澳洲黄金海岸楼市变「金矿」 转手胜率高达99.5% 分析师：业主无惧加息潮

澳洲央行在5月议息会议上决定加息0.25厘至4.35厘，已是连续第3次加息；不过，据外媒报道，澳洲房地产市场仍展现强大韧性，其中昆士兰州黄金海岸（Gold Coast）表现更是一枝独秀，击败一众首府城市，成为澳洲房地产「转售获利之都」。最新数据显示，当地业主过去一年转手物业，合共套利53.1亿澳元（约295亿港元），且高达99.5%卖家均能获利离场。

大幅抛离其他热门地区

根据澳洲房地产网站realestate.com.au数据显示，截至今年4月的过去12个月内，黄金海岸二手市场交投炽热，其二手成交总利润大幅抛离其他热门地区，而由悉尼延伸至北悉尼及霍恩斯比的传统「蓝筹地带」获利总额为40.5亿澳元，同属昆州的阳光海岸则以33.8亿澳元紧随其后。

获利中位数达55万澳元

数据进一步揭示，黄金海岸物业具极高投资胜率。过去一年，该区高达99.5%二手成交均录得帐面获利，业主转手获利的中位数达55万澳元（约307万港元），当地物业被誉为名副其实的「金矿」。

面对持续高企的按揭利率，不少准买家或担忧市场会出现抛售潮。REA集团高级经济分析师Megan Lieu则指，财富的大幅累积，使该区的房地产市场免受利率上升的冲击。Lieu表示，「对曾多次转手的物业进行分析后发现，业主在过去一年中获得极为可观的资本利润。」业主并未因供楼负担加重而面临危机，大多数业主目前均持有丰厚的正资产，这成为至关重要的财务缓冲。

她续称，「业主有足够空间采取应对措施，例如缩减日常开支、重新叙造按揭，或动用储蓄抵消增加的供款成本。由于大部分业主财务状况稳健，预计市场上被迫断供拍卖的银主盘数量将维持在极低水平」。

翻新物业涨幅最惊人

报道还指，翻看近期成交个案，成交价格涨幅最惊人的往往是购入后曾进行翻新的物业。例如，位于Tallebudgera Valley的一幢翻新的庄园别墅，近期以240万澳元易手，原业主于2023年仅以163万澳元购入，三年帐面大赚近100万澳元或47%；Burleigh Waters一间主打「即买即住」的四房家庭大屋，购入价193.5万澳元，持货不到3年转手，原业主亦获利36.5万澳元。

此外，一幢位于Paradise Point、具备重建潜力的三房物业以168万澳元成交，该长情业主早于1988年以13万澳元买入，持货38年，资产价值翻升近12倍。

昆州包办全澳7大高获利区

另一方面，虽然悉尼北部海滩在「个人获利中位数」以81万澳元位列全澳榜首，但黄金海岸所在的昆士兰州在「获利稳定性」上更胜一筹，在全澳「物业获利中位数」排名前十的地区中，全数由昆士兰州及新南威尔士州包办。在全澳转售获利比例最高的前十个地区中，昆州的城市占据7席，当中布里斯班北部及摩顿湾南部，更录得99.9%二手买卖皆获利的纪录。

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