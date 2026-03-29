2本「菲菲系列」绘本推介 理解中重新振作 撇开对错去明白孩子感受｜好书推介

绘本作家莫莉．卞创作的「菲菲系列」绘本，除了为她赢得不少奖项外，更令大众对孩子的愤怒情绪有了不一样的观点 —— 撇开对错去明白孩子的感受，及至引起更多对情绪的讨论与觉察。时隔20年，系列另一本最新作《菲菲真的做不到》，贯彻此系列的直来直往风格，再次以一句赌气说话作为书名，火山要爆发的张力又再次出现了。

儿童绘本推介1：《菲菲生气了 —— 非常非常的生气》

「菲菲系列」的第一本《菲菲生气了 —— 非常非常的生气》开创先河，用颜色强烈的粗线条外框加在人物身上，以表达人物的情感强弱。当菲菲的怒气爆发时，整个画面几乎被红色与橙色吞没，笔触粗犷、线条扭曲，象征情绪的失控与张狂。随着故事推进，颜色逐渐转为冷色调，笔触也变得柔和，直到最后恢复平衡。

儿童绘本推介1：《菲菲生气了 —— 非常非常的生气》（图片来源：受访者提供）

愤怒不是错 而是需要被理解的情绪

这种视觉节奏的变化，据说在心理上有助孩子投射及抒发内在的情绪能量，并且让孩子看到「生气」并不是错，而是一种自然的感受。菲菲的离开与回归，象征着情绪的循环：从爆发、疏离、冷静到和解。这样的结构帮助孩子理解「情绪不会永远存在」，也让他们学会在情绪中找到出口，让孩子学会「观察自己的情绪」，而不是被情绪牵着走。故事不只是讲述「生气」这件事，更重要的是让孩子看到「生气之后」的可能性 —— 原来情绪可以被理解、被接纳、被转化。

（图片来源：受访者提供）

（图片来源：受访者提供）

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儿童绘本推介2：《菲菲真的做不到》

来到《菲菲真的做不到》时，或者菲菲在安全地经历过情绪的觉察后变成熟了，图画的色彩和线条相对温和，但脾气仍是难以改变 —— 当面对挫折时，她忍不住激动起来大声抱怨︰「真的做不到！」

（图片来源：受访者提供）

面对挫折的无力感 体会「还没」的神奇力量

孩子面对挑战时，最常出现的情绪并非恐惧，而是「无力感」。这本书以极为细腻的笔触，捕捉了那种「想做却做不到」的挣扎。书中透过老师教菲菲运用「还没」（Yet）这个词，帮助她把挫败的经历由结果转化成过程，并以锻炼肌肉的比喻，推动学生们不断尝试和练习，以强化自己的学习能力。背后正是以正向心理学的「成长心态」为蓝本的灵感，给予一种温柔的启示：成长并非一蹴而就，而是一次次「不行」之后的「再试」。这样的讯息对儿童而言，是一种心理上的支撑；对成人而言，则是一种提醒 —— 陪伴孩子的过程，不是要替他完成，而是要让他相信自己能完成。好好地运用绘本重复的手法，希望可以潜移默化地使读者记得「还没」这个概念，在日常生活中遇到卡住的时候，也可以相信自己，保持积极的心态突破困难。

（图片来源：受访者提供）

（图片来源：受访者提供）

两面镜子 映照孩子情绪也提醒大人

这两本书像是两面镜子：一面真实地映照个人在情绪中的挣扎，叫人反思觉察情绪的重要性；另一面映照遇到学不会时的脆弱，教我们容许自己挣扎的同时，以「还没」安抚情绪去继续尝试。

这两本绘本不仅是给孩子的故事，更是给大人的提醒：理解孩子的世界，必须从理解他们的情绪与努力开始。当孩子在阅读中看见自己，也许那一刻，他们就已经开始学会成长。

（图片来源：受访者提供）

文、图：花生˙莎朗

喜欢与人分享绘本之美，为生命带来一点悸动。修毕绘本创作及文化文凭，并成为绘本作者及《绘本空间》种籽导师。IG@peanutnogood

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