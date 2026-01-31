3个方法有效防止孩子赖床 多感官唤醒助小朋友「全身起床」｜儿童心理

你的孩子是否容易有「起床气」？最近有家长问我，孩子早上起床时常常烦躁不安，该怎样才能让孩子更轻松地起床？今次跟大家分享三个有科学根据的方法，帮助孩子和家长在早晨能愉快地开始新的一天。

防止孩子赖床方法1：选对闹钟声 让起床更舒服

如果希望孩子起床时不闹情绪、不发脾气，首先要注意闹钟的声音。有研究指出，使用低频、柔和的音乐作为闹钟，能减低孩子起床后的疲惫感。

甚么是低频音乐？简单来说，就是节奏缓慢、听起来舒服的旋律。相反地，像警报般急促刺耳的闹钟声，会让人心跳加速、手心冒汗，更容易烦躁。若家长不喜欢低频音乐，也可以选择孩子喜欢的流行歌曲作为闹钟。起床的第一个关键，就是选择能带来好心情的声音，让孩子以正面状态迎接新的一天。

防止孩子赖床方法2：睡前准备 让身体进入「休息模式」

孩子早晨的状态，往往取决于前一晚的准备。心理学研究建议：床应该只用来休息，不要在床上做功课或玩游戏，避免大脑混淆「床是休息」与「床是活动」的讯号。久而久之，只要孩子一上床，身体就会自然进入休息状态，有助于更快入睡。

在睡前，家长可以播放柔和的音乐或轻声有声故事，帮助孩子逐步进入睡眠模式。这样，孩子第二天起床时就能有更好的精神状态。

防止孩子赖床方法3：多感官唤醒 助孩子「全身起床」

除了闹钟声音之外，我们还可以透过其他感官来帮助孩子起床：

听觉：使用柔和的闹钟音乐。

视觉：打开窗帘，让自然光慢慢唤醒孩子的身体。

触觉：使用带震动功能的手环闹钟，轻轻提醒孩子起床。

许多学生分享过，当我们同时运用声音、光线和震动来唤醒自己时，整个身体都能更快准备好迎接新的一天。此外，家长也可以陪孩子做时间规划。很多孩子会低估早晨所需的时间，例如以为十分钟就能吃完早餐，但实际上可能需要二、三十分钟。透过几天的观察与讨论，让孩子意识到自己的「时间盲点」，并一起调整起床与准备流程，效果会更好。 我们可以一步一步让孩子明白，早上起床是一种「主权选择」，他们可以决定以甚么样的状态迎接新的一天。

Dr Rosa Kwok 儿童心理学博士

从事儿童早前教育研究超过12年，现正在英国的一所大学担当儿童心理学讲师，疗瘉各位因培养孩子而烦躁不安的爸爸妈妈。

Dr Rosa Kwok 儿童心理学博士

教育文章：https://drrosakwok.com/blog/

YouTube频道：https://www.youtube.com/c/DrRosaKwokTV

Facebook专页：https://www.facebook.com/drrosakwok/

