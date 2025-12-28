台湾宜兰7级地震｜在台港人吓亲 首次感受地震 间房突然好似海盗船咁摇｜Juicy叮

台湾宜兰对开海域昨日（27日）深夜发生7级地震，全台多处有明显震动，不少正身处台湾的香港人也受惊，事后在网上报平安，同时分享了地震发生时手足无措的亲身经历，当中有人指地震发生一刻「房间突然好似海盗船咁摇」。详情见下图及下文：

楼主：间房突然好似海盗船咁摇

地震发生后，香港天文台昨晚表示，接获超过100名市民报告在港有震感。身处台湾的港人震感自然更加强烈。其中一名在台湾的港人昨晚11时46分便在社交平台Threads以「台湾地震」为题发帖，留言指「有冇香港人而家喺台湾？挥手区👋🏻👋🏻*大家报个平安*」。

楼主接著自爆情况「第一次感受到地震，真系吓亲！小朋友喺度玩玩下，间房突然好似海盗船咁摇，吓到跑过嚟揽到实一实，惊到唔敢瞓😣」。

网民：在酒店食盐水鸡 沙发吊灯窗帘齐摇

有身处台湾的港人也是头一遭亲身经历地震。一位旅客留言「刚才晃的时候我在酒店沙发食紧盐水鸡，沙发在摇，吊灯、窗帘在摇，摇了差不多1分钟」，这是他「人生中第一次经历」，幸而「没事没事」。

另一位港人抵达台湾当日便遇上今次地震，直言「今日才到，劲震劲耐，第一次感受地震，惊惊！」；一名来自澳门的旅客也留言称「我系澳门人，现在都喺台湾，第一次感受到地震，有啲吓亲😑」。

还有人称「人在桃园，今次真系劲大，部电视摇到要扶住」、「祝平安！昨晚刚震我吓倒到扑在桌板下抱头避震，幸新北无大碍，原来香港也有震感...」。

网民：瞓紧觉吓到醒咗

不少回应的在台港人指，是在睡梦中被地震吓醒。有网民表示「Me（我）!!!!瞓紧觉吓到醒咗😭😭😭」，还有网民自爆私隐，甜丝丝地指「𠮶阵啱啱熄灯kiss（锡）老公say good night（讲晚安）」，但下一秒「警报之后开始震，即刻爬起身开灯，到依家都未瞓得著😂」。

网民：酒吧入面啲女仔尖叫

身在台湾不同地区的港人热心分享震感。有人指「人在花莲，刚好在洗衣店，摇咗几下，意识到系地震（因为25号出发时台湾朋友有提及东部有震，所以有点心理准备），叫咗出声：『哗！地震』，然后手机警报响起，然后同太太跑咗几步到马路，又因为无越震越劲，所以唔系太惊。然后等咗一阵，就停咗」。

有网民则描述地震时台北信义区酒吧内的情况，「地震时我哋经过台北信义区一间酒吧，入面啲女仔系咁尖叫，但系全部人坐定定，继续饮酒，冇人离开酒吧行出街！」。

有少在台湾人响应报平安：「台中挥手👋🏻平安」、「在宜兰，平安」、「台北平安👋🏻」、「嘉义平安」。

网民：嚟紧几日要留意余震

有经验的网民则提供应对地震的实用建议，如「嚟紧几日要留意下余震，出街嘅话行返入骑楼底会好啲（我住𠮶栋大楼今日都甩咗几块砖）」，以及「准备好啲重要嘢喺随手可得位置」。

地震也影响部分游客的行程。有网民表示「台北平安👋🏻，听日（28日）仲报咗个klook一日游，去宜兰农场，24hrs（小时）内冇得取消，唔知点好」。

资料来源：cathy_choi317＠Threads

