英国升学｜Fyling Hall School 专业马术课程吸睛

孩子热爱骑马，但香港的场地空间有限？不妨在为孩子规划海外升学时，考虑英国的Fyling Hall School。这间学校不仅提供英国马术协会（BHS）注册导师指导的专业骑术课程，更坐拥辽阔海边环境，让学生体验驰骋于自然之间的独特乐趣。

BHS导师执教 照顾马日常

学校FB图片

Fyling Hall School坐落于北部的约克郡（Yorkshire），是一间小规模的「一条龙」寄宿学校。校园占地达45英亩，位于North York Moors National Park内，距离Robin Hood's Bay仅约2分钟车程，兼具辽阔校园与近海优势，在英国学校中实属罕见。学校自1923年创立至今已逾百年，毕业生在各领域皆有出色表现。

在Fyling Hall School，多样化的课外活动，为学生提供发掘潜能、发挥所长的机会。其中体育、音乐、戏剧和爱丁堡公爵奖计划都是学校的核心活动。

此外，还有众多学术科目、兴趣和体育学会，例如：攀岩、桌游和舞蹈，确保每个学生都能找到适合自己的活动。

校内饲养了8匹马，学生可选择参与马术活动，并由英国马术协会（BHS）注册导师亲自指导骑术。对马术兴趣浓厚的学生，每周更可于两节体育课中选修一节马术课。校园邻近的海滩，是师生与马匹最喜爱的骑乘路线。

除了骑乘技能，学生亦会亲身参与照料马匹，学习马厩管理、马匹健康评估等实务知识。自2024/25学年起，学校更于英国高考（A-Level）选修科目中新增英国国家职业文凭「马匹管理科」（BTEC Equine Management），相关知识对有志投身兽医、兽医护理或动物科学等领域的学生非常有帮助。近年亦有毕业生在大学毕业后，获香港赛马会聘任。

关顾政策佳 营造归属感

由于学校规模较小，教职员能更细致地关注每位学生的个别需求。所有学生均会分配至专属导师小组，由导师提供学业辅导、生活关怀与成长指引。

学生在紧密互动中，能够迅速感受到校园的温暖支持，逐步融入群体，营造如家庭般紧密的归属感。

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