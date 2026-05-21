美指控四大货柜箱制造商哄抬价格 刑事起诉中集及胜狮等7高层

美国司法部近日宣布，已对全球四大货柜箱制造商及其七名高层管理人员提起刑事诉讼，指控他们在疫情期间串通哄抬货柜箱价格。

马南兴被捕 6名被告仍在逃

被起诉的7名人士包括67岁的中集集团（2039）董事长兼首席执行官麦伯良、71岁的胜狮货柜（716）主席张松声，以及54岁的胜狮货柜市场总监马南兴。美国司法部称，马南兴今年4月在巴黎企图乘飞机逃往香港时被捕，正等待引渡至美国，其余六名被告据称仍然在逃。

涉案企业全部总部位于中国，包括中集集团、东方国际集装箱、CXIC集团及胜狮货柜。胜狮货柜昨日中途停牌，以待发放内幕消息，停牌前报0.59元，跌逾3%。

被指限制产量 引发全球短缺

据彭博社报道，起诉书于1月提交，本周对外公开。控方指，涉案企业在2019年到至少2024年间达成协议，限制非冷藏航运货柜箱的产量，引发全球短缺，导致2019至2021年间货柜箱价格涨幅超过一倍。涉案行为违反美国《谢尔曼反托拉斯法》第一条，个人最高可判10年监禁及100万美元罚款，企业最高罚1亿美元；若犯罪所得或受害者损失较高，罚款可加至两倍。

起诉书显示，串通最早始于2019年3月，各企业高管就定价与供应商议。同年11月，多个高层在深圳会面，商议限制生产线运转时长，并约定在彼此工厂安装视频监督执行。2020年3月，涉案企业签署书面协议，其后试图扩展至冷藏货柜箱，但被一家企业以「合规制度」为由拒绝。