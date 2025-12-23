重拾学习兴趣│校长建议家长6个行动清单提升学习兴趣：要识「赞」与识「奖励」

重拾学习兴趣│学校透过多元化的教学方法、游戏、比赛提升学生的学习兴趣，家长又可以如何延续孩子的学习热情呢？校长们为家长提供可行的行动清单，方便在家中巩固子女的学习，提升学习效能。

1. 创造更多动手学习的机会

家就是学习的好地方，家长可在家中创造更多动手学习的机会，例如与孩子一起做手工、烹饪，或是进行简单的科学实验，这些活动不仅能增进亲子关系，还让孩子在生活中感受学习的乐趣。家长亦可多带孩子走出家门，不论探索自然、参观博物馆等，真正在生活中学习。

2. 亲子阅读

阅读是提升学习兴趣的重要方法，家长和孩子一起阅读，不仅能开拓他们的视野，更能激发想像力与创造力。家长可鼓励孩子在日常生活中多提问，并与他们分享自己的想法，这样的互动能够让学习变得更为生动和有趣。

3. 制定学习时间表

家长主动跟孩子商讨如何分配时间，设立学习时间表，并限制电子产品的应用时间，让孩子在特定时间内专注于学习。当有效率地完成温习后，也能有更充裕的休息时间。

4. 把大任务分拆成小任务

部分孩子的专注力较低，未必可一次过完成所有学习任务，家长可把考试温习等大任务，分拆成容易完成的小任务，每天温习小部分，并在日历上标示每天应完成的部分，有助减低孩子的学习压力。家长如发现孩子因学业焦虑而对学习产生恐惧，应细心辅导，聆听他们的心声，并调整孩子的学习计划以减少压力。

5. 给予适当的称赞和奖励

每当孩子完成功课、任务后，家长可给予适当的称赞和奖励，让孩子有实际的努力目标，例如家长可与孩子约定，每天认真学习一小时，持续一个月就可以获得小礼物、零食作奖励，令他们更有动力每天学习。透过奖励制度，帮助孩子建立学习纪律性和自控力，并学会延迟满足。

6. 提供适度的挑战性

人的天性爱挑战自己和不断进步，若学业太浅、没有挑战性，学生容易沉闷，提不起劲学习；相反，若难度太高，则会令压力太大，孩子容易放弃。因此家长可为子女提供适度挑战性的学习材料、参加不同的比赛，在富有挑战性且有足够的辅助下，孩子乐在其中，慢慢提升学习动力。

