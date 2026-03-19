英国升学｜Dean Close School 设校内音乐学校 提供逾24种乐器课程

Dean Close School不仅是一间「一条龙」寄宿学校，更拥有校内专属的音乐学校，提供超过24种乐器课程，为学生提供了一个既能专注学业、又可尽情发展艺术潜能的理想成长空间。

Dean Close School于1886年创立，是一间历史悠久的男女寄宿及日校，为2至18岁学生提供持续教育；座落于Cheltenham中心，占地达50英亩，环境优美。预备小学约有300名学生，中学部约500人，校园规模适中。

设施完善 戏剧出色

Dean Close School重视音乐教育。学校FB图片

学校以重视学生个人成长著称，配备完善的学习与活动设施，包括：550座的专业剧场、圆形剧场、2个泛光照明草地球场、25米室内泳池、攀石墙、室内射击场、舞蹈室及设备齐全的健身中心，全面支援学生发展专长与潜能。

戏剧是学校发展重点之一，不但设有550座的专业剧场，还拥有400座的露天剧场。每年校内举办各类演出，确保所有学生都有机会参与台前演出或幕后制作。

另外，由学校创立的剧团Close Up Theatre，曾八度登上全球最大艺术节Edinburgh Fringe的舞台，演出场场爆满，并八度荣获「Sell-Out」奖章，备受肯定。

学校更设有校内音乐学校，每年进行超过50场大大小小的演出，乐团种类包括交响乐团、摇滚乐团、爵士乐团等。歌咏团（Chapel Choir）曾到访奥地利、法国、德国、意大利和美国等地演出，亦曾录制唱片。

除了常见的音乐活动，更开设超过24种乐器班供学生修习，周一至周五每日均安排多个时段的乐器排练，确保学生能达到专业水准。

关顾政策 宿生支援

学校设有日校生、寄宿生及部分每周住宿1至2天的弹性寄宿生；宿舍由舍监负责，每周与学生面谈，跟进学习进度与目标。

预科学生更可自由选择导师，例如选择具英国高考科目教学经验的导师，或是与自己关系良好、早已熟悉的导师。

对于新加入的宿生，宿舍亦会协助其选择合适的舍监，让学生尽快融入宿舍生活，获得适切的支援与归属感。

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