要现今小朋友专注有多难？5个方法提升专注力 每周固定做一件事建立耐性｜儿童游戏治疗

提升专注力｜我家孩子读小二，做功课时身体总停不下来 —— 不是踢脚就是动手，需要不断提醒才能回神继续。这种不专注也延伸到日常生活：刷牙洗面时，一听到外面有动静就跑出洗手间，忘了自己正在刷牙；吃晚饭更是「战场」，每餐总要离座两三次，不是上厕所就是喝水。

提升专注力5个方法

除了行为表现，最影响专注力的莫过于电子产品。研究早已指出其深远影响，但家长往往又爱又恨。其实，孩子难以专注的原因多元，既可能源于自身发展阶段，也常受环境干扰。以下几点有助提升专注力，值得家长留意：

（图片来源：PhotoAC）

提升专注力方法1：保持书桌简洁

香港住家空间有限，饭桌常兼作书桌，枱面堆满杂物，每样都可能成为分心源头。建议只留必要文具 —— 一支笔、一块橡皮擦足矣，减少视觉干扰。

（图片来源：PhotoAC）

提升专注力方法2：避免「善意打扰」

热心的家佣或长辈常在孩子学习时问：「食唔食水果？」、「今晚冲凉先好冇？」这些看似贴心的问候，实则打断了孩子当下全神贯注的状态，应尽量避免。

（图片来源：PhotoAC）

提升专注力方法3：以身作则

孩子最擅长模仿。当父母做事有始有终，专注完成手边任务，孩子自然潜移默化。

（图片来源：PhotoAC）

提升专注力方法4：慎用电子产品

电子产品无法完全禁止，但需订立明确使用规则。切勿用平板或手机作为「让孩子安静」的诱饵 —— 一旦学习动机被奖励取代，学习本身便失去意义。

（图片来源：PhotoAC）

提升专注力方法5：培养持续习惯

每周固定阅读三本书、一起运动或进行亲子活动，有助建立目标感与耐性。

（图片来源：PhotoAC）

最后我想强调：真正的专注力，不在于「不分心」，而在于「分心后能否回来」。课室窗外一声鸟叫，谁都可能走神，关键是孩子是否记得「我刚才在写功课」，并主动回到任务中。比起防止分心，缩短「回来的时间」更能提升实际学习效能。这项「回归能力」，才是我们该着力培养的核心。

袁志枫Jack 儿童游戏治疗师

一位在职爸爸，希望透过游戏治疗的方法令家长们轻松在家教育小孩。「家」 是教育的起步点，如能在小朋友成长早段介入，往后就能轻松管教。家长和小朋友的误会往往是大家频率sync不到所致，我会透过这平台让大家重新认识你的小孩。

袁志枫Jack 儿童游戏治疗师

相关文章︳「失踪的小朋友去了哪里？」灾难过后的调节 多层面心理支援减少PTSD ︳儿童游戏治疗

相关文章︳为何小孩子会经常出现对抗性行为？ 家长遇孩子「反抗」应这样做︳儿童游戏治疗

相关文章︳听到孩子说话便想说教 家长别再说：「为你好」 转换这种方式教导增感情︳儿童游戏治疗

相关文章︳过度紧张的父母带来5个影响 适度放手才是孩子的学习契机︳儿童游戏治疗

相关文章︳专注力为何下降？专注3分钟比起不集中60分钟好短视频影响「抑制控制」｜儿童游戏治疗