英国升学｜Gordonstoun School 学生接受航海训练 有「皇家教育摇篮」美誉

Gordonstoun School创立于1934年，坐落于苏格兰北部沿海地区，校园占地广达380英亩；提供一条龙教育，招收4至18岁的男女学生，目前学生约550名，其中约3成是来自40个国家的国际学生。

学生背景多元，同时亦以深受皇室成员青睐而闻名，素有「皇家教育摇篮」美誉。爱丁堡公爵菲腊亲王、其3名儿子——查理斯三世、安德鲁及爱德华王子，以及其女儿安妮长公主的子女均曾于此就读。若非当年Gordonstoun只收男生，安妮长公主亦很可能成为该校的一员。

皇家教育摇篮 设全寄宿生活

秉承创校人Dr. Kurt Hahn的理念：当年轻人的视野与知识同步开拓，其潜能方能真正绽放，学校自低年级起便注重培育学术以外的珍贵品质，目的不仅助学生应对考试，更在于激发他们对学习的终生热爱，为完整的人生做好准备。

其中，最具代表性的莫过于航海训练。学校拥有一艘专为训练而设的大型帆船，学生从中三（Year 9）起便开始学习航海技巧，至中四（Year 10）及中六（Year 12）更会运用所学，沿苏格兰西岸航行，在实践中锻炼领导力与团队精神。

Gordonstoun School是英国少数提供全寄宿制的学校之一，学生年满8岁（Year 4）即可申请入住。宿舍设有关怀辅导团队，并有驻校护士24小时值班，全面照顾学生的身心健康，在学业及个人成长上，给予悉心的引导和支持。

中三（Year 9）学生入住4至5人房，中四及中五（Year 10及Year 11）为双人房，而中六及中七（Year 12及Year 13）学生则可入住单人房。由于寄宿生较多，可组织多元周末活动，包括沙滩营火会、电影之夜、曲棍球等交流活动，以及各类社际比赛，让学生的校园生活充实而多彩。

