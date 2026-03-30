STEAM教育│博爱医院陈国威小学「鱼菜共生船」STEAM课程 配合常识科实现生物x科技x工程跨学科应用

STEAM教育｜鱼菜共生是一种循环生态养殖系统。博爱医院陈国威小学设立「鱼菜共生船」STEAM课程，源于小规模观察起步、逐步发展为系统化校本课程的历程，最终目的是实现跨学科学习与价值观教育的融合。

STEAM教育｜博爱医院陈国威小学 实现跨学科应用

韦：韦淑贞校长

博爱医院陈国威小学韦淑贞校长（图片来源：受访学校提供）

Q1：最初为何有为STEAM课程建立鱼菜共生系统的意念？

韦：早年学校成立鱼菜共生课外活动小组，让学生从小型鱼缸的生态系统开始，初步观察鱼菜共生的基本循环原理，其后成功申请「优质教育基金」发展校本STEAM课程，建设一艘「鱼菜共生船」，将水产养殖与水耕栽培紧密结合，进一步深化相关课程；配合四至六年级常识科的课程，引入专题探讨，并让学生运用基本的电脑编程收集温度及数据，实现生物、科技与工程的跨学科应用。

博爱医院陈国威小学设立「鱼菜共生船」STEAM课程。（图片来源：受访学校提供）

Q2：请解构「鱼菜共生船」相关设备。

韦：上层是植物种植区，下层为水产养殖区，两者透过水循环系统紧密连结，形成自给自足的生态循环。种植区目前栽种了多元化植物，包括西洋菜、迷迭香、番薯叶、辣椒、番茄、薄荷等，让学生观察不同类型植物的生长特性。船体上层装设太阳能板及太阳能灯，为系统补充光源，结合绿色能源与科技应用。同时设有虹吸管装置，能自动调控水位，多余的水经由排水管回流至下层养殖区，形成持续流转、零废排放的循环生态系统。至于养殖区则以锦鲤为主，其生命力强、观赏性高。系统的运作核心是水循环与生物过滤机制：水泵将养殖区的水输送至种植区，经由硝化细菌将鱼类排泄物中的有毒氨转化为植物可吸收的硝酸盐，达成水质净化与养分供应的双重功能。

（图片来源：受访学校提供）

Q3：透过「鱼菜共生」，学生可以学习到甚么STEAM知识？

韦：从具体实作情境中，学习跨领域知识与技能，体现科学探究与工程思维的整合。在科学探究方面，学生亲身理解生态系统循环机制，认识鱼、植物、微生物间的交互作用。透过观察鱼类排泄物经硝化细菌分解转化为植物可吸收的养分，学生掌握氮循环、水质净化与生物过滤等生物与化学原理，建构对可持续生态系统的具体认知。

利用鱼菜共生系统上英文课，生动活泼。（图片来源：受访学校提供）

Q4：同学在「鱼菜共生船」有何参与呢？

韦：可说贯穿整个日常运作，以及探究过程，他们会亲身动手进行恒常的水质监测，定期提取水样本，测试当中的氨、亚硝酸盐及硝酸盐浓度。透过真实的数据纪录，学生不止操作测试工具，更会共同分析水质变化趋势，探讨不同读数背后的生态意义，如鱼儿的健康状况、硝化细菌的活跃程度，以及植物吸收养分的效率。当出现水质异常，学生要以小组形式商讨可行的调控方案，

锦鲤（图片来源：受访学校提供）

养殖区（图片来源：受访学校提供）



文：刘佩桦 图：受访学校提供

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