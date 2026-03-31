杰出学生｜身兼数职、功课繁重、考试压力……这是每位香港学生都熟悉的日常。然而，总有人在忙碌中依然游刃有余，不仅学业成绩优异，更能兼顾课外活动、兴趣发展和个人生活。今次我们邀请了八位香港杰出学生亲身分享他们的读书心得、时间分配秘诀及独特的减压方法。从「保持传统手写笔记」到「记忆闪卡」，从「超前部署」到「奖励式时间分配」，让我们看看他们如何规划时间、调整心态，在学业与生活中找到属于自己的平衡点，告别死读书，迈向高效学习之路。

8位杰出学生亲授学习心得 告别死读书！高效学习×平衡生活秘诀｜亲子热话（图片来源：受访者提供）

1. 德望学校林资洋 ：「与其追求精美笔记，不如直接入脑。」

自觉读书不是真的很厉害，而因为运动员的身份，我学习的时间比其他人少，所以我会做好时间管理。例如最初在Pinterest看到很漂亮的笔记，也会很想拥有，便参考当中的设计、素材制作一些很漂亮的笔记，但我现在不会这样做了。时间分配方面，因为要经常往返学校和训练场地，花费很多时间在交通上，所以我会把握搭车时温习或做功课。至于减压，我觉得做一些自己喜欢的事情，就已经是好方法。还有不要经常给自己太大压力，也要让自己有一件真正热爱的事情。对我而言，其实挺喜欢唱歌的，所以我会自己拍cover，只是不算很好听，就没有放上网罢了！（笑！）

林资洋 中六（图片来源：受访者提供）

2. 拔萃女书院李如伊：「自制记忆闪卡，善用乘车时间。」

我的生活节奏也算快，平时有很多事情要做，所以我会在读书的时候最大化提升自己的效率，用最少的时间达到一个比较高的成效。在读书的过程当中，我摸索到一个方法，那便是在老师教完书之后马上制作很多的记忆闪卡，以便我可以很快地重温，还可以在短时间内掌握整个课题。时间分配方面，因为平时很忙，所以主要是善用碎片时间，譬如搭车、在学校的休息时间。我很喜欢在这些时间看自己做的闪卡，巩固所学，也会利用这些碎片时间来听音乐放松。

李如伊 中六（图片来源：受访者提供）

3. 英华书院张嘉希：「接受不完美，能做到多少就多少。」

当面对越来越大的压力，例如一些公开试或考试来临的时候，很容易会觉得累、想放弃、没有动力，这是人之常情。有时毋须太执着，不是将所有考试内容温到滚瓜烂熟，或操了多少年的past paper，就等于做好准备，反而能做到多少就做多少便可以了。最重要是接受自己不一定会做到100%准备，或者世上根本没有100%准备这回事。例如做一份功课，也很难做到完美才交，尽力而为就好。至少踏出了第一步，当你尝试去做、去温习的时候，过程中自然会学到东西。升上高中，很多时会想去参与一些不同的岗位，或有各项课外活动需要兼顾。兴趣固然重要，把所有时间都拿去读书也是不可能的，肯定需要一些东西去调剂。但在发展兴趣的过程中，要学会排优次：究竟自己对甚么最感兴趣？甚么是最重要、要优先去做？另外，因为喜欢写作，哪怕只是一些很纯粹、很口语化的语音输入，文字也是一个抒发情绪，或者记录生活点滴的好方式。透过文字，你也可以更加清楚了解自己究竟在想甚么。

张嘉希 中六（图片来源：受访者提供）

4. 港大同学会书院陈珮珈：「先满足兴趣，再专心温习。」

读书心得是既要注重成果，但同时要肯定自己在过程中的付出。因为我们有时候可能会堕入两个极端，明明很努力温书，但当见到成绩未如理想，就会很自责、很内疚、很灰心，甚至想放弃，这样会令你丧失学习动力；但有时候我们可能也会顾着写一些很漂亮的笔记，觉得自己这样做就是在学习，但其实并没有太大成效，所以要在两者之间取平衡，做一些有效的温习之余，出了成绩之后，也要有一个平稳的心态去面对。自问是一个自制力比较差的人，当有一样事情很想做时，我是完全无法专心做其他事的，所以我会给自己一个时限，快速地先做完自己喜欢、想做的事。例如我有时很想练琴，但接下来有考试，我就会给自己20分钟去练完当天想练的东西，然后专心温习。音乐是我的减压方法之一，但我更喜欢与朋友一起享受音乐，因为过程中不但让我获得成就感，还能拉近我和朋友之间的关系。与此同时，在音乐世界里，我有一种可以不理会任何成果，只要全心全力去付出就可以的感觉，真的很爽！

