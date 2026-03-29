英国升学｜Haberdashers' Monmouth School 开设舞蹈证书课程

Haberdashers' Monmouth School位于威尔斯南部，是一间大型「一条龙」寄宿学校。过去，其中学部分设男校部及女校部，自2024/25学年起，已全面转为男女混合教育模式。学校提供Laban Guild及国际舞蹈教师协会（IDTA）的舞蹈证书课程，十分适合对舞蹈充满热忱、追求专业发展的学生。

全校学生超过1000名，中学部（Year 7-11）沿用原男校部校舍，而小学部及预科阶段（Year 12-13）则于原女校部校舍上课。不仅营造更多元的学习环境，亦为学生提供更丰富的活动与交流机会。

学术表现方面，据2024年统计，该校男女学生在GCSE考试中取得9至7等级的比例均接近或超过50%，成绩优于许多同类型学校。此外，由于校址位于威尔斯，学费相对英国其他学校更相宜，兼具高性价比，因此吸引不少本地与国际学生报读。

学艺并重 体育出色

学校FB图片

学校强调学生应内外兼修，积极踏出舒适圈以发掘自我潜能，故除注重学术表现，亦致力推动体育发展，鼓励学生于艺术、音乐等领域展现才华。

为支持体育培训，校方投入超过200万英镑兴建全新体育馆，各项运动均由专业导师指导，学生常代表学校参与地区及国际赛事，尤其在榄球、划艇和板球方面表现卓越。

在音乐与艺术方面，每年举办多项大型活动，如高年级戏剧、低年级话剧演出，并设合唱团、交响乐团、管乐团及爵士乐队等。此外，学校亦与Merlin Music Society合作举行年度音乐会，吸引威尔斯多地学校及机构参与。

舞蹈教育具特色，其课程体系植根于现代舞蹈大师Rudolf Laban的独特理念，并开设Laban Guild及国际舞蹈教师协会（IDTA）认证课程，内容涵盖芭蕾舞、踢跶舞、现代爵士舞、标准舞及拉丁舞等多种舞类，适合对舞蹈有热忱的学生深入学习。

「Oh!爸妈」授权转载

延伸阅读：

英国升学｜Charterhouse School 英首批公学培育精英 重视艺术教育

英国升学｜Queen Ethelburga's Collegiate 「神奇校」设国家级体育学院 培训体坛精英

英国升学｜Oxford International College 设牛津大学学长计划 传授入学攻略

