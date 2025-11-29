Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火︳救恩书院学生不幸离世 学校启动危机处理机制取消考试

大埔宏福苑五级火︳于11月26日，大埔宏福苑发生严重火灾，是次火灾不仅造成生命损失，更对社区带来深远影响。事故中位于大埔救恩书院一名学生不幸离世，全校师生深感悲痛。为协助学生面对这突如其来的打击，学校已即时启动危机处理机制，并宣布取消原定于12月1日及2日的各级考试，改为特别上课日，以情绪支援为首要任务。

大埔宏福苑五级火︳救恩书院学生不幸离世 学校安排心理辅导

救恩书院位于大埔富善邨，有就读于救恩书院的一名学校在Threads上贴出一封于11月28日、由救恩书院校长温结冰向家长发出的通告指出，指学校有一位学生于火灾中不幸离世，学校已已即时启动危机处理机制，由教育心理学家、学校社工及教师为学生提供情绪支援及辅导。本定于12月1日及2日的各级考试将会取消，改为特别上课日，有关取消考试科目所占分数，将平均分布于本学年余下考试。

（图片来源：Threads）
（图片来源：Threads）

学校将于特别上课日全日开放，并会有教育心理学家、学校社工及教师在校支援同学。而今日（29日）校园将于上午9时至下午5时开放，亦会有教育心理学家、学校社工及教师在校支援同学。并提醒各位家长，如留意到子女的表现及情绪需要支援，可陪同学生回校，也可致电学校向班主任或学校社工寻求协助。校长温结冰在信中表示，祈望学校与社区结连，愿众人齐心守望，并肩同行，共同渡过难关。亦请家长们在这段时间多关顾子女的行为表现及耐心聆听他们的倾诉，让他们说出自己的感受，并给予适切的安慰及劝勉。

救恩书院（图片来源：家长与学校合作事宜委员会）
救恩书院（图片来源：家长与学校合作事宜委员会）

资料来源：Threads

相关文章︳大埔宏福苑五级火灾后情绪支援服务一文整合 教大临时支援中心/和谐之家儿童游戏治疗服务

相关文章︳大埔宏福苑五级火灾后支援︳19间社福机构为受灾家庭儿童/青少年提供暂托服务 附服务内容及地点
 

