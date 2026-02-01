想孩子「信得过你」从爱里学懂被理解 3个给家长与孩子重建信任小贴士︳儿童心理

信任，是亲子关系里看不见却最关键的一条线。父母爱孩子是毋庸置疑的，但在成长路上，这份爱有时会「走样」 —— 我们出于担心而控制、出于心急而责备、出于忙碌而失约，慢慢在孩子心里留下裂缝。当父母愿意放慢脚步，用稳定而真诚的方式去爱，孩子便能在关系里慢慢长出安全感。

从「信得过你」带来的安全感

很多家长都很用心，却常对自己要求过高，以为要做到「完美父母」。但提出心理社会发展理论的Erikson提醒我们，孩子在最早期真正需要的，是一种「基本信任」 — 相信身边重要的大人会回应自己，而不是永远不出错的父母。

日常里，一句「阵间陪你玩」却没有下文，或者一再推迟的约定，其实都在孩子心里刻下一个小问号：「我仲可以信你吗？」这些问号累积得多了，孩子对人、对世界，便容易倾向「多一点怀疑，少一点倚靠」。父母未必每次都做到承诺，但可以做到诚实；若情况真的改变，不妨清楚解释，再重新约定时间。对孩子来说，「你有解释，而且记得补偿」，已经是很重要的安全感来源。

情绪背后月藏着孩子对爱的渴望

在工作中，常听到小朋友说：「我最惊妈咪闹我。」表面看是「怕被骂」，其实深层意思往往是：「我好想妈咪仍然钟意我。」当父母在愤怒时用上「你令我好失望」、「你再唔听话我就唔理你」等句子，孩子听到的，未必是界线，反而是「我本身唔好」。羞耻是一种让人觉得「自己不够好」的情绪，会令我们更难打开心窗去信任别人。对孩子来说，如果每次犯错换来的都是羞辱或否定，他们学会的不是负责任，而是隐瞒、讨好或退缩。下次当你很生气时，可以试试调整一句说话：「我而家真系几唔开心，但我知道你都系学紧，慢慢会做得好啲。」这样既没有放弃界线，同时也向孩子保证「你仍然是值得被爱的」。

让孩子知道 「我可以靠自己，也可以靠你」

依附理论创始人John Bowlby指出，孩子需要一个「安全基地」，可以放心走出去探索，亦可以在害怕或疲累时回来寻求安慰。当父母太害怕孩子受伤，而事事包办、预先安排好一切时，孩子可能会表面乖巧，内在却缺乏「我自己都可以」的信心。 在家长面前敢于自由探索，但遇到不安时又会回头寻求拥抱的孩子，往往来自「回应稳定又敏感」的家庭。让孩子自己尝试收拾书包、为明天选衣服，你只在旁提醒，而非直接帮手。孩子逐渐敢于尝试，背后的讯息其实是：「我相信你，亦会在你需要时陪你。」这样，他既学会信任自己，也学会信任你。

给家长与孩子重建信任的3个小贴士

遵守小约定：由短时间、简单活动开始，说到做到，让孩子重新感受「你是可靠的」； 先说感受，再教导：用「我觉得……」开头，减少「你点解又……」，孩子较容易听得入耳； 由一件小事开始放手：例如每日一项由孩子决定的事情，让他在你陪伴下练习负责任与自信。

