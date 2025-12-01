大埔灾区各校复课安排 阮郑梦芹小学网上特别活动/大埔浸信会公立学校获暂到教大上课︳大埔宏福苑五级火

大埔宏福苑五级火︳大埔宏福苑五级火灾于上周三（26日）发生，造成多人死伤，严重影响区内民生。自上周四（27日）起已停课的大埔宏福苑邻近学校，包括大埔浸信会公立学校、圣公会阮郑梦芹小学、港九街坊妇女会孙方中书院、中华基督教会冯梁结纪念中学、保良局刘进幼稚园，部分学校于今日（1日）以不同形式复课，而于灾后被用作临时社区中心的中华基督教会冯梁结纪念中学，校长受电台访问时指复课需视乎情况师生情绪，会检视学校的整体状况才作复课安排。

部分学校今复课 圣公会阮郑梦芹小学安排网课

因受大埔严重火灾影响的多间区内学校，包括大埔浸信会公立学校、圣公会阮郑梦芹小学、港九街坊妇女会孙方中书院、中华基督教会冯梁结纪念中学、保良局刘进幼稚园自上周四（27日）起停课，随灾民于周末时间被安排至不同地方暂住，部分学校已于周末通知家长，在今日（1日）以不同形式复课或继续停课。

圣公会阮郑梦芹小学（图片来源：家庭与学校合作事务委员会）

圣公会阮郑梦芹小学于校网中贴出校方安排，学校已于昨日（30日）出通告通知家长，今日（1日）将会改上网课，除了在Google Classroom的学习材料及工作纸外，于下午2时亦会进行zoom实时网上特别学习活动及班主任课。学校亦会继续开放，让未有网上学习器材的学生，可回校向学校借用器材。而学校将于明日（2日）继续开放校园照顾已返校的学生。

圣公会阮郑梦芹小学（图片来源：圣公会阮郑梦芹小学校网）

与大埔宏福苑相邻的大埔浸信会公立学校，有家长于Facebook大埔群组专页中指，学校已通知上学安排，指学校表示「未来数个月都没有可能回校上课，现在努力安排不同嘅学习场地」，家长对学校的安排支持并信任，「我绝对信任学校会尽力为小朋友做出最好嘅安排，而下星期会系先关顾情绪。」并分享了其他家长的留言：「成日系教会都会讲：边度有弟兄姊妹一齐，𠮶度就系教会。依家就好似，边度有同学仔一齐，𠮶度就系学校」。

大埔浸信会公立学校（图片来源：大埔浸信会公立学校校网）

家长表示将全力配合学校安排，相信学校「老师们都会唔开心，但佢哋真系好努力以学生为先。」有指大埔浸信会公立学校已获得香港教育大学支援，部分课室将暂时安排至教大上课。

（图片来源：Facebook大埔群组专页）

而用作暂时社区中心以支援灾民的中华基督教会冯梁结纪念中学，学校校长黄慧珊接受电台访问时表示教育局已协助清洁学校，会先检视学校整体状况，以及视乎情况师生情绪，再部署复课等事宜。至于港九街坊妇女会孙方中书院则于今日复课，除了会妥善安排交通问题，学校亦会安排安排特别班主任节，由班主任及社工，疏导并支援同学的情绪。

（图片来源：港九街坊妇女会孙方中书院校网）

