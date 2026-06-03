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宠物友善变灾难？商场Cafe男女「狗口水」倒落餐厅杯惹公愤 网民：我养狗都接受唔到｜Juicy叮

时事热话
更新时间：16:30 2026-06-03 HKT
发布时间：16:30 2026-06-03 HKT

越来越多商场推行宠物友善政策，让主人可以带同毛孩一同逛街，但部分狗主的自私行为却引发争议，有网民在社交平台发文，怒轰一对夫妇在油塘一个大型商场的连锁Cafe内，竟将喂完狗只饮用的水，直接倒进餐厅提供的咖啡杯中，惹来网民极大回响。

狗口水直灌餐厅杯 楼主怒轰：要饮自己饮

有网民本周一（1日）在「家@油塘」facebook发帖公审一对携带宠物进入商场Cafe的男女：「妳两公婆食嘢就食嘢，做乜要将喂剩狗饮嘅水，倒落咖啡杯内！妳要饮狗口水都唔好要其他人陪妳吖！」

从楼主随帖文上载的相片可见，这对年长的男女，身穿轻便休闲服坐在Cafe的座位上，身旁停泊了一辆宠物手推车，其狗狗似在车中，而枱上可见一个水樽，女方似在逗弄在车上狗狗，而男方则似与一名背向镜头的女童闲聊。

「将狗饮剩的，倒落佢自己饮开嘅咖啡杯内」

楼主在回应网民留言时进一步补充细节，指出该对夫妇原本「有用个折叠杯俾狗饮水」，但最令人咋舌的是，他们竟然「将狗饮剩的，倒落佢自己饮开嘅咖啡杯内」。

虽然该商场本身允许宠物进入并提供宠物车，但楼主指出带狗进入餐厅范围其实「还未实行」，直指这对夫妇将狗车放在餐桌旁根本是「踩界」行为。另外，对于有网民留意到相片中坐在旁边的小女孩，楼主亦澄清指小女孩并非与该对夫妇同行。

网民引食环署指引 真狗主齐声割席：我养狗都接受唔到

帖文引发热烈回响，大批网民直斥涉事夫妇极度自私及缺乏公德心，有网民引用食环署的最新指引，强调「狗只绝对禁止使用餐厅的可重用餐具（例如人类用的瓷碗或铁碟），以保障公共衞生」。

不少同为爱狗之人的网民亦看不过眼，留言表示自己带狗外出都会自备水樽或即弃餐具，直言「咁又离谱㖞，我曾经养狗亦好钟意狗，都接受唔到啰」、「真系丁点公德心都冇」、「哗，我养狗都接受唔到，点解唔买水樽俾狗饮水？」。

有网民形容真正有公德心的狗主应有的行为：「我识几个有养狗的朋友，都系自己带个不锈钢兜来俾狗仔饮水明显系狗主无公德心」、「我自己都唔会用自己啲碗碟唻食狗啦，狗狗自己有食物兜同水樽架嘛」。

食客留阴影恐连累其他毛孩？网民反驳「洗得干净」言论

事件引发部分网民对「宠物友善」政策的担忧，有网民感叹这类自私主人会「连累他人俾歧视」，令社会更难接纳宠物进入公共空间：「动物是好可爱，但主人处理不好，累到动物都给人歧视」、「带狗入餐厅真系冇乜所谓，但唔好用人既食具唻喂狗就真......」

有不少网民直言对该餐厅留下阴影，甚至有偏激言论扬言「所以我唔会去狗可入之餐厅」、「我一定唔会再去呢间店食野」，虽然即时有网民理性地表示餐厅餐具最终会送去清洗，但随即被网民反驳，认为将「狗口水」倒入人类共用餐具的行为，本质上已极度呕心及超越了基本的卫生底线。

网民们纷纷呼吁爱狗人士要有公德心，以免毛孩最终无辜受歧视：「如果养狗主人做好一些，这个问题就不会出现。」

来源：家@油塘＠facebook

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