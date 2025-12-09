英中名单2026｜全港115间英文中学一览 中一自行分配学位攻略

英中名单2026｜2026学年的中一自行分配学位将于2026年1月2至16日接受申请。有些家长或会尝试为子女申请区外中学，其中全开英文班中学(亦即是坊间常说的「英中」)，往往都有不少家长留意，因当中大部分均是传统名校或地区名校，不少更曾诞生状元。为方便家长部署选校，《星岛教育》根据2025/2026学年的《中学概览》，各校在初中所用的教学语言，列出全港115间全开英文班中学，让家长掌握各区的英中名单。

英中名单2026｜全港英文中学一览

英中名单2026｜港岛区｜中西区：7所

英皇书院（男校）

网址：https://www.kings.edu.hk

高主教书院（男女校）

网址：http://www.raimondi.edu.hk

圣嘉勒女书院（女校）

网址：http://www.stclare.edu.hk

圣若瑟书院（男校）

网址：http://www.sjc.edu.hk

圣类斯中学（男校）

网址：https://www.stlouis.edu.hk

圣士提反女子中学（女校）

网址：http://www.ssgc.edu.hk

英华女学校（女校）

网址：http://www.ywgs.edu.hk

英中名单2026｜港岛区｜湾仔区：7所

玛利曼中学（女校）

网址：http://www.mss.edu.hk

皇仁书院（男校）

网址：https://www.qc.edu.hk

圣公会邓肇坚中学（男女校）

网址：http://www.tsk.edu.hk

嘉诺撒圣方济各书院（女校）

网址：http://www.sfcc.edu.hk

圣保禄中学（女校）

网址：http://www.spss.edu.hk

香港真光中学（女校）

网址：http://www.tlmshk.edu.hk

香港华仁书院（男校）

网址：http://www.wahyan.edu.hk

英中名单2026｜港岛区｜东区：7所

庇理罗士女子中学（女校）

网址：https://www.bps.hk

嘉诺撒书院（女校）

网址：http://www.canossa.edu.hk

张祝珊英文中学（男女校）

网址：http://www.ccsc.edu.hk

香港中国妇女会中学（男女校）

网址：http://www.hkcwcc.edu.hk

港岛民生书院（男女校）

网址： http://www.imsc.edu.hk

筲箕湾官立中学（男女校）

网址：http://www.sgss.edu.hk/

圣马可中学（男女校）

网址：http://www.stmarks.edu.hk

英中名单2026｜港岛区｜南区：1所

嘉诺撒圣心书院（女校）

网址： http://www.shcc.edu.hk

英中名单2026｜九龙区｜九龙城区：12所

何明华会督银禧中学（男女校）

网址： http://www.bhjs.edu.hk

迦密中学（男女校）

网址： http://www.carmelss.edu.hk

陈瑞祺（喇沙）书院（男校）

网址： http://www.csklsc.edu.hk

旅港开平商会中学（男女校）

网址： http://www.hpccss.edu.hk

嘉诺撒圣家书院（女校）

网址： http://www.hfcc.edu.hk

九龙真光中学（女校）

网址： http://www.ktls.edu.hk

喇沙书院（男校）

网址：http://www.lasalle.edu.hk

玛利诺修院学校(中学部)（女校）

网址： http://www.mcs.edu.hk

民生书院（男女校）

网址：https://www.munsang.edu.hk/secondary/

基督教女青年会丘佐荣中学（男女校）

网址：http://www.htyc.edu.hk

东华三院黄笏南中学（男女校）

网址：http://www.twghwfns.edu.hk

华英中学（男女校）

网址：http://www.waying.edu.hk

英中名单2026｜九龙区｜观塘区 ：7所

中华基督教会蒙民伟书院（男女校）

网址：http://www.cccmmwc.edu.hk

