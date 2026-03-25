STEAM教育│圣安当小学70万建Future i Lab、设1:1模拟天和核心太空舱 启发学生对科学兴趣

STEAM教育｜入实验室仲㩒紧急掣？当AI走得如此超前，春晚中机械人不止跳舞，更舞剑、玩双节棍和耍醉拳，人类还可以干甚么？庆幸我们仍然拥有懂得变通的脑袋。不同小学都着意培育小学生具备灵活的科学头脑，从小与科技同行，在数位时代找到自己的位置，有实力立足于未来。

从有小学斥资70万建立「Future i Lab」、利用智能装置辅助饲养爬虫动物而体验自然生态，以致体现高度生态循环系统的鱼菜共生项目，这一 切都是培育小学生具备灵活的科学头脑，从小与科技同行，在数位时代找到自己的位置，有实力立足于未来。今次先了解圣安当小学的STEAM发展。

STEAM教育｜圣安当小学70万建Future i Lab 解构吊装系统

接近60年历史的圣安当小学（下称圣安当）一点也不传统，八年前是本地首间小学跟LEGO Education合作建立「LEGO STEM Lab」，近年再将天文室优化为以1:1比例模拟中国天宫空间站的「天和核心舱」场景，落成「天文及媒体学习中心」。至于新鲜落成的「Future i Lab」（下称实验室），也是全港首间小学引入「智能实验室吊装系统」的科学实验室。

圣安当小学70万建Future i Lab 解构吊装系统（图：Vincent）

智能实验室提升互动性

整个实验室共有五套「智能实验室吊装系统」，其中一套位于主桌由老师操作，可连结电子黑板，方便跟同学即时示范及讲解实验操作，令过程更为清晰，互动性亦高，主桌的吊装系统设有中央控制总开关，能遥控其他实验枱，确保学生的实验过程顺畅安全。每套吊装系统由天花板延伸至实验枱，将供水、去水、供电、抽气、照明等功能整合于天花板的模组中，直接下降便可使用，而每张实验枱也配备独立水龙头及水槽。



整个实验室共有五套「智能实验室吊装系统」。（图：Vincent）

A. 供水及排水系统

本地大部分小学鲜有设立实验室，要做到每张实验枱都有供水及排水系统并非容易，若然要重铺水管，工程过于浩大，而吊装系统采用天花喉管设计，有别于传统锌盘的水向下流，非常适合一些难于大规模改建的学校。此外，老师能通过中央萤幕控制供水，防止学生随意玩水。

（图：Vincent）

B. 供电与照明

整个吊装系统能提供符合相关机构要求的合资格电力装罝，能提供照明，方便做实验时专注观察。

C. 吊装通风系统

有时实验过程会释出气体，吊装通风系统可贴近实验枱，提供抽气设备，即使学生进行有气味的实验，也能快速抽走异味。

（图：Vincent）

D. 即时系统监测

电子化监测实验室各种变化，确保四周环境一直处于安全水平。

立足未来世界的关键

八年前教育界开始推行STEAM，圣安当小学李伟锋校长立即跟团队策划STEAM教学。「现在回看更肯定STEAM教育所包含的知识与技能，绝对是孩子立足未来世界的关键准备。」当年拨款只有十多万元，大部分学校只能设计一些简单课程或购入少量器材应用，停留在课外活动层面，让少部分学生接触，对本身修读IT的李校长来说，未免大感不足。

（后）圣安当小学李伟锋校长（图：Vincent）

学习STEAM的专属环境

当时李校长已认定STEAM必须纳入正式课程，学生才能吸收科技知识，于是积极与不同机构接触，跟团队也经常外出参观寻找契机。「最后发现LEGO Education所设计的课程很全面，连初小编程也有所提供，并非高不可攀，于是在八年前合作建立了第一所位于小学的『LEGO STEM Lab』。」当时学校改造了一间课室，添置适当材料、设备和LEGO原件，并从小一开始将课程融入电脑课。

LEGO STEM Lab落成了，可是在李校长心目中，既然TEAM教育是培养资讯科技能力、沟通协作、创意思维、解难和表达能力，那么最终还是需要一个专属环境做实验、学习科学知识。「传统课室的枱不够大，也不适合进行机械建设与测试，最理想是拥有一个像时下很多STEAM比赛的庞大空间，除了要置下学生的分组桌椅，还需设置一张面积极大的测试枱，营造更好的学习氛围。既然我们重视这件事，就需要有相应的环境与设施配合。」

LEGO STEM Lab（图：Vincent）

低成本改造过程

李校长明白要真正学好科学，必须动手做实验，从中体验、发现和印证科学现象；本地中学有实验室，而小学从来在课程上并未有所要求，也普遍欠缺实验室设施，过去甚至只是睇片「模拟」实验，但「看」和「亲手做」差远矣。前期筹备与规划历时八年，最终决定改装原有的电脑室，工程由去年暑假开始。「当时没有特别的专项资金，用的是学校本身的储备，必须尽量降低成本。」

