2本童趣森林童话系列儿童绘本 打开通往奇妙世界大门｜好书推介

好书推介｜很多日本绘本作家都喜欢以森林为故事背景，发展成充满童趣及温馨的儿童文学作品系列，塑造出不少脍炙人口的故事角色，陪伴一代又一代孩子成长。

在众多森林童话中，有两个系列特别值得细味：一是经典长寿之作《古利和古拉》，出自日本知名童书姐妹搭档中川李枝子及大村百合子（又名山脇百合子）之手；二是近代作家成田雅子创作的「纱娜系列」。两者同样以森林为舞台，却展现出截然不同的幻想魅力，为小读者打开通往奇妙世界的大门。

儿童绘本推介1：《古利和古拉》

《古利和古拉》是系列中的第一本，故事由两位主角发现一颗大鸡蛋展开，继而开启了烤蛋糕的奇妙历程。烤蛋糕本是平凡家事，作者却巧妙运用老鼠的细小身形与巨蛋的巨大反差，制造出一连串趣味难题 —— 如何把这颗比牠们还大的蛋搬回家？怎样放进锅子里？这些「小人物的大挑战」成为故事的推进器。

儿童绘本推介1：《古利和古拉》（图片来源：受访者提供）

微小身影中的宏大乐趣

《古利和古拉》能成为温暖人心的长寿系列，关键在于主角们面对任何惊奇事情时，总是以实干而愉快的态度着手行动。无论身处多么棘手的境况，牠们脸上永远挂着那招牌式微笑，为读者带来莫名的安心感。与此同时，牠们的小身躯却从不闲着 —— 从备料、搅拌、烘烤到完成，每个做蛋糕的步骤都清晰呈现。

（图片来源：受访者提供）

每页画面都几乎是动态场景，节奏明快流畅，画面不断变化，既无冷场又易于理解。这种重复性强、结构清晰的敍事方式，特别切合儿童的认知节奏，让孩子轻松投入到故事世界。

（图片来源：受访者提供）

儿童绘本推介2：《森林里的帽子店》

近代由日本绘本作家兼画家成田雅子创作的「纱娜系列」，则以小女孩纱娜的想像力为主轴，将孩子熟悉的日常物品连结起来，展开一趟趟互动式奇幻之旅。

儿童绘本推介2：《森林里的帽子店》（图片来源：受访者提供）

微缩世界中的奇幻旅程

《森林里的帽子店》以秋日森林为背景，当纱娜和猫咪好友鲁鲁捡拾橡子时，发现了一套小桌椅和两顶手指头般大小的帽子。他们好奇地戴上帽子后，竟然发现帽子渐渐变大，最后变得刚好合戴！原来在寻找帽子主人的过程中，他们的身体也逐渐缩小，悄然进入森林的微观世界。这种空间感的转换 —— 利用大小比例的变化，正是「纱娜系列」的特色，仿佛成为纱娜进入想像世界的仪式。

（图片来源：受访者提供）

沿途他们捡到更多掉落的帽子，循线索找到蟋蟀爷爷的小板车。原来蟋蟀爷爷是位帽子工匠，板车上堆满各式帽子却一路遗失。幸好纱娜和鲁鲁及时出现，帮忙赶工制作帽子，让蟋蟀爷爷能在秋天帽子祭前顺利开店。

（图片来源：受访者提供）

而那群引颈以待的顾客，正是故事中最动人的惊喜 —— 原来他们都是秋天掉落在地上的橡子。现实中，橡子的外型常被形容为「戴上了帽子」，作者以此为联想，将落叶、蟋蟀、橡子等秋季常见的自然元素巧妙串连起来。而这一切，不正是纱娜当下的现实经验吗？可见想像力往往源自日常生活的点滴。

（图片来源：受访者提供）

此书画面细腻温柔，色彩柔和淡雅，缩小过程与制作细节充满惊喜，让读者仿佛置身其中。纱娜系列的魅力，在于日常物件引发的奇幻转折 —— 教导孩子观察生活、乐于助人，同时欣赏手作工艺的美感与温度。

文、图：花生˙莎朗

喜欢与人分享绘本之美，为生命带来一点悸动。修毕绘本创作及文化文凭，并成为绘本作者及《绘本空间》种籽导师。IG@peanutnogood

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