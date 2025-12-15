大埔富蝶邨送外卖遇火警 外卖员拉消防喉与居民齐心救熄 网民致敬｜Juicy叮



一位外卖员早前在大埔富蝶邨珍蝶楼送餐期间，意外遇上火警。在危难下，神勇的外卖员在消防员抵达前，与街坊合力拉消防喉救火，成功化解一场危机，获网民致敬并誉为「真英雄」。详情见下图及下文：

大埔富蝶邨送外卖遇火警 外卖员拉消防喉与居民齐心救熄 网民致敬逐张睇↓↓↓↓

事发于宏福苑灾难前一天

楼主11月25日在facebook群组「香港啤酒关注组」上载短片及相片发帖，而这件事的发生时间，刚好是大埔宏福苑五级大火灾难前一天。

从短片见到，街坊毋惧浓烟持消防喉射水一幕；另外两张相是消防到场的情况，和楼主事叹收工啤的画面。而在回应栏，还有网民上载由居民在走廊拍摄到，楼主和街坊救火的实况。

详述事件来龙去脉

楼主在长文中讲述在富蝶邨救火事件的来龙去脉——「今晚（11月25日）送外卖去富蝶邨珍蝶楼，搭升降机上29楼送某单位，搭到中途响警报同响警钟，幸好到29楼开门，冇困升降机，咁张单话挂门口就可以了，我完成张单后，发觉唔对路，有阵烟味（唔通火烛？）」。

楼主接著表示，「已经有啲住户开始走出嚟睇咩事，垃圾房有啲白烟，咁我自己推断（啲烟系楼下升上嚟，唔系依层），我跑楼梯落下层睇，以有个阿叔拎住枝消防喉对住垃圾房，但系冇火原。我同阿叔讲唔系依层，要再落，我同阿叔讲一齐落，有啲咩事互相照应，阿叔：好」。

楼主续讲述救火情况，指：「终于落到25楼，火原喺垃圾房入面，里面好大烟，我同阿叔反应好快，阿叔开消防门柜，佢太急，用拳头打水龙头块玻璃片，我：唔好用手，旁边有枝细锤仔。咁爆开咗，我就拉咗水龙头出嚟，有个哥仔帮到手，拎住水龙头冲过去垃圾房，我拉喉，阿叔开水制，我叫哥仔：湿件衫揞口呀。佢一开垃圾房个门，啲浓烟涌晒出嚟走廊，佢吸咗两啖浓烟搞唔掂，我同阿叔接力射水，浓烟向上升，我哋踎咗喺度（避免吸入过量浓烟）」。

源头系其中一个垃圾桶

楼主忆述「继续救火嘅时候，我见到有个女人用毛巾揞住个口企喺浓烟走廊中间，我：快啲走呀，企喺度做咩呀，落楼梯呀。根住阿叔烟到眼，睇唔清楚搞唔掂，接力等我嚟，你去楼梯避一避，叫其他帮到手嘅，拉多一枝喉上嚟，依到我顶住先（我戴住头盔有面镜顶住啲烟），最终找到火的源头系其中一个垃圾桶，我沿住源头射水，最后俾我救熄咗喇」。

最后楼主表示「救熄咗，消防员先刚刚到，我：交俾你哋喇！～（出晒汗的我，行20几层楼梯落楼，见到啲阿婆阿伯带住啲孙仔行落楼，我救熄咗，消防员善后紧，返屋企啦，咪行喇）」。

楼主在帖文的「后感」中表示「（当然，要判断自己做唔做到，可唔可行，幸运地住户发挥合作精神，先可快速救熄场火，香港人~狮子山精神💪）#收工啤#外卖师」。

网民致敬：真汉子

网民看过详情后，纷赞扬并感激这位神勇外卖员。不少网民称赞外卖员「好人好事」、「见义勇为」、「真英雄」、「有勇有谋」、「真汉子」和「劲揪」，认为他「好波」，「值得请你饮啤酒」，并称他是「人民英雄」和「外卖师又是好人好事系列」。

不少人表示「致敬」、「英雄」、「劲👍 真英雄」、「好心人，赞赞 ！」，并感谢他「帮了好多人」、「感激有你」、「多谢你呀！香港人👍🏻👍🏻👍👍🏻」。

网民感同身受：珍蝶人感谢

有居于富蝶邨的网民，向楼主表达了真挚的感谢——「珍蝶人感谢你，好人有好报」，「富蝶邨民多谢你哋咁拔刀相助，祝你哋好心人一世平安！」，甚至有人表示「无你无屋企返，多谢你😭」。

有留言指出「多谢外卖哥哥及各街坊帮手救火，尤其是外卖哥哥的英勇及果断，衷心多谢外卖哥哥及各街坊」。

资料来源：Tsz Kin LI ＠facebook香港啤酒关注组

