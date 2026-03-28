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英国升学｜Sherborne School 「人工智能之父」母校 提供一对一升学支援

升学攻略
更新时间：12:00 2026-03-28 HKT
发布时间：12:00 2026-03-28 HKT

英国男子寄宿中学Sherborne School作为英国享负盛名的24大公学之一，有逾400年历史，不仅是英国传统名校联盟「伊顿集团」（Eton Group）的成员，更是英国私立学校校长会（HMC）的创始学校之一，多年来一直深受香港精英家庭与名校生青睐。

为预科生办职业展览

Sherborne School学生在公开考试中持续取得优异成绩，绝大多数毕业生均能升读牛津、剑桥等顶尖学府，以及罗素集团大学；近年亦越来越多学生选择赴美国深造。

学校鼓励学生树立高远目标，并透过提供充足的资讯与个别化建议，协助每位学生规划最适合自己的升学及职业路径。

学校为学生报考大学的「个人陈述」（Personal Statement）提供一对一、度身订造的指导，并与学术及宿舍团队紧密协作，全面关顾每位学生的发展需求。

升学及就业部门会定期访问近两届的毕业生，了解他们的大学生活与工作经验；同时亦为预科学生举办职业展览，帮助他们在探索中明确未来方向。

Alan Turing是Sherborne School的其中一位杰出校友。 (网上图片)
Alan Turing是Sherborne School的其中一位杰出校友。 (网上图片)

学校历届毕业生中有许多影响世界的杰出人物，其中最为人熟知的，莫过于被誉为「人工智能之父」的数学家与电脑科学家Alan Turing。其他知名校友还包括：前香港首席大法官Sir Geoffrey Briggs、马来西亚彭亨州王子Tengku Hassanal Ibrahim，以及全球知名乐队Coldplay主唱Chris Martin。

Sherborne School的学生积极参与各类课外活动，其中以音乐项目尤为突出，诗歌班、管弦乐团及各类乐器课程均深受欢迎。学生更有机会在Winchester Cathedral及伦敦St John's Smith Square等著名场地公开演出，从中培养自信与团队协作精神。

联校活动拓视野

学校与同区知名女校Sherborne School for Girls保持紧密联系，定期合办各类联校活动，让学生充分体验男女校教育的互动优势。这些活动涵盖艺术与体育多个领域，包括联合音乐会、音乐剧、乐团演出，以及网球、袋棍球、攀石等竞技项目，甚至包含军事训练等特色活动。透过广泛的交流与合作，学生得以拓展社交视野，提升综合素养。

「Oh!爸妈」授权转载

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