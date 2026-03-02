英国升学｜Charterhouse School 英首批公学培育精英 重视艺术教育

英国顶尖名校Charterhouse School，建校于1611年，几个世纪以来人才辈出，培育出多名英国内阁成员、行业大亨、导演、作家、学术精英等，最为香港人熟悉的包括两名前港督宝云爵士（Bowen）和德辅爵士（Des Voeux）。

英国升学｜提倡精英教育

Charterhouse School 重视学生在艺术方面的发展。学校FB截图

学校提倡精英教育，要求学生品学兼优，能文能武。预科阶段，提供A-Level及IB课程。另外，还有更高水平的剑桥预科课程（Cambridge Pre-U），目的是提升学生的学术研究能力。

近4年（2021-2025）A-Level考试的A*至B比例达83%至89%；2025年在IB课程中考获37分或以上的比例则达63%。近85%学生进入罗素集团学院，4人获「牛剑」录取，亦有学生升读乔治华盛顿大学、加州大学洛杉矶分校、芝加哥大学、多伦多大学、巴黎AIM大学等欧美名校。

英国升学｜戏剧艺术出色 设香港旧生会

学校十分重视艺术教育。自2013年起，每年都会举行年度艺术节Artifex，吸引不少当地居民及游客参观。艺术节期间，学校和学生联手筹办音乐表演、话剧表演、电影放映会、学生作品展览、酿酒工作坊、咖啡品评会等活动。

从2021年开始转为男女校，校内有超过80个课外活动学会，由另类音乐至世界电影、芭蕾舞，甚至品酒学会都有。学校还举办「模拟联合国」（Model United Nations），学生曾到蒙古、马达加斯加等地交流，拓宽国际视野！

Charterhouse School现有约800名学生，当中20%为国际生，香港学生近半。学校重视香港学生关系，成立至今有超过250名香港旧生，并在香港组成旧生会Charterhouse Community in Hong Kong，定期举行茶聚、晚宴、高尔夫球聚会等，建立优良旧生网络，并为新生及家长提供支援。

「Oh!爸妈」授权转载

