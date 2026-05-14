北都区首批新公屋「凤凰岭邨」现拒绝个案 港爸抽中39楼高层靓盘竟狠心放弃 背后1理由惹热议｜Juicy叮

香港地派到「公屋+全新」，很多人认为等已同中六合彩，北部都会区的首批全新公屋「凤凰岭邨」，最近陆续派发「配房通知信」，不少公屋申请人开始收到获派通知，网上一片祝贺喜庆之声。不过，有港爸近日透露获派「凤凰岭邨」极高层笋盘，竟然拒绝，成为罕见个案，瞬间引发热议。

北都区首批新公屋「凤凰岭邨」现拒绝个案 港爸抽中39楼高层靓盘竟狠心放弃 背后1理由惹热议↓↓↓↓

有公屋申请人在社交平台「香港公营房屋讨论区(FB版)」发帖，分享自己获首派凤凰岭邨的配房通知信，首派即获北部都会区的首批全新公屋，令不少人羡慕不而。

从楼主随帖文上载的「配房通知信」照片可见，这个单位的月租仅为2,730元，而最令人震惊的是其门牌号码为「39xx」，这意味著楼主获派的，正正是一个位于39楼的高层单位。

凤凰岭邨最高只有大约41层，这个几近顶楼的极高层单位，绝对称得上景观开扬、可遇不可求的「公屋楼王」级别。不过，面对这个超级大笋盘，楼主竟然在帖文中写道：「...已拒绝...等待二派。」

极高层「楼王」月租仅$2730 港爸竟转身博二派？

「凤凰岭邨」在网上赞誉不绝，不少街坊称颂「地点方便到晕」，这个在不少人眼中等同中六合彩的全新公屋，何以楼主毅然拒绝？他在帖文中透露拒绝理由是「因身体长期病患及小朋友上学和升中关系」。

此帖文引发热烈回响，大批网民对于楼主狠心放弃笋盘感到极度震惊，不少网民留言惊呼「新楼都唔要？」、「仲要高层新楼」、「住新楼、高层...睇个景都开心，咩病都好返啦，唔要就」「就」之后附上一心碎的Emoji，更有网民突破盲点，笑指既然楼主已经决定不要，拍照时「遮埋门牌号安全d㖞」。

对于楼主转身博二派的决定，不少网民感非常可惜，直言放弃这次机会随时「下派旧楼底层」，甚至有网民认为楼主「一派就新楼，仲要拒绝，身在福中不知福」。

楼主罕见拒要新公屋 网民反应两极

有部分网民对楼主提出拒派的理由毫不买账，质疑「长期病患、升中同呢个派楼有咩关系」、「身体长期病患同小朋友返学唔系合理嘅拒绝理由」，直指学校可以转校，医生也可以转区，甚至有人认为「跨区返学都几好，小朋友可以多锻炼」。

不过，亦有不少同路人对楼主的处境表示理解与同情，有网民指出，如果本身住在屯门、元朗或天水围等地区，派到粉岭确实是一大难题：「几个小朋友返学转学就麻烦」、「可能小朋友读书/覆诊地点同派依个地方唔近，所以唔要」。

针对长期病患的困难，有过来人建议楼主可以寻求医生或医务社工协助出信，尝试向房署争取派回指定地区。

轮候者称佳音：你唔要大把人多谢你

虽然网民议论纷纷，但对于一众仍在苦苦轮候的申请者来说，楼主的弃权绝对是天大喜讯，大批网民纷纷在帖文下「致谢」，直言「你唔要大把人多谢你」、「唔要，你班人多一个机会」，甚至有网民激动表示「我恨到口水长流㗎！希望我会派到啦」。

另一幸运儿获派同邨 竟大叹「无奈毕业」惹公愤

这边厢有人对极高层靓盘say no，那边厢竟然有人获派同一屋邨却大叹「无奈」，另一名公屋申请人同样上载了获派凤凰岭邨的配房通知信照，但这位幸运儿不但没有半点喜悦，反而发帖大呻：「最后一派...无奈毕业,想要天水围，但最后都系派唔到，希望大家都派到心水。」

这番「无奈接受新楼」的言论，挞著大批网民的神经，大批网民直斥该名申请人根本是得了便宜还卖乖，炮火猛烈地嘲讽：「咁难为自己取消资格再申请啰」、「有新楼仲想点呀，嘈嘈闭」、「摆明系度晒命啦，仲好意思话无奈接受」。

有苦主现身说法狠批：「有新楼仲想点样？我两派都过40年楼，我咪仲无奈！」有火气十足的网民更破口大骂：「好心呢d人唔好post出嚟啦！大把人恨紧凤凰岭邨！仲无奈？！讲出嚟大把人闹佢！」

当然，部分网民亦冷静分析，估计该申请人本身心仪天水围区，可能首两次获派了旧邨（例如蝴蝶邨）或中转屋而拒绝，来到「终极第三派」只能硬食粉岭新楼，因此才感到无奈；也有同区街坊表示同情，坦言自己也是想要天水围却派不到。

来源：香港公营房屋讨论区(FB版)＠facebook

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