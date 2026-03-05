升中面试｜早是地区大热的浸信会沙田围吕明才小学（下称沙吕小），本身有Band 1联系中学（浸信会吕明才中学）已经够吸引，据校网2023 - 25年度升中概况，同学选校取向不止区内中学，区外中学如喇沙书院、圣保罗男女中学、协恩中学、东华三院黄笏南中学等也有踪迹，升中有佳绩，全因平日课堂已经做足功夫，尹绍光校长说：「课堂上，老师提问后会着重同学的完整对答、小组讨论时如何跟别人交换意见等，这些都是装备孩子的最佳训练。」

升中面试2026｜浸信会沙田围吕明才小学校长：增加成功机会3个条件 个人面试+小组讨论有用贴士（图：李沃涛）

开放性问题反映个性

经过多年演变，升中面试模式更见多元化，从过去着重自我介绍或了解成长和学习背景外，到现在注重小组讨论，尹校长强调这些改变，只为了更全面清楚孩子的沟通与领导能力，特别是面对不同意见时会如何回应。「个人认为是好事，可从中理解孩子的价值观、判断力或时事触觉。」近年面试有更多开放性问题，没有「对与错」答案，例如「如果让你发明一件新事物，你会发明甚么？」，旨在理解孩子的生活经历。「曾有孩子回答想发明治疗某种疾病的药物，这不但反映孩子有爱心，更源于家人的医疗需要，从问答中可见其非常关心家人，更能让面试官全面了解孩子的性格，超于只是掌握学术水平或语文能力。」

小六学生到访浸信会吕明才中学参与「校园体验活动」，早一点感受中学生活。（图：学校网页）

增加成功机会3个条件

小六同学想增加面试成功机会，尹校长认为要具备以下三个条件。

1. 语文表达能力高

拥有基础的语文表达能力必不可少，中学都要求中、英双语面试，（采访当天恰好有小六同学跟尹校长以英文模拟面试）他们都准备得很好，英文也流利，对答顺畅，这就是平日多准备的成果。

2. 丰富个人经历

孩子亲身体验不同的生活经历，对事物有深刻体会，面试时便能分享个人化感受，这一点非常重要。疫情过后，学生学习早不止在香港，更有机会到内地或海外交流，家长要鼓励同学把握参与；就算本地也有很多不同性质的活动，如大学举办的fun day或工作坊，都能让孩子累积经验。

3. 与梦想连结

这点跟第二项有着关联。现代家长悉心栽培孩子，会给予他们一些难得经验，好像近年流行看火箭升空，孩子可能得以启发想当太空人，当问到「有甚么难忘经历？」，孩子不止说出观看火箭升空的经历，更可以进一步和梦想连结，分享想成为太空人的心愿，让面试官看到孩子为了达成梦想而在努力装备，感受到他很有个人想法，自然令人留下深刻印象。

（图：李沃涛）

亲子共同制定选校策略

俱说机会是留给有准备的人，尹校长形容沙吕小同学「随时都在准备」。「高小同学很自觉，意识到自己已长大，必须面对这关口，所以都很配合学校的配套，集中一点当然是五、六年级，会让同学由撰写自我介绍开始，慢慢明白自己在准备升中，以及认识不同组别的中学。」

浸信会沙田围吕明才小学尹绍光校长（图：李沃涛）

为家长举行升中讲座，学校会要求同学一起参与，因为家长只是辅助角色，真正升读中学的是同学，他们要学习为自己计划未来，所以也需要理解整个机制和选校策略，从而跟家长一起作出适合自己的选校方案。「每年都提醒家长要听孩子意见，不要到头来抱怨『爸爸妈妈帮我拣』，这是最不想听到的。」孩子有所决定，就要问自己为何喜欢这所学校；家长适时也要给予意见，提示他们未曾考虑的事。「如果经双方思考后仍然下一样的决定，这就是最好的决定。」

参加面试班好唔好？校长认为……

「要视乎孩子需要，以及家长如何看待这件事。」尹校长认为家长如若真的未能抽时间帮忙孩子，参加适量面试班，让其吸收相关经验也并无不可。「然而报读太多，甚至影响日常学习或活动安排，那就本末倒置了。」