观塘官立中学（男女校）

网址：http://www.ktgss.edu.hk

观塘玛利诺书院（男校）

网址：http://www.ktmc.edu.hk

顺利天主教中学（男女校）

网址： http://www.slcss.edu.hk

圣言中学（男校）

网址：http://www.singyin.edu.hk

圣杰灵女子中学（女校）

网址：http://www.scsg.edu.hk

蓝田圣保禄女子中学（女校）

网址： http://www.spslt.edu.hk

英中名单2026｜九龙区｜黄大仙区：5所

中华基督教会协和书院（男女校）

网址：http://www.ccchwc.edu.hk

可立中学（啬色园主办）（男女校）

网址：http://www.holap.edu.hk/

保良局何荫堂中学（男女校）

网址：http://www.plkchc.edu.hk

保良局第一张永庆中学（男女校）

网址：http://www.plkno1.edu.hk

德爱中学（女校）

网址：http://www.takoi.edu.hk

英中名单2026｜九龙区｜西贡区 ：4所

迦密主恩中学（男女校）

网址：https://www.cdgfss.edu.hk

基督教宣道会宣基中学（男女校）

网址：http://www.skss.edu.hk

景岭书院（男女校）

网址：http://www.kingling.edu.hk

将军澳官立中学（男女校）

网址：http://www.tkogss.edu.hk

英中名单2026｜九龙区｜深水埗区 ：5所

中华基督教会铭贤书院（男女校）

网址：http://www.cccmyc.edu.hk

长沙湾天主教英文中学（男校）

网址：http://www.cswcss.edu.hk

香港四邑商工总会黄棣珊纪念中学（男女校）

网址：http://www.wtsmc.edu.hk

宝血会上智英文书院（女校）

网址：http://www.htc.edu.hk

圣母玫瑰书院（女校）

网址：http://www.olr.edu.hk

英中名单2026｜九龙区｜油尖旺区：6所

中华基督教会铭基书院（男女校）

网址： http://www.cccmkc.edu.hk

伊利沙伯中学（男女校）

网址： http://www.qes.edu.hk

圣芳济书院（男校）

网址： http://www.sfxc.edu.hk

嘉诺撒圣玛利书院（女校）

网址： http://www.smcc.hk

真光女书院（女校）

网址： http://www.tlgc.edu.hk

九龙华仁书院（男校）

网址： http://www.wyk.edu.hk

英中名单2026｜新界区｜北区 ：6所

风采中学（教育评议会主办）（男女校）

网址：http://www.elegantia.edu.hk

香港道教联合会邓显纪念中学（男女校）

网址：http://www.tanghin.edu.hk

圣公会陈融中学（男女校）

网址：http://www.skhcyss.edu.hk

田家炳中学（男女校）

网址：http://web.tkpss.edu.hk/

东华三院甲寅年总理中学（男女校）

网址：https://www.twghkyds.edu.hk

东华三院李嘉诚中学（男女校）

网址：http://www.twghlkss.edu.hk

英中名单2026｜新界区｜沙田区 ：13所

浸信会吕明才中学（男女校）

网址：http://www.blmcss.edu.hk

圣母无玷圣心书院（男女校）

网址：https://www.ihmc.edu.hk

赛马会体艺中学（男女校）

网址：https://www.tic.edu.hk

沙田苏浙公学（男女校）

网址：http://kccshatin.edu.hk

天主教郭得胜中学（男女校）

网址：http://www.ktscss.edu.hk

五旬节林汉光中学（男女校）

网址：http://www.plhks.edu.hk

沙田官立中学（男女校）

网址：http://www.stgss.edu.hk

沙田循道衞理中学（男女校）

网址：http://www.stmc.edu.hk

沙田培英中学（男女校）

网址：http://www.pyc.edu.hk

沙田崇真中学（男女校）

网址：http://www.sttss.edu.hk

圣公会林裘谋中学（男女校）

