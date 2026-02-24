Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

一个方法教出高EQ、情绪稳定的孩子 家长要注意这3件事｜儿童心理

更新时间：14:00 2026-02-24 HKT
发布时间：14:00 2026-02-24 HKT

你的孩子是否容易烦躁、动辄发脾气？今次想与你分享一项来自哈佛大学的重要观点 —— 当孩子情绪崩溃时，大人该说甚么、不该说甚么，其实深深影响他们未来的情绪调节能力。

哈佛大学：「共同调节」影响孩子如何与情绪共处

哈佛大学精神科讲师Lauren Marchette提出「共同调节」（Co-regulation）的概念：当孩子身陷情绪风暴，身边成人的反应会直接影响他如何与情绪共处。愤怒会传染，平静同样会传染。

（图片来源：PhotoAC）
过去十多年，我接触逾万名学生，其中五千多位是青少年。他们常告诉我：「有时候，我只是需要把想法说出来，才能理清自己的情绪。」例如脱口而出「我真的很想揍他！」或「我想丢颗炸弹让大家看见！」这类话，并非真要行动，而是情绪的出口。

（图片来源：PhotoAC）
可惜，许多大人立刻制止：「你不可以这样想！」但青少年坦言：「我知道不能做，但我需要说出来，心里才会舒服。」这其实呼应心理学中的「 发散性思考 」 —— 初期冒出的想法即使极端，却是通往可行方案的必经之路。创造力往往在第七、八个念头后才浮现，因此，当孩子表达愤怒或挫折时，请先别急着纠正，容许他把情绪「倒出来」，这反而有助他冷静下来，思考下一步。

3件我常提醒家长的事

1.    先接纳 再引导
当孩子倾诉强烈情绪，与其说「不可以这样想」，不如回应：「谢谢你愿意告诉我，我知道这很不容易。」被理解的感受，是情绪平复的第一步。

（图片来源：PhotoAC）
2.    陪伴共存    提供选择
孩子喊「我做不到了」时，可先承认他的努力：「我看见你真的很用心，这份功课确实很难。」再一起讨论：「要不要先离开五分钟，走走再回来？还是你觉得坚持做完再休息更好？」不同孩子有不同调节方式，关键是共同决定。

（图片来源：PhotoAC）
3.    长期陪伴    内化机制
Co-regulation不是一次安抚，而是持续练习。在安全的陪伴下，孩子一次又一次把情绪「剥开」，会发现困难没那么可怕，自己也有能力应对。脑科学中的「神经可塑性」正说明：透过反复练习，孩子将逐步内化这套调节模式，未来更能自我安顿，而非情绪爆发。

（图片来源：PhotoAC）
教出高EQ的孩子，不在于消除负面情绪，而在于陪伴他们学会与情绪共处。家长先做平静的示范 —— 先听、接纳，再引导。久而久之，孩子自然发展出稳健的情绪韧性。

Dr Rosa Kwok 儿童心理学博士
从事儿童早前教育研究超过12年，现正在英国的一所大学担当儿童心理学讲师，疗瘉各位因培养孩子而烦躁不安的爸爸妈妈。

