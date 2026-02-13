2026马年学业运｜12星座学业运：双子做校园小外交官/天蝎专注力惊人成绩有突破

2026马年12星座学业运｜不同星座的小朋友有不同性格特征，早前由风水师傅根据中国传统预测12生肖的「学业运」，今次就占星师Ida根据12星座预测一下小朋友今年的学业运，究竟哪个星座的小朋友需要父母多加注意，又有哪个星座今年学习力满满？即睇占星师Ida分析，还有各星座的幸运颜色、幸运物件，爸妈们可用来参考一下，为孩子准备新年衣物。

2026马年12星座学业运｜白羊座：培养责任成为小领袖

新一年有土星在白羊座（3月21日至4月19日），意味著要开始学习有责任感了！你可能会被选为班长、行长或体育队长。虽然有时会觉得老师要求变严格，但这正是你从小孩子转变为小大人的关键期。

2026马年12星座学业运｜白羊座：培养责任成为小领袖（图片来源：PhotoAC）

幸运颜色 ：火红色，要燃点斗志。

：火红色，要燃点斗志。 幸运物件：运动手表，提醒你学会管理时间，成为小领袖的开始。

2026马年12星座学业运｜金牛座：探索学习新乐趣

新一年金牛座（4月20日至5月20日）会发现读书不再枯燥，受天王星影响，你可能会很想寻找自己的优点，有更多个人价值。木星会守护你的心情，让你无论在学校还是家里，都能感受到温暖与支持。记得多尝试新款零食，那是你小小的解压方式！

2026马年12星座学业运｜金牛座：探索学习新乐趣（图片来源：PhotoAC）

幸运颜色 ：草绿色，让你在安静中成长。

：草绿色，让你在安静中成长。 幸运物件：有香味的擦胶，读书累了时，闻一闻清香更有动力。

2026马年12星座学业运｜双子座：校园里的小外交官

作为班里情报王的双子座（5月21日至6月21日），总能很快结识到新朋友。今年是你口才大爆发的一年，非常适合参加朗诵、辩论或校园电台。但要注意，别因为好奇心太重而分散了学习注意力，试著把你的聪明才智用在解决数学难题上！

2026马年12星座学业运｜双子座：校园里的小外交官（图片来源：PhotoAC）

幸运颜色：鲜艳的黄色，激发你的灵感与活力。

幸运物件：多色原子笔，帮你用不同颜色写笔记，让头脑更清晰。

2026马年12星座学业运｜巨蟹座：被幸运包围的温馨年

上半年巨蟹座（6月22日至7月22日）会是宇宙的宠儿，有幸运星的支持，让你在班级里人缘极佳，老师和同学都特别喜欢你。你可能会获得梦寐以求的小奖项，或是跟家人的关系更亲密。这是你建立自信的最佳时机，别害羞，勇敢展现你的温柔与才华。

2026马年12星座学业运｜巨蟹座：被幸运包围的温馨年（图片来源：PhotoAC）

幸运颜色：银白色，保护你敏感又纯真的心。

幸运物件：家庭照片挂饰，挂在书包上，带给你满满的安全感。

2026马年12星座学业运｜狮子座：舞台上最闪亮的星

狮子座（7月23日至8月22日）的你天生就爱表演，下半年后幸运之星会进入你的星座，属于你的舞台时刻要来了！无论是钢琴发表会、校内运动会还是才艺表演，你都会是目光焦点。这一年你要学习慷慨，带著小伙伴们一起进步，你会收获更多的友谊与掌声。

幸运颜色：橙金色，代表你的自信与光芒。

幸运物件：金色小星星贴纸，记录自己的进步，激励自己做得更好。

2026马年12星座学业运｜处女座：精益求精的笔记大师

做事细心的处女座（8月23日至9月22日），新一年是你的学习效率年。你的笔记会成为全班的范本，逻辑思考能力大幅提升。这一年也很适合参加自然科学或园艺活动，你会从中发现大自然的奥妙。记得多喝水、多运动，保持强健的体魄才能支撑你追求完美的梦想。

