟学会神级记忆法！必备2招改善成绩｜儿童心理

相关文章︳3个简单仪式迎农历新年 和孩子一起开启幸福新春共同成长｜儿童心理

相关文章︳一个方法教出高EQ、情绪稳定的孩子 家长要注意这3件事｜儿童心理

相关文章︳90%家长都不知道！完美主义正在偷走孩子的未来？3招培养孩子韧性｜儿童心理