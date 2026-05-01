副学士VS高级文凭｜Asso与HD全方位比较！升学率/课程/学费有咩分别？

副学士VS高级文凭｜香港中学文凭试（DSE）考生的升学出路选择繁多，即使成绩未足以直接入读学士学位课程，仍可考虑循副学位途径升学。副学位涵盖副学士（Associate Degree）及高级文凭（Higher Diploma），有意报读的应届DSE考生，可由即日起至5月19日，透过「专上课程电子预先报名平台」（E-APP）进行首轮申请。副学士与高级文凭虽然看似相似，但实则存在不少分别，《星岛教育》将从课程特色、范畴、出路及学费等方面，为大家分析两者之异同。

甚么是副学士(Asso)？

常被称为「Asso」的副学士，修读期为两年，属于香港资历架构的第四级，与高级文凭同级。副学士课程的设计偏向通识性质，目标是让学生建立广泛的知识基础和掌握通用技能。这项资历能够帮助合资格的毕业生继续升学，同时也体现了鼓励终身学习的教育理念。

甚么是高级文凭(HD)？

高级文凭则常被称为「High Dip」、「HD」，是香港的一种专上教育资历，修读期一般为两年，与副学士同属香港资历架构下的第四级。相较于副学士，高级文凭的课程内容更注重专业性，旨在培养毕业生掌握专业知识与实用技能，为他们投身辅助专业工作或衔接相关的专业学位课程做好准备。

副学士VS高级文凭｜课程特色

副学士课程特色：

课程有至少6成内容属通识性质，涵盖如公民责任、沟通技巧及批判思考等范畴。为了帮助学生顺利衔接学士学位，课程也强调培养必要的学术能力，例如是研究与数据素养。

根据经评审专上课程(iPASS)的资料，在26/27学年，全港共有8间院校，合共提供99个副学士课程，其学科选择多元，包括工商管理、工程、社会科学、传理学、视觉艺术及文学等范畴。

高级文凭课程特色：

高级文凭课程至少有6成内容属专业性质，同时亦融合通识元素，涵盖职场学习、专题研习等范畴，让学生能将课堂知识应用于实际工作场景，并为他们衔接相关的学士学位课程做好准备。

iPASS资料显示，在26/27学年，有22间院校提供合共255个高级文凭课程，涵盖工程、幼儿教育、建筑、社会工作、设计等领域。

副学士VS高级文凭｜开办副学位课程院校

根据iPASS，于26/27学年开办副学士课程的院校如下：

香港大学专业进修学院保良局何鸿燊社区书院

香港浸会大学国际学院

岭南大学持续进修学院

香港理工大学香港专上学院

香港大学附属学院

香港伍伦贡学院

圣方济各大学

耀中幼教学院

根据iPASS，于26/27学年开办高级文凭课程的院校如下*：

宏恩基督教学院

港专学院

香港大学专业进修学院保良局何鸿燊社区书院

香港三育书院

香港浸会大学国际学院

香港浸会大学持续教育学院

香港珠海学院

香港专业进修学校

香港科技专上书院

香港都会大学

香港都会大学李嘉诚专业进修学院

岭南大学持续进修学院

圣方济各大学

香港中文大学专业进修学院

香港理工大学香港专上学院

香港大学附属学院

东华学院

香港伍伦贡学院

职业训练局香港专业教育学院 / 香港知专设计学院 / 香港资讯科技学院

耀中幼教学院

青年会专业书院

香港艺术学院

*除了iPASS所列出的院校，香港教育大学亦有开办高级文凭课程。

延伸阅读：尤德奖学金︱男生弃学位读高级文凭追逐工程师梦 获颁优秀学徒奖

副学士VS高级文凭｜升大学率

副学士升大学率：

拥有副学士学位资历的毕业生，可报读高年级学士学位课程，或四年制学士学位课程的第三年。

各院校的副学士毕业生，本地升学情况都有不同。以2025年数据为例，香港浸会大学国际学院有91.5%副学士毕业生继续攻读学士学位，当中85.6%成功入读八大院校的课程。而香港大学附属学院方面，则有85%的副学士毕业生选择继续升学，当中68%入读政府资助学位课程，另有28%选择本地自资学位课程。

