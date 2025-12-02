港零售业需升级转型 商场用会员数据精准推送 Keeta料宵夜外卖成增长点｜中国宏观经济论坛

随著港人北上消费、内地品牌加速进驻香港，本港零售业面临性价比与服务体验的双重挑战，香港中小型企业联合会主席郑仲邦、新地The Point行政总裁吴秀美、Keeta香港连锁业务负责人李思达及数码港人工智能与数据科学总监严涤宇在星岛「中国宏观经济暨大湾区融合论坛2025」上，共同探讨如何破局，认为香港品牌需要升级转型，借鉴内地经验及科技手段提升业务竞争力。

新地旗下26商场拥300万会员

作为商场营运者，吴秀美指新地旗下有26个商场，需不断学习及优化内地经验，包括引进多元化的小众餐饮品牌、推进数字化营运，又参考内地「一部手机走天涯」的做法，改进以往排队领取泊车优惠的做法，实现点触式泊车，以及在线上App点按就可快速领取优惠。

另外，商场基于300万会员的消费行为进行精准推送，未到商场已提升体验，并优化宠物友好设施和亲子活动空间，打造休闲及娱乐于一体的「第三空间」，以及推出「金会员计划」，提供优先服务，提高客户黏性。

Keeta用AI了解新客聚集区

李思达就指出，当前竞争环境其实也提供了机遇，Keeta正与1.5万个商户合作，数量较去年增长，外卖需求也翻倍增长，并正致力于用数字化方式提升效率。他认为，科技要服务商户和消费者，例如Keeta运用AI技术帮商户了解新客所聚集的区域、配送时间预测上也逐步更准确。

他又指，留意到不少品牌正努力做线上推广，也有商家为强化品牌效应，推出联名IP的创意产品，吸引新的「信徒」来激发需求。另外，他指宵夜将是外卖新的增长点，下一步可通过延长营业时间拓展宵夜时段的经济。

未来营销对象或是「AI助手」

严涤宇亦赞同善用「炒菜机器人」等科技手段，能帮助商户减轻营运负担，并指善用AI需要数据库支撑，下一步商户可以通过善用聊天和点单数据来整合客户，例如将WhatsApp的下单记录成为原始数据库。他进一步表示，2025年是Agentic AI的元年，更有权威机构预言到2030年，15%的商务决策将由Agentic AI完成，未来市场营销对象将不仅仅是顾客，还将会是AI助手。