李校长会站在这里看同学上科学堂，他说一年级的同学永远最兴奋，是最动听的「嘈吵声」。（图：Vincent）

然而工程这回事，从来没有顺风顺水，当中最大挑战是电脑室本身没有来去水供应，实验室却需要，如果用上传统造法铺设大量水管，工程浩大且费用高昂。 「后来杨翰文副校长与科学老师们跟一间公司商议时，得悉内地有一种『吊装系统』，能将供水、去水、供电、抽气、照明等五项功能整合于天花板的模组中。这套系统麻雀虽小、五脏俱全，更毋须大规模改动地下管线。」这正是今天所见的「智能实验室吊装系统」，圣安当是首间引进该系统的学校，额外还要花不少功夫「改装」，杨翰文副校长解释：「好像电掣制式必须改为符合香港规格，并由本地代理安装保养。每张实验枱都配有此系统，也能调节供电吊臂的高度，弹性极大。」

发自内心感受科学

随着Future i Lab面世，刚巧常识科于本学年在小一及小四分拆为科学科和人文科，这两级的同学已经在实验室上科学堂。「他们非常兴奋，尤其是小一学生，即使做的实验不复杂，但从认识实验室规则、安全事项，到亲自使用电子显微镜观察，大大开阔了眼界，激发对科学的兴趣。」小四学生会进行更深入的实验，例如利用电子显微镜观察样本，并将影像即时分享到萤幕，师生一起讨论成果，分组间又可以讨论如何改进使用显微镜技巧，突破了过往传统的局限。」簇新环境与工具，让学生更投入课堂实验。「老师反映小一同学进行物件浮沉实验时，每组都能够在锌盘亲手装水，然后做测试，投入感大为提高。」

最教李校长欣慰是趁着跟学生午膳时问他们感受，除了感到新奇好玩，有学生更表示「原来我都做到实验呀」、「系我自己做唔系睇片」。「亲身参与实在非常重要，就如你看了很多NBA影片，看到球员『入樽』好厉害，却一直没打过篮球的话，压根儿不懂得真正的乐趣。只是一味告诉孩子好玩，怎样好玩呢？一直只看文字和图片，那只是背书去考试；学任何科目都一样，没有亲身参与产生真正的兴趣，隔岸观火的疏离感只会降低学习的意欲。」Future i Lab的落成，让李校长深感宽慰，他强调很开心踏出了这一步，让学生能在科学学习中真正参与实践，而非纸上谈兵。「未来的科学家本该从小学开始培养，关键在于引领他们有自己的观点，激发内心感受科学、启发真正兴趣，这会是我们乐见的成果。」

（图片来源：受访学校提供）

后记：为小学生埋下创科种子

李校长坦言Future i Lab是帮助学生打造一条科技发展之路。「世界变化堪比光速，科技日新月异，当这一辈小学生大学毕业、投身社会时，世界已经截然不同。如果我们教授的内容和方法不够前瞻，将难以应付未来需求，这实在是教育者的义务；我们虽然是小学教育，但真心希望孩子能具备未来世界所需的知识与能力。」AI的应用早已发展至各行各业，李校长强调无论学生将来从事甚么行业，都需要具备一定的科技素养、解难能力和创意思维。小学阶段是吸收能力最强、最具探索兴趣的黄金时期。「如能在这时种下兴趣与基础，他们将来无论在哪个领域发展，都能更快掌握相关技能，与时代接轨而永不落伍于人。」

（图：Vincent）

同学心声：好科幻，好犀利！

（前排左起）P.4吴同学、P.5植同学、P.5马同学 （后排左起）P.5陈同学、P.5张同学、P.5蔡同学 （图：Vincent）

采访当日是圣安当的「亲子STEAM Day」，一班同学在实验室当小助手，协助来参与工作坊的幼稚园学生做实验。

吴同学：本身好钟意STEAM，实在太好玩，好钟意上科学堂，依家可以响Lab做实验，实在好兴奋。

马同学：由于科学科课程仲未推展到六年级，所以平日较少机会去实验室上堂，但系好感谢学校畀我嚟帮手教小朋友做实验。好欣赏啲设备，希望毕业后啲师弟师妹能够好好善用，发展科学才能。

张同学：原本唔算好喜欢科学，不过老师邀请我做小助手，所以之前先学咗几个简单实验，发觉原来几好玩，都想再学习多啲科学知识。

蔡同学：第一次踏足实验室，同以前电脑室完全唔同，好有科幻感觉，觉得好犀利！

天文及多媒体学习中心

1:1「模拟天和核心太空舱」。（图：Vincent）

参考中国天宫空间站打造的1:1 「模拟天和核心太空舱」场景，气势慑人。走过「太空舱」就是高仿真度的中国航天员舱内服及精致的火箭模型，内部装设了「光纤星空天花」和300吋巨型投影屏幕，能感受如置身太空的现场实感。

仿真中国航天员舱内服及火箭模型。（图：Vincent）

人类首次在太空泡茶，由中国航天员完成，这个中国人日常习惯，在太空变成不可思议任务，每个重三克的特制茶包制成后先放进饮籵袋中，饮用时注水，可以连泡四、五次。（图：Vincent）

STREAM智能学习室

设有各种智能装置、教材及教学模型，让学生学习未来创新职业所需要的技能。智能室内更提供多样化的工具和设备，学生们可进行小组合作活动，分享各自的创意，让他们能够自由探索和创建作品，并在实践中学习解决问题的技巧。

（图片来源：受访学校提供）



文：刘佩桦 图：Vincent



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