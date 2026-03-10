运动教育│粉岭公立学校村校手球队成赛场常胜将军 运动助学生建立自信学懂争取机会

运动教育｜手球港队去年在「第十五届全国运动会」历史性晋身四强，热血表现获全城力撑，可能不少家长会想：原来香港人打手球咁叻？系，系好叻。粉岭公立学校（下称粉公）早于20多年前，在前任校长李穗波带领下，先成立女子手球队，很快便在学界打出好成绩，到林宇辉副校长入职时，因着个人手球运动员背景，开始筹组男子队，一直发展至今。「规模上已比以往更齐全，现在男女子手球队的人数超过40人，还有初小（小一至小二）的幼儿手球，是学校的重点发展项目。」

运动发展见证教育方向

亲：亲子王

林：林副校

林宇辉副校长（图：霍楚晖）

亲：20多年前手球是新兴运动，何以当时学校会选择加以发展？

林：手球跟很多球类运动相似，以及需要综合的运动能力，例如田径，因为手球需要快速跑，也要反应敏捷，打法也同时像足球、篮球、排球，跟一些球类的规则也似共通，所以学生如果有参与过其他球类的话，都会比较快上手，而且学校地方大（占地面积约11,000平方米），硬件足以支援发展。

看运动发展也可以见证教育发展方向，过往学生很多时一人参加多个校队，随着教育变化，这类学生变少，因为现在注重多元发展，学生在课外活动方面变得专注和专门，加上学业忙碌，要是学生参与两项活动已经日程满满了。

男女子组及幼儿手球队队员；（左一）粉岭公立学校林宇辉副校长（正中）余美贤校长、（右一）旧生彭颖妍教练。（图：霍楚晖）

亲：手球队历年的战绩非常彪炳，不论男女子组都多次赢得「全港小学校际五人手球比赛」的奖项，而2024 - 2025这届就获得男子组冠军，作为教练之一的林副校如何评价球队呢？

林：不敢说成绩彪炳，只是学校和校长支援十足，学生和家长也投入，我会形容粉公是学界其中一所很支援运动的学校，拿冠军是结合天时地利人和，拿冠军是开心的，最欣赏学生在过程中的付出。个人最看重团队的建立和孩子的成长，拿一个奖杯、金牌都只是一刹那，可是孩子的长远发展才是最重要。

多年来，粉公的男子手球队跟传统名校多次逐鹿冠军宝座，去年再度夺冠。（图：霍楚晖）

孩子能力难以估计

亲：对手球队队员有甚么要求？

林：我的门开得很阔，小一都可以来参与，甚么身高、体型也不太介意，因为小学阶段的身形未定型，孩子不会越来越矮嘛，就算体重也有机会变化，可能肥胖变瘦，瘦的也有机会长胖或大只，所以外在条件不是最重要，最重要是有责任心，以及性格特质：会否轻易放弃呢？同学来参与训练，除了看其基本技术表现，我会跟他聊天、慢慢观察，所以我们可以说是没有选拔，学校一级有三班，每级才大概70多人，一些男校或传统学校，学生人数较多，才有条件首轮便严格挑选。

不过，我倒喜欢从一大班人开始训练，因为个人喜欢「旧带新」这种梯队式方法，大概训练几课，已能初步判断那个学生有没有潜质，因为有潜质的学生很快会在其训练中表现突出，孩子的力量永不知道甚么时候爆发，团队运动需要很多角色，尤其是小学生，就算是后备，只要有带他出场，就会发挥意想不到作用，可能他会提醒同学带齐装备？球有没有漏气？或者帮忙去打气、泄气，每个角色都很重要。

幼儿组是有点可爱风！（笑）（图：刘佩桦）

运动与学业相辅相承

亲：从副校长的身份来看，近年体艺教育越见受重视，原因是甚么？

林：社会文化改变吧！以往传统普遍认为学业最重要，几个公开试就决定一个学生的未来。现在社会变得多元，无论是大学收生标准、可供修读的学科、运动员的出路都更广阔，令家长逐渐明白，孩子的人生不是只有一条路。同时，社会比过往关注学生的压力与精神健康，不少家长改变心态，意识到运动与艺术既能促进身心平衡，甚至是一个出路。因此，越来越多家长认同运动与学业是可以相辅相承，也是近年无论学界还是不同风格学校，都更重视体艺教育。

（图：霍楚晖）

亲：粉公也有培训运动尖子的方向吗？

林：有，然而无论是基础的运动培训、兴趣启发，还是基本能力的建立，都会继续进行，如果同学有动尖子潜质，就让他们加入校队接受重点训练。

亲：有没有一些孩子，最初觉得他可能到不了最重要的位置，但最后止打到你心目中的水准甚至有所改变？

林：当然有。有些孩子本来个性沉默，参与运动后性格逐渐改变，从不爱说话变得乐于表达；也试过第一次联络家长时，连他们都不相信孩子适合运动，经过训练，孩子发现自己也可以有角色定位而建立自信心。传统上常认为身形高大才适合打球，高大确实有优势，毕竟比较容易先射球，但正因为目标大，也更容易被对手重点防守。如在翼位位置（左、右翼）更需要速度快、技巧佳，射门技术和战术意识皆强的孩子。此外，也要具备球商 / 球感，凡球感好的孩子，都不是只集中在高大和有力量的孩子。

运动让孩子拥有明确的目标，像本来对上学缺乏动力、浑浑噩噩，会告诉他如果想参加训练和比赛，必先要尽学生的本分，做不到就先要暂停训练。孩子为了争取机会，往往会调整学习态度；说得老套一点，每个人都有其亮点，关键在于放他在哪个位置，而每个位置都有其价值。

教练，我想打手球！

黎欣蓝和李灏轩都是六年级学生，两位都是三年级开始学手球，欣蓝司职右辅，灏轩则较全能，看教练于赛场上的安排，不过多主力左辅，也是最喜欢的位置。问二人喜欢手球甚么？活泼的欣蓝说快上快落够刺激，而且喜欢团体运动的力量，队友会互相扶持；灏轩倒喜欢防守的力量，守到不会失分令他极具成功感。左、右辅是手球中最重要的位置，可见二人具备实力，但回顾初学时，欣蓝对一边拍球一边走动大感困难，「走到第三步就不期然走多了一步。」要克服就要多练习，训练时间以外欣蓝还借手球自行练习，爸爸于假日更陪女儿加操。灏轩初学时同样有「走步」问题，除了请教教练和师兄，也问道于YouTube，看到别人利用衣服绑着身体做负重训练，他也在天台照做如仪。

李灏轩（图：霍楚晖）

二人初见记者有点怕羞，可是讲到手球即两眼透现光茫，说过不停，感受到一份热爱，连升中也选择有手球校队的学校，不约而同都心仪基督教香港信义会心诚中学，也有很多师兄师姐已升读，这时灏轩说：「你知唔知呀，细个时每当林Sir话无时间同我哋练习，我哋就会无晒心机，好惨！」笑咗。

（由左至右）李灏轩和黎欣蓝（图：霍楚晖）

「十五运」亲身走到启德见证港队实力，二人的偶像分别是陈梓朗（耶稣）及谢永辉，同样喜欢两位运动员的速度与技术。（图：霍楚晖）

文：刘佩桦 图：霍楚晖、受访学校提供