（图：李沃涛）

浸信会沙田围吕明才小学校长升中面试贴士

小组讨论：要注意当中怎样去回应别人，也要保持自己的见解。最终的结论不重要，重要是过程中组员间真的有互动，而且要懂得接纳别人意见。

（图：李沃涛）



个人面试：首先要微笑，无论内心有多紧张，也不用太拘谨，其次一定要有眼神交流，代表有自信。

（图：李沃涛）

浸信会沙田围吕明才小学小六同学心声：

亲：你的强、弱项是甚么？

陈梓妤：平日和家人、朋友也是多讲英文，所以有信心以英文做自我介绍，相比之下普通话就是我的弱项了。（如何改善？）每天跟爸妈一起以普通话朗读篇章，纠正发音，如果有时间会一起看普通话剧集或新闻报导，这个方法很凑效呢！

亲：据知你的自我介绍会特别提及武术成绩啊！

陈梓妤：（笑）我是学习南拳的，有参加比赛也有得奖，所以自我介绍会重点提及，学界去年开始有武术比赛，开心拿了不少奖项。

陈梓妤（图：李沃涛）



亲：如何训练自己应付情境题？

陈骏贤：主动叫爸妈作一些情境题，让我想想怎样回答，试过他们问「草原上有很多树被人砍伐了，我们应该怎样处理？」，我的回答是砍伐树木会破坏环境，所以要多想保育方法，好像有规划地伐木，也要在教育方面做多一些功夫。（答得好好㖞）都是即时想到就回答（笑）。

亲：你想成为一位怎样的中学生？

陈骏贤：要做一个自理能力更好的人，因为姐姐已是中学生，知道中学的功课比较多，所以要分配好运动、兴趣班等，这样才能有空闲时间让自己放松，但无论有多忙，最想跟家人一起。

陈骏贤（图：李沃涛）



亲：你是如何改进自己的弱项？

王怡涵：自知问答环节掌握得不太好，解决方法是每当和妈妈一起坐车、吃饭或睡前时间，都会让她随意问我一些问题，妈妈会即时给我一些意见，因为气氛轻松，很快便吸收到技巧。

亲：即将面对呈三，可以分享有效的温习方法吗？

王怡涵：提早一、两个月先背诵难记的资料，然后会花时间在平日的笔记中再highlight重点，由于这些重点早已掌握，所以不用花太多时间消化，而我的记忆方法是朗读，好像常识科要记的资料较多，我一定会读出来，诵读的过程也更容易理解内容。

王怡涵（图：李沃涛）

亲：你的强、弱项是甚么？

陈倬叡：K3开始爸妈便训练我的口才，会趁睡前或坐车时让我朗读书本，这个习惯一直维持到现在，不过练习足球的关系，现时少了进行，但我已经很习惯中、英文朗读了。至于弱项就是科学，幸好去年报读了一个STEAM课程，学懂了很多科学原理，发现科学原来挺好玩的。

亲：对中学生活有甚么期待？

陈倬叡：做一个人际关系良好的人，认识多些朋友，因为同伴是我们生活中不可或缺。爸妈答应我，升中后可以跟同学去逛街，很期待这件事呢！

陈倬叡（图：李沃涛）

文：刘佩桦 图：李沃涛、资料图片

相关文章︳升中面试｜准中一生中一自行分配学位面试准备：认清优点、学面对失败作反思改进

相开文章｜升中面试100题（上）：准备答案大纲、必学答题「黄金3点法」｜中一自行分配学位2026

相开文章｜升中面试100题（下） 专家教拆解小组讨论/解难题/是非题 附答题贴士｜中一自行分配学位2026

相关文章｜升中面试│大角嘴天主教小学校长：面试增加胜算3大秘诀 自我介绍要做一件事加深印象

相关文章｜升中面试│答题要有新观点 圣公会圣纪文小学校长突围之道：一方式回答表达组织能力

相关文章｜升中面试2026│9大热门英中面试资讯 玛利曼面试占50%/华仁设小组讨论/妇女会全英对答