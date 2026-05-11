英国升学｜King's College, Taunton 全英顶尖设计与科技学校

King's College, Taunton位于英格兰西南部Somerset地区，是一间历史悠久的男女私立学校，距离希斯路机场约3小时车程。学校创立于1880年，属于Woodard Corporation机构成员之一，其他盟校包括Lancing College和Ardingly College这些让香港家长趋之若鹜的名校。自1968年起，学校开始招收预科女学生，逐步发展为现今的男女混校模式。

King's College, Taunton重视艺术教育。学校网站图片

该校的设计与科技部门屡获殊荣，已四度夺得《Good Schools Guide》预科设计与科技大奖，学生亦经常获颁极具声望的Arkwright奖学金。此奖学金专为在工程、设计与科技领域表现出众的学生而设，竞争激烈，全英每年仅约400人获选。

学校亦重视艺术教育，不仅为艺术部门设立独立教学大楼，更打造了4层的专属艺术空间，每层均设有创作工作区，展现对艺术发展的全力支持。

延伸阅读：英国升学｜Millfield School 顶尖运动名校 孕育多名国际选手

课后及升学支援

学校深知学生的天资与吸收能力各异，尤其须同时兼顾8至10科的GCSE学生，因此校方特别关注个别学生可能跟不上进度的情况。为此，学校为有需要的学生提供课后一对一额外补习，内容涵盖特定学科辅导，并注重提升记忆力及应试技巧，这种贴心的安排在英国学校中实属少见。

另外，亦提供完善的升学及就业辅导，协助学生规划大学申请与未来方向。除了每周定期会谈，高年级学生更有机会参与校友活动，与各领域专业人士建立联系，甚至获得假期实习机会，为职涯发展提早铺路。许多毕业生均升读知名学府，包括牛津、剑桥、罗素集团大学，亦有学生选择海外升学，并获美国大学奖学金。

延伸阅读：英国升学｜Dover College 音乐教育出色 著名校友包括林子祥

板球卓越夺佳绩

King's College, Taunton拥有完善的运动设施，包括室内游泳池、健身室、圆顶网球及篮球场、攀石墙、壁球场，以及配备PitchVision投掷记录仪的板球训练中心，设备一应俱全。其中板球项目表现尤其突出，学校与Somerset County Cricket Club合作，为学生提供优质训练，U15及U18男子板球校队更于2023年全国学界比赛中双双夺冠！

「Oh!爸妈」授权转载

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<