陈珮珈 中六（图片来源：受访者提供）

5. 德瑞国际学校潘家皓：「先处理最难的，其后自然轻松。」

在我看来，应该为学习的乐趣而学习，如果你真的喜欢自己所学，自然会有动力去学。举一个例子，我对历史很有兴趣，所以即使课余时间，我也会去研究，如历史事件，或者推敲历史人物当时的想法。分配时间方面，我通常会先挑最难的来做，不论做功课抑或温习，之后再做简单的，自然就会有更大动力。当感到压力大的时候，我喜欢和朋友或家长分享，谈谈有甚么原因导致这情况，一起想想怎样解决。

潘家皓 12年级（图片来源：受访者提供）

6. 拔萃男书院梁思朗：「扮演老师授课，厘清知识盲点。」

我特别喜欢温完书之后，将内容好像老师那样教自己一次。这方法很有用，首先在过程中我可以知道会有哪些地方是自己也搞不明白的，清理知识盲点。例如为甚么这条线要画在这里？为甚么这个化学反应是这样发生的？而且我本身很喜欢做义教，替人辅导功课，这某程度上也符合我的兴趣，令我更有动力温习。谈到分变，亦不至于欠交；之后要做微调，也是很快可以完成的。这样可以将自己的时间运用得更好，也避免将所有事情堆叠一起。

至于减压方法，我会将自己喜欢的东西放在学习上。例如我很喜欢听林家谦和陈奕迅的歌，就会尝试将这些歌做文学分析、写评论文章，从中可以训练分析技巧；又或者温习生物科时，将人体不同部分当成地铁站那样背，不单止提升效率，更能提升趣味，帮我减少温习的压力。

梁思朗 12年级（图片来源：受访者提供）

7. 保良局蔡继有学校黄奕熙：「坚持手写笔记，由多张浓缩成一张。」

在AI科技盛行的年代，我仍然坚持手抄笔记，因为用电脑打出来是记不进脑的，所以温书时我永远把知识重点先用五、六张纸写出来，然后再将这六张纸的内容浓缩一半变成三张纸。过程中我要取舍哪些是重要的、哪些已经记了入脑，一直重复，边温边删减，直至缩到一张A4纸。时间安排方面，我会采取「奖励式时间分配」，按照自己的能力作判断，然后跟自己说：「我今天无论如何都要完成这三件事」，例如完成一叠past paper、核对、温习做错了的题目。不管怎样分配时间，可以选择一小时内完成，也可以摊开三小时来做，总之完成后就可以去做自己喜欢的事，如打机、看YouTube、看小说等，这样才可以维持一个良好的work-life balance。有空的时候，我喜欢入厨煮食，即使翌日有考试，全日留在家温习，我也会想抽空煮些简单的食物，哪怕只是炒饭、炒面，因为这样才可以令我离开我的书桌，其次我觉得烹饪也是一个很减压的过程。

黄奕熙 12年级（图片来源：受访者提供）

8. 拔萃女书院程熹：「依照时间表行事，温习玩乐两不误。」

中五的时候，我担任了不少学校岗位，而周末也参加不同的数理比赛和相关培训，但是仍然能兼顾到，那是因为我会编排一个时间表，写下每个星期想完成的事，只要遵从这个时间表去做，就可以达成目标。当然，做每件事情时都要专心致志。升上中六，因为想花多些时间准备DSE，便少了参加比赛和活动。但并没有因为多了温习时间而松懈，反而会更仔细安排每天要做甚么。例如周末放假，减去睡觉时间，大约有15小时，我希望当中有超过一半时间是用来学习的，同时也会安排一些时间来调剂身心，例如跑步、看电视、看电影等。我相信只要有规划和目标，最终都会达到我想要的成绩。

程熹 中六（图片来源：受访者提供）

文：林诗敏

图：受访者提供

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