本地时装店结业潮 3大品牌：文青女装 INTIQUE/潮牌HISSO/Cap帽店THE ASH三个月内全线结业！

随著近年本港消费模式转变，加上网购盛行，实体服装零售店正面临严峻挑战。开业12年的本地人气女性时装品牌「INTIQUE」于昨日（6月4日）无预警宣布，将于本月底陆续关闭全港10间分店及网店，结束香港业务。此消息与早前相继宣布全线结业的「HISSO」及「THE ASH」一样，令不少支持本地设计的消费者深感惋惜。

主打简约复古文青风 INTIQUE全线10间分店月底陆续告别

创立于2014年的本地女装品牌「INTIQUE」，主要售卖简约文青系与复古风格的女装及配饰，于观塘APM、沙田新城市广场、尖沙咀K11 Art Mall等大型商场开设10间分店。品牌昨日（4日）在社交平台无预警发文，以「谢谢您，把我们穿进日常里」为题宣布全线结业的消息，感激顾客过去12年来的喜爱与陪伴，期望未来会以其他形式再与大家见面，并由即日起推出全店68折的告别优惠。

突如其来的消息令大批长期支持的熟客感到震惊与万分不舍，纷纷涌入留言区表达惋惜，有人直言「呢个消息太突然，消化唔到」，甚至形容为「世界末日啦，大半个衣柜都系INTIQUE嘅衫」。不少消费者对这个本土品牌的离开感到遗憾，留言称「眼湿湿，仍然proud of you as香港品牌」、「好可惜，香港品牌我净系买你哋，又平又好睇」。

15年本土潮牌HISSO携同姊妹品牌 画下圆满句号

15年本土潮牌HISSO携同姊妹品牌 画下圆满句号

同样面对经营困难的，还有创立于2011年的本土港产潮牌「HISSO