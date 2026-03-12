多元STEAM教育培养 一学校斥资70万建智能Future i Lab｜《亲子王》新一期精选内容

当AI走得如此超前，春晚中机械人不止跳舞，更舞剑、玩双节棍和耍醉拳，人类还可以干甚么？庆幸我们仍然拥有懂得变通的脑袋。从有小学斥资70万建立「Future i Lab」、利用智能装置辅助饲养爬虫动物而体验自然生态，以致体现高度生态循环系统的鱼菜共生项目，这一切都是培育小学生具备灵活的科学头脑，从小与科技同行，在数位时代找到自己的位置，有实力立足于未来。

圣安当小学 Future i Lab引入吊装系统

接近60年历史的圣安当小学（下称圣安当）一点也不传统，八年前是本地首间小学跟LEGO Education合作建立「LEGO STEM Lab」，近年再将天文室优化为以1:1比例模拟中国天宫空间站的「天和核心舱」场景，落成「天文及媒体学习中心」。至于新鲜落成的「Future i Lab」（下称实验室），也是全港首间小学引入「智能实验室吊装系统」的科学实验室。每套吊装系统由天花板延伸至实验枱，将供水、去水、供电、抽气、照明等功能整合于天花板的模组中，直接下降便可使用，而每张实验枱也配备独立水龙头及水槽。

（图片来源：《亲子王》）

八年前教育界开始推行STEAM，圣安当小学李伟锋校长立即跟团队策划STEAM教学。「现在回看更肯定STEAM教育所包含的知识与技能，绝对是孩子立足未来世界的关键准备。」李校长明白要真正学好科学，必须动手做实验，从中体验、发现和印证科学现象；本地中学有实验室，而小学从来在课程上并未有所要求，也普遍欠缺实验室设施，过去甚至只是睇片「模拟」实验，但「看」和「亲手做」差远矣。前期筹备与规划历时八年，最终决定改装原有的电脑室，工程由去年暑假开始。

（后）圣安当小学李伟锋校长（图片来源：《亲子王》）

大埔浸信会公立学校 自然生态体验

大埔浸信会公立学校（下称埔浸小）现正实行借校上课的过渡安排，学生分别在大埔官立小学及新界妇孺福利会基督教铭恩小学上课，学习的步伐并没有慢下来，STEAM教学主任黄兆俪老师跟团队努力在大埔官立小学重建「STEAM Space」展馆，核心价值是自然生态体验，还加设不少STEAM教育装置。新建的STEAM Space除了配备多种STEAM教学设备外，亦是同学们的好朋友爬虫成员的家。

（图片来源：《亲子王》）

博爱医院陈国威小学 鱼菜共生船

博爱医院陈国威小学设立「鱼菜共生船」STEAM课程，早年学校成立鱼菜共生课外活动小组，让学生从小型鱼缸的生态系统开始，初步观察鱼菜共生的基本循环原理，其后成功申请「优质教育基金」发展校本STEAM课程，建设一艘「鱼菜共生船」，将水产养殖与水耕栽培紧密结合，进一步深化相关课程；配合四至六年级常识科的课程，引入专题探讨，并让学生运用基本的电脑编程收集温度及数据，实现生物、科技与工程的跨学科应用。

（图片来源：《亲子王》）

（图片来源：《星岛日报》）

（图片来源：Shutterstock）