网址：http://www.skhlkmss.edu.hk/

圣公会曾肇添中学（男女校）

网址：http://www.skhtst.edu.hk

圣罗撒书院（女校）

网址：http://www.hksrl.edu.hk

英中名单2026｜新界区｜大埔区：5所

迦密柏雨中学（男女校）

网址：http://www.cpu.edu.hk

南亚路德会沐恩中学（男女校）

网址：http://www.ilc.edu.hk

圣公会莫寿增会督中学（男女校）

网址：http://www.mst.edu.hk

恩主教书院（男女校）

网址：https://www.valtorta.edu.hk

王肇枝中学（男女校）

网址：http://www.wscss.edu.hk

英中名单2026｜新界区｜葵青区 ：9所

佛教善德英文中学（男女校）

网址：http://www.bstc.edu.hk

中华基督教会全完中学（男女校）

网址：http://www.chuenyuen.edu.hk

中华传道会安柱中学（男女校）

网址：http://www.cneccc.edu.hk

天主教母佑会萧明中学（女校）

网址：http://dmhcsm.edu.hk

保良局罗杰承中学（一九八三）中学（男女校）

网址：http://www.plk83.edu.hk

保禄六世书院（女校）

网址：http://www.ppaulvi.edu.hk

顺德联谊总会李兆基中学（男女校）

网址：https://www.lskc.edu.hk

圣公会林护纪念中学（男女校）

网址：http://www.lamwoo.edu.hk

东华三院陈兆民中学（男女校）

网址：http://www.twghczm.edu.hk

英中名单2026｜新界区｜荃湾区 ：4所

可风中学（啬色园主办）（男女校）

网址：http://www.hofung.edu.hk

宝安商会王少清中学（男女校）

网址：http://pocawsc.edu.hk

荃湾官立中学（男女校）

网址：http://www.twgss.edu.hk

荃湾公立何传耀纪念中学（男女校）

网址：http://www.twphcymc.edu.hk

英中名单2026｜新界区｜屯门区 ：8所

香港九龙塘基督教中华宣道会陈瑞芝纪念中学（男女校）

网址：http://www.scc.edu.hk

保良局百周年李兆忠纪念中学（男女校）

网址：http://www.plkclscmc.edu.hk

保良局董玉娣中学（男女校）

网址：http://www.plktytc.edu.hk

顺德联谊总会梁𨱇琚中学（男女校）

网址：http://www.lkkc.edu.hk

南屯门官立中学（男女校）

网址：http://www.stmgss.edu.hk

马锦明慈善基金马可宾纪念中学（男女校）

网址：http://www.makopan.edu.hk

屯门官立中学（男女校）

网址：http://www.tmgss.edu.hk

仁爱堂田家炳中学（男女校）

网址：http://www.yottkp.edu.hk

英中名单2026｜新界区｜元朗区 ：9所

中华基督教会基元中学（男女校）

网址：http://ccckyc.edu.hk

赵聿修纪念中学（男女校）

网址：http://www.clsmss.edu.hk

新界乡议局元朗区中学（男女校）

网址：https://www.nthykyldss.edu.hk/

天主教崇德英文书院（男女校）

网址：https://www.stc.edu.hk

圣公会白约翰会督中学（男女校）

网址：http://www.skhbbss.edu.hk

基督教香港信义会元朗信义中学（男女校）

网址：http://www.yll.edu.hk

香港管理专业协会罗桂祥中学（男女校）

网址：http://www.hkmakslo.edu.hk

东华三院卢干庭纪念中学（男女校）

网址：http://www.lktmc.edu.hk

元朗商会中学（男女校）

网址：http://www.ylmass.edu.hk

中一自行分配学位2026｜「中学学位分配办法」时间表

日期 事项 2026年1月2日至16日 申请自行分配学位 2026年3月31日 参加派位中学通知正取学生家长其子女获取录 2026年5月初 统一派位选校 2026年7月7日 公布派位结果 2026年7月9日及10日 办理中一注册

