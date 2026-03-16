两长者为啖气瘫痪葵芳站《夜王》打卡位 一句话触发「揽炒式」报复 目击者爆阿婆一个「心虚」举动 ｜Juicy叮

港铁葵芳站一个为电影《夜王》宣传的打卡热点，昨日（15日）被两名长者瘫痪，有目击网民指两人因不满被人无礼对待，即时「揽炒式」报复，故意站在广告牌前阻止所有人影相，事件在社交平台引发极大回响。

打卡圣地源自大热电影《夜王》

涉事地点为近期票房大卖的港产片《夜王》而设的宣传打卡位，由於戏中「葵芳Franchesca」一角大受欢迎，港铁特意将葵芳站的英文名暂时改为「Franchesca」，并贴上角色肖像，旋即吸引大批影迷及市民朝圣。

两长者为啖气瘫痪葵芳站《夜王》打卡位 一句话触发「揽炒式」报复 目击者爆阿婆一个「心虚」举动 ↓↓↓↓

有网民昨日（15日）在社交平台发帖直击事件，楼主表示，最初有市民想在广告牌前拍照，要求两位长者走开，但「第一个叫佢哋行开嘅人，佢两老话佢好冇礼貌，所以佢哋唔钟意」，结果触发两老决定「就要揽炒，所有人都唔俾影」。

楼主又认为，该两名长者之所以「阻住人哋影相」，另一原因是「佢哋唔知呢度有乜嘢好影」。

事源一句「冇礼貌」 两老即「揽炒」

从现场相片可见，在写著「葵芳 Franchesca」「支持香港电影」的广告牌前，一位身穿深色上衣、背著背包的伯伯，与一位穿枣红色衫、灰色裤的婆婆，两人并肩而立，身体几乎贴著广告牌，完全挡住拍摄角度，另一张相片见到有两名港铁职员介入劝喻。

楼主其后更补充，有围观者指「个阿婆原本冇带口罩，系之后先戴」，该围观者更精警地抛下一句：「既然咁光明正大，点解又要戴口罩㖞？」

网民围插：坏人变老、完美演绎鱼蛋论

事件在网上迅速发酵，大批网民留言炮轰该对长者的行为，不少网民斥责他们是「废老嘅人办」，认为即使对方无礼，亦不应影响他人，「何必浪费别人和自己时间，食古不化。」

有网民批评，这种行为是「玩野，报复」，有网民形容是「完美演绎『鱼蛋论』」，鱼蛋论源自该套电影男主角黄子华，在栋笃笑表演提出的经典概念，用来形容「我得不到，你也别想得到」的报复性心理。

网民的怒火遍及整个留言区：「唔知有乜好影，咪行L开啰，又嫌人语气差，就唔行开，自己走去阻9住人」、「坏人变老，心地唔好」、「希望佢哋屋企人睇到可以教下佢哋」，更有网民嘲讽他们「够姜就日日企系到唔比人影相，斗长命」。

有网民力撑：老人家捍卫「醉酒湾」尊严？

在一片非议声中，亦有网民提出截然不同的观点，为两位长者平反，该网民指出，现今葵芳一带的真实地理名称是「醉酒湾」，而非广告上的「葵芳」，认为老人家才是真正守护社区历史的街坊。

他认为，老人家一句「唔知有乜好影」，其实是凭直觉感受到宣传的虚浮，并赞扬他们「用行动捍卫咗呢片土地嘅尊严——呢度唔系畀你们胡搞瞎搞嘅马戏团，呢份正义感，先系真正嘅醉酒湾精神。」他又力斥影相者「......要赶走老街坊？呢啲唔叫影相，呢啲叫文化强权」。

此番另类言论马上引来其他网民反驳，有网民持务实态度回应：「人哋出世果时个地方叫葵芳就叫葵芳架啦」，认为地名是约定俗成的生活习惯，不必过于考究，此外，「醉酒湾」本身也并非此地的最初名称，暗指对方无需站在历史的制高点上。

网民指双方都有错：礼貌同态度好重要

事件中，有网民将矛头指向长者福利政策，称「自从$2优惠开始，呢d人就以为自己有特权」；有人慨叹「有时『明白事理』真系好重要」；另有网民亦认为双方都有问题：「打和啦，礼貌同态度好重要。」

来源：lngtngy＠Threads