黄金周最美人心！车厢「泰奶灾难」港人内地游客联手善后：「做啱就撑，唔系要煽动仇恨」｜Juicy叮

五一黄金周期间，人头涌涌的港铁车厢内，一场「泰奶灾难」意外地在社交平台Threads上引爆热议，有网民昨日（5日）上载影片，记录一名乘客不慎打翻泰式奶茶后，车厢内众人包括港人和内地游客齐齐联手善后，构成温暖人心的最美风景。

黄金周最美人心！车厢「泰奶灾难」港人内地游客联手善后：「做啱就撑，唔系要煽动仇恨」↓↓↓↓

有网民昨日（5日）在Threads上直击港铁车厢一场「泰奶灾难」，楼主发帖写道：「成堆香港人即刻俾纸巾仲帮手抹」，并特别补充「利申：大陆游客都有抹」。

黄金周的「小意外」变最美风景

从楼主上载的影片可见，港铁车厢近座位的地上，洒满一大滩奶茶，一名女子正专心处理不断印抺，地下周围散落著吸满液体、被网民笑言「以为系芝士」的湿纸巾。影片捕捉到有乘客从旁递上纸巾，伸出援手的画面。

楼主有感而发，认为「爱唔爱一个地方真系见微知著」，本意是赞扬危急关头，港人与游客共同展现的善意。

楼主意外被公审反驳：「做啱就撑，唔系要煽动仇恨」

这温情一幕却在网上引发了两极化的讨论，帖文的焦点很快从「守望相助」转移至「为何带饮品上车」的争议上。有网民质疑在地铁饮食的行为：「自地铁开通以来，一直都是不可在车厢内饮食」，批评乘客「不知所谓」。

面对突如其来的网络风暴，楼主始料未及，坦言「被公审了...」。他其后再发帖澄清，强调「重点系事件发生之后大部分人都好好」，并表明自己立场：「做啱就撑，做错就Ｘ，唔系要煽动仇恨」。他解释，之所以特别注明游客也有帮忙，是担心「唔讲明就又变针对」。

网民大赞勇于承担

不过，大多数网民对楼主表示理解，并赞扬其勇于承担的态度：「自己倒泻嘢自己抹，有呢个意识已经好好」、「肯留低抹已经算好好」、「人谁无过呀，最紧要有意识去清理返」。有网民又将此行为与过往一些不文明现象作对比，讽刺地引用：「我给钱不就行吗?」，赞扬这次的处理方式是「有进步」和「天渊之别」。

但另一边厢，亦有网民认为楼主的帖文被部分人「骑劫」，偏离了赞扬港人的初衷，事件最终演变成一场混战，令楼主深感无奈。

来源：mg.mok＠Threads

相关新闻：

星岛申诉王 | 五一黄金周 旅客不文明行为惹议 内地网民都批：面自己丢！

五一黄金周︱内地客访麦理浩径疑拆路牌打卡？小红书发帖：这才是我要的游客照 渔农署有回应

交钱不就行了？事主疑小红书反击：洗手间没标识禁倒垃圾 网民批无逻辑：银行都无写不能抢劫