3招引导孩子做2025年度回顾 3个「W」助小朋友于2026年激发潜能︳儿童心理

新的一年开始，正是陪伴孩子回顾过去、展望未来的好时机。我们可以一起思考：过去一年有哪些做得好的地方？有哪些值得继续努力？今次我会分享三个方向，助你引导孩子进行年度回顾，并以积极心态迎接2026年的挑战。

第1点：「Who?」 —— 谁给了你希望？

首先，可以和孩子一起回顾2025年中，哪些人曾带来正面影响。在我的教学经验中，不少学生都会提到他们遇到的「贵人」。可能是一位让他们重新喜欢某科目的老师，也可能是在迷惘时愿意倾听的导师。有学生曾对我说：「谢谢你愿意当我的倾诉对象，每次和你聊天过后，原本觉得可怕的问题都变得容易面对了。」这让我深刻体会到，换个角度看事情，往往能找到更多解决方法。家长不妨引导孩子回想：这一年里，有没有遇到这样暖心的人？他们如何影响了孩子的成长？这样的对话能帮助孩子学会感恩，也让他们意识到身边的支持系统有多重要。

（图片来源：PhotoAC）

第2点：「What?」 —— 发生了甚么改变了你的看法？

疫情的经历，让许多人对生命有了更深刻的体悟。我听过不少学生分享失去至亲的经历，有位学生感触地说：「以前总觉得还有很多时间，和亲戚约好要一起旅行、探索世界。

（图片来源：PhotoAC）

谁知道短短几个月后，因为突如其来的疾病或意外，再也没有机会相见了。」这些经历让孩子深刻体会到珍惜当下的重要性。生命无常，我们常以为未来还有很多机会，但其实每一次相聚都弥足珍贵。家长在讨论这些经历时，除了理解孩子的感受，也可以引导他们看到正面启示：懂得感恩拥有，更加珍惜与家人相处的每一刻。这些领悟，往往是生命中最宝贵的礼物。

（图片来源：PhotoAC）

第3点：「Where?」 —— 哪些地方让你感到安全？

家庭往往是孩子最重要的安全感来源，能提供温暖的庇护所。但有趣的是，不少学生也告诉我，他们在我的办公室同样感到安心自在，因为在这里，我会给予孩子一些外面可能缺乏的空间与自由。比如，很多男学生喜欢把积木堆得高高的，再一口气踢倒。这看似简单的行为，其实让孩子感到快乐，因为他们找到了一个可以安全释放能量的地方。这里不会有人受伤，也不会有东西被破坏，孩子只是需要一个空间来宣泄，好让他们能以更平静的心态面对生活挑战。因此，我经常会和孩子聊聊，了解他们在哪些地方能感受到安全感。

（图片来源：PhotoAC）

陪伴孩子回顾2025年的美好与不足，不仅是检视过去，更是培养健康心态的过程。透过「Who」、「What」、「Where」三个方向，孩子能学会感恩、珍惜当下、找到安全感，并以积极的心迎接2026年的挑战。

（图片来源：PhotoAC）

Dr Rosa Kwok 儿童心理学博士

从事儿童早前教育研究超过12年，现正在英国的一所大学担当儿童心理学讲师，疗瘉各位因培养孩子而烦躁不安的爸爸妈妈。

