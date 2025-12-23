Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

重拾学习兴趣│校长建议家长6个行动清单提升学习兴趣：要识「赞」与识「奖励」

亲子
更新时间：07:15 2025-12-23 HKT
发布时间：07:15 2025-12-23 HKT

重拾学习兴趣│学校透过多元化的教学方法、游戏、比赛提升学生的学习兴趣，家长又可以如何延续孩子的学习热情呢？校长们为家长提供可行的行动清单，方便在家中巩固子女的学习，提升学习效能。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

1.  创造更多动手学习的机会

家就是学习的好地方，家长可在家中创造更多动手学习的机会，例如与孩子一起做手工、烹饪，或是进行简单的科学实验，这些活动不仅能增进亲子关系，还让孩子在生活中感受学习的乐趣。家长亦可多带孩子走出家门，不论探索自然、参观博物馆等，真正在生活中学习。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

2. 亲子阅读

阅读是提升学习兴趣的重要方法，家长和孩子一起阅读，不仅能开拓他们的视野，更能激发想像力与创造力。家长可鼓励孩子在日常生活中多提问，并与他们分享自己的想法，这样的互动能够让学习变得更为生动和有趣。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

3. 制定学习时间表

家长主动跟孩子商讨如何分配时间，设立学习时间表，并限制电子产品的应用时间，让孩子在特定时间内专注于学习。当有效率地完成温习后，也能有更充裕的休息时间。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

4. 把大任务分拆成小任务

部分孩子的专注力较低，未必可一次过完成所有学习任务，家长可把考试温习等大任务，分拆成容易完成的小任务，每天温习小部分，并在日历上标示每天应完成的部分，有助减低孩子的学习压力。家长如发现孩子因学业焦虑而对学习产生恐惧，应细心辅导，聆听他们的心声，并调整孩子的学习计划以减少压力。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

5. 给予适当的称赞和奖励

每当孩子完成功课、任务后，家长可给予适当的称赞和奖励，让孩子有实际的努力目标，例如家长可与孩子约定，每天认真学习一小时，持续一个月就可以获得小礼物、零食作奖励，令他们更有动力每天学习。透过奖励制度，帮助孩子建立学习纪律性和自控力，并学会延迟满足。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

6. 提供适度的挑战性

人的天性爱挑战自己和不断进步，若学业太浅、没有挑战性，学生容易沉闷，提不起劲学习；相反，若难度太高，则会令压力太大，孩子容易放弃。因此家长可为子女提供适度挑战性的学习材料、参加不同的比赛，在富有挑战性且有足够的辅助下，孩子乐在其中，慢慢提升学习动力。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

文：佘君仪 图：资料图片

相关文章︳重拾学习兴趣│大角嘴天主教小学因材施教激发学习动机排除厌学 多元化课堂体验增投入感

相关文章︳重拾学习兴趣│圣公会基福小学「无边界学习」提升学习氛围 跨学科协作令平淡课堂变精彩

相关文章︳重拾学习兴趣│东华三院姚达之纪念小学（元朗） 推广桌游边玩边学 营造有利大脑学习环境

 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
影视圈
17小时前
吴家乐邓兆尊拍档被轰无能 曾效力「大台」转型后表现强差人意 制作人斥：只识向艺人擦鞋
吴家乐邓兆尊拍档被轰无能 曾效力「大台」转型后表现强差人意 制作人斥：只识向艺人擦鞋
影视圈
10小时前
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
饮食
19小时前
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
饮食
15小时前
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
饮食
15小时前
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
01:14
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
影视圈
18小时前
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
影视圈
19小时前
荔景邨12岁童晚饭期间疑不满被踩脚 擸菜刀袭15岁胞姊 涉伤人被捕
突发
8小时前
公屋男「一抽即中」买上水居屋 称人生重大转变 供楼比交租好 「卖出去时赚回来」
公屋男「一抽即中」买上水居屋 称人生重大转变 供楼比交租好 「卖出去时赚回来」
楼市动向
2小时前
河南梁先生的妻子及一对年幼子女，7月时被其「沙煲兄弟」杀害。
河南「灭门」案︱爱妻及年幼子女被杀 疑凶竟是儿时玩伴
即时中国
2025-12-22 08:30 HKT