高级文凭升大学率：

高级文凭的毕业生有不同的发展路向，他们可以选择衔接高年级学士学位课程，或入读四年制大学课程的第三年；另一选择是继续进修，考取相关范畴的专业资格。

不同院校的毕业生升学情况各异，根据香港大学附属学院2025年的资料，该校68%的高级文凭毕业生选择继续升学，当中入读政府资助学位课程的占56%，而选择本地自资学位课程的则占44%。另外，自资专上教育资讯平台(Concourse)的23/24学年数据则显示，在受访的香港中文大学专业进修学院高级文凭毕业生中，有65.1%选择继续进修，其中59.1%的人士升读了本地学位课程。

延伸阅读：DSE 2026｜E-APP首轮申请开始 专家拆解考生常见5大疑问（附参与院校及重要日子）

副学士VS高级文凭｜海外升学

副学士及高级文凭毕业生可选择到海外继续学业。然而，值得注意的是，海外院校对不同本地院校开办的副学位课程，其认可程度或会存在差异。根据Concourse的资料，现时英国、澳洲、加拿大及美国等10个海外国家或地区，在不同程度上均承认本港的副学士学位。

副学士VS高级文凭｜就业出路

副学士与高级文凭都是独立的资历，毕业生可以投身职场。现时政府就有14个职系将副学士与高级文凭列为入职学历要求，包括海关督察、警务督察及入境事务主任。

副学士VS高级文凭｜入学要求

最低入学要求

副学士及高级文凭的基本入学门槛，为香港中学文凭考试（DSE）中五科（包括中文及英文）达到第2级成绩。申请人亦可以提交应用学习科目成绩。如该5科的其中一科为「公民与社会发展科」，则最低入学要求为在该科取得「达标」成绩。

根据2024/25学年生效的「副学士学位及高级文凭课程的新修订通用指标」，高级文凭的最低入学要求，除了接受DSE成绩，亦会接受「在本港或境外取得丰富的相关工作经验及／或资历(例如经『过往资历认可』及学分累积及转移机制作评估)，并有能力接受副学位教育」的申请人。

其他学历

此外，院校亦可能会考虑持有其他同等海内外学历的申请人。以香港大学附属学院为例，该校便接纳毅进文凭、应用教育文凭及其他同等学历的申请。

副学士VS高级文凭｜学费

副学士学费：

根据iPASS在26/27学年所收录的课程数据，副学士课程第一年的学费介乎约$62,000至$86,000。

高级文凭学费：

根据iPASS在26/27学年所收录的课程数据，高级文凭课程首年学费介乎约$18,254至约$108,410。要注意的是，部分高级文凭课程在26/27学年获纳入「指定专业／界别课程资助计划」(SSSDP)，而前述的学费范围，均已扣除相关资助。

副学士VS高级文凭｜申请方法

E-APP

应届DSE考生可以经由教育局设立的「专上课程电子预先报名平台」(E-APP)报读副学位课程。2026/27学年的E-APP申请日期：

首轮申请日期： 2025年12月4日(上午10时正) - 2026年5月19日

次轮申请日期： 2026年5月22日(上午10时正) - 2026年7月6日

JUPAS

副学士课程及绝大部分高级文凭课程都不能透过JUPAS申请。不过，教育大学的幼儿教育高级文凭(JS8507)则属例外，申请人可经由JUPAS报读。

院校网站直接申请

有意报读副学位课程的人士，也可以考虑直接向开办心仪课程的院校递交申请。不过，请留意每间院校的报名方法及申请资格或有不同，以免错失良机。

课程资讯以Concourse及院校公布为准

资料来源：Concourse网站、JUPAS网站、E-APP网站及院校网站

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<