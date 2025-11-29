大埔宏福苑五级火｜困浓烟密布单位不离不弃 印佣守护婆婆拍片求救 网民：好心痛｜Juicy叮

大埔宏福苑发生五级火期间，一名守护婆婆被困家居的印佣拍片求救，暴光了单位浓烟密布的实况。对于这悲惨场面与难得的主仆情，网民感到好心痛、好心酸。详情见下图及下文：

困浓烟密布单位不离不弃 印佣守护婆婆拍片求救逐张睇↓↓↓↓

短片在宏福苑单位内拍摄

五级大火于本周三（26日）下午发生，楼主在事发后于facebook群组「香港突发事故报料区及讨论区」上载短片，和涉事印佣姐姐的个人资料呼吁「帮手寻人」，指短片是「姐姐与婆婆在宏福苑单位内拍摄情况告知朋友，之后失去联络（但座数及楼层不清楚）」。短片上载后，有网民在另一社交平台Threads以「宏福苑火灾」为题，呼吁「帮手寻人！广传！」转发短片。

除了拍片的印佣，片中见到短片内另有两人，包括一名女子和一名婆婆。短片在厅堂拍摄，印佣把镜头左右摇晃，好让看清现场情况。不过，在「香港突发事故报料区及讨论区」，楼主及后补充噩耗「啱啱收到警方通知，片中姐姐已经揾到和离世了😔，多谢各位关心🙏🏻」。

网民翻译印佣旁白

有网民热心翻译片中印佣的旁白，大意为「现场好大烟唔知点算，同婆婆喺家里面，等待人员救援，唔知生命系咪去到尽头，心情好无助，希望尽快得到拯救」。

此情此景，网民忍痛形容为「人间地狱」，感到「好心痛」、「好难过好难过」，并赞扬印佣「尽忠职守」。另有网民提到「今次很多工人姐姐受影响，大家为他们集气祝福」。

在Threads，有网民也用「AI翻译咗😭🌐翻译（Terjemahan）中文（粤语）翻译：『火烛呀，但我出唔到嚟呀。我出唔到嚟呀，我被困住咗，出唔到嚟呀，阿哥。救命』」。

网民：工人姐姐危险中没自逃

不少人动容地指「好心痛，真系好心痛…」、「危险中仍没自逃的工人姐姐」、「😭😭😭 喺屋入边走唔到好惨」、「对于听得明印尼话嘅我 好心酸 推呀！」、「睇完真系心伤,见到影片入面咁大烟都感觉佢哋嘅无助」。

不少网民更加留意到片中的婆婆，悲情地指：

•好心痛，婆婆坐喺度，姐姐在求救；

•我都睇到好心噏😭姐姐同婆婆一定系好无助；

•婆婆坐咗喺度都好无助😭😭好惨😭😭天啊，点会咁㗎😭😭😭😭😭；

•感受到好绝望，好徬徨😭😭😭😭😭😭，姐姐仲继续留喺度同婆婆一齐😢，无助只能打电话比印尼亲戚求救😢😢😢，婆婆坐喺度捉住将枱，好心痛💔。

资料来源：Ken Cheng＠facebook香港突发事故报料区及讨论区、jackson_shop_hk＠Threads

