大埔宏福苑五级火｜街头路人近日多穿素色衫 市民心水清发现 网民感动：香港人默契｜Juicy叮

大埔宏福苑那场无情的五级大火已然救熄，曾经飘散的人间烟火气一变而成焚尽所有的苦涩。逾百人罹难的冰冷数字下，素衣人心碎一地，泪眼相看。

楼主昨日（28日）在社交平台Threads以「香港人」为题上载相片发帖，留言指「到底是香港人呢几日习惯著素色？定系大家下意识著素色衫？」。详情见下图及下文：

街头路人近日多穿素色衫 市民心水清发现逐张睇↓↓↓↓

网民：香港人嘅默契

「说不出来的痛」，城市人选择了以素色代言。有网民形容这是「香港人嘅默契」，表示自己「今日出街都有相同感觉，自己都著素色，无咩心情著到花枝招展」。

有网民直言「我，是刻意的」，认为「香港发生咁大件事唔通大红大紫咩」，甚至有人表示「香港系我屋企，屋企出咗大事，无人会著到红当当咁出街啦」。

网民：边有心情著亮色

不少人提到自己「避免著红色衫，改著其他色」，甚至平日喜欢鲜艳颜色的网民也「呢两日故意著素色」。多数网民均认为这是「真系冇心情加下意识」，「边有心情著亮色」，「呢排无咩心机衬衫.....」，「咁嘅心情好直接影响住拣啲咩色嘅衫」。

有身在外地的港人也表示「我唔喺香港，但呢几日都自动著dark（深色）」。甚至有上班族观察到「呢几日全公司都系素色，大家冇夹过，但呢种香港人默契令我好感动，啲客都好多素色为主」。

许多人从主动选择「黑&灰」到「刻意著白色」，甚至「改咗著黑色衫」。有网民搭乘交通工具时也留意到「大部分都系深色衫……唔知系咪错觉……」，普遍认为这是「发自内心唔开心，已经冇兴趣打扮」的表现。

网民们的发言中充满了「无心情衬衫，加上嚟嚟去去都系黑白灰多，今朝下意识著咗全白出门口」、「平时都素，呢几日再素啲全黑」、「下意识著黑白」、「今日全黑」、「集体意识令到大家都著黑色」、「最近有特登著黑色」、「著咗两日全黑🙂‍↕️」、「我唔开心个阵就会著黑色衫」、「全黑，可能黑足一星期」、「本来打算穿素色，想了想，都系要黑色的。:(」。

有网民总结：「嗯😐其实都同意threads友所言，香港是我家，屋企咁大单白事，真系冇心情去著鲜色；秋冬又真系素色为主😿盼死者安息，伤者早日康复，拯救者身心健康，活著的人好好生活🙏🏻」。

网民：香港人不嬲素色出街

然而，也有另一部分网民提出不同看法，认为「香港人不嬲素色出街」，指出「香港人通常都系黑白蓝灰」，「根本不嬲香港人都系咁」，甚至反问「讲真，有冇可能其实香港人大部份时间都系咁著」。

这部分网民认为「香港人本身冇八成都七成衣著tone（调子）系黑白灰啡深蓝」，「香港人返工著衫不嬲都系黑白灰啡。高饱和度嘅颜色 本来就少见，红色通常都系圣诞农历新年先多人著。单纯楼主谂多咗 ，连结咗两件弱相关的事」。

他们从多角度分析，包括「冬天衣著以实用性居多，而实用得嘅通常黑白灰蓝」，「香港人出街唔兴太夸张，最多一件红灯黄叫做mix and match」，以及「咁大单嘢，其实都无乜心情择件靓衫」，因此认为「不过我想讲香港人本身冇八成都七成衣著tone（调子）系黑白灰啡深蓝」。但他们也承认「依家情况咁样著都适合嘅」，以及「其实平时都多，但同时无心情扮靓都系真」。

市面氛围较往日安静

除了衣著上的变化，另有网民发现市面氛围也较往日异常安静。有人指出「香港人平日都唔会花枝招展，不过呢两日觉得就算人多，都异常地安静。我住大埔，平日搭小巴都有人倾下偈，但呢两日，全程车都冇声，驶经宏福时，只系默默无语咁眺望。有种说不出来的痛」。

这种「返放学车厢都好静」、「条街呢几日都静咗好多」的观察，正好印证了社会情绪低落，市民心情沉重。

资料来源：behappyncheerful＠Threads

大埔宏福苑五级火相关阅读：

大埔宏福苑五级火｜困浓烟密布单位不离不弃 印佣守护婆婆拍片求救 网民：好心痛

大埔宏福苑五级火｜港铁女乘客为巨灾落泪 获好心人递纸巾安慰 对望之间一切尽在不言中

大埔宏福苑五级火｜管理员冒险敲门喊火烛 住户感谢救命之恩 网民致敬：无名英雄

大埔宏福苑五级火︱女子救两猫离险境 传授实用宠物撤离方法 欲哭无泪：发咗场超级世纪噩梦

大埔宏福苑五级火｜全城送暖人链运物资 网民：港人几时都咁有爱

大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」

大埔宏福苑五级火︱火场勇救九猫一狗 消防员被高温熏红了脸照片热传 网民感激不放弃每个生命：英雄！