2026马年12星座学业运｜处女座：精益求精的笔记大师（图片来源：PhotoAC）

幸运颜色：深蓝色，稳定你的专注力。

幸运物件：精美的日程记事簿，规划好每天的功课与玩耍时间。

2026马年12星座学业运｜天秤座：友谊的调和者

爱好和平的天秤座（9月23日至10月23日），今年会在艺术课上大放异彩。你会发现自己对色彩或旋律特别敏感，而在人际关系上，你总能巧妙地化解同学间的小磨擦，成为大家信任的和平大使。这一年适合学习一门乐器，让音符陪伴你成长。

2026马年12星座学业运｜天秤座：友谊的调和者（图片来源：PhotoAC）

幸运颜色：粉紫色，增加你的优雅气质与亲和力。

幸运物件：一个朋友送给你的小挂饰，要常伴左右。

2026马年12星座学业运｜天蝎座：神秘的科学小侦探

天蝎座（10月24日至11月21日）拥有极强的观察力。新一年你会对神秘事物或深度科学产生兴趣，例如研究恐龙遗骸或太空黑洞。你的专注力会让你在期末考试中取得惊人的突破，要坚持做好每件事。别总是一个人躲起来研究，试著把你的新发现分享给好朋友！

2026马年12星座学业运｜天蝎座：神秘的科学小侦探（图片来源：PhotoAC）

幸运颜色：紫红色，代表你的热情与深度。

幸运物件：放大镜或小显微镜，带你进入微观的神奇世界。

2026马年12星座学业运｜射手座：快乐的户外探险家

今年对射手座（ 11月22日至12月21日）来说是行万里路的一年。学校的远足、露营或家庭旅行会让你学到书本之外的知识。你开朗的性格会感染每一个人，让班级氛围变得轻松愉快。虽然心在外面跑，但记得也要按时交功课，别让大家替你担心！

2026马年12星座学业运｜射手座：快乐的户外探险家（图片来源：PhotoAC）

幸运颜色：天蓝色，象征你追求自由的梦想。

幸运物件：户外指南针，指引你未来的冒险方向。

2026马年12星座学业运｜摩羯座：踏实进步的模范生

踏实的摩羯座（12月22日至1月19日）在新一年会感受到累积的力量。你过去的努力会转化为稳定的成绩，甚至可能在某项长期的兴趣班中取得结业证书。受土星与海王星影响，这一年你的想像力也会变丰富，试著把你的努力写成故事或画成画，多尝试不同的新事物。

2026马年12星座学业运｜摩羯座：踏实进步的模范生（图片来源：PhotoAC）

幸运颜色：咖啡色，代表你的脚踏实地。

幸运物件：桌面收纳盒，让你的书桌整洁，效率翻倍。

2026马年12星座学业运｜水瓶座：改变世界的创意天才

今年2 月对水瓶座（1月20日至2月18日）的你是一个变身时刻。你可能会突然换个新发型，或者决定学习一样前所未见的新技能如 AI 绘画。你的脑袋里装满了稀奇古怪的想法，别害怕与众不同，因为你就是那个能带来惊喜的小天才。

2026马年12星座学业运｜水瓶座：改变世界的创意天才（图片来源：PhotoAC）

幸运颜色：金属色，激发你的科技感与创意。

幸运物件：机器人挂件，提醒你保持对未来的好奇心。

2026马年12星座学业运｜双鱼座：梦想成真的小艺术家

双鱼座（2月19日至3月20日）内心充满温暖的想像，今年你会从只爱发梦转向实现梦想。受土星与海王星的影响，你的故事或画作可能会在校园比赛中赢得奖项。只要多一点点勇气去实践，你会发现原本以为很难的事情，其实你都能做得到。

2026马年12星座学业运｜双鱼座：梦想成真的小艺术家（图片来源：PhotoAC）

幸运颜色：海蓝色，带给你平静与灵感。

幸运物件：水彩画笔套装，可以随时画出你心灵的美丽世界。

资料来源：占星师Ida https://mercuryshop.hk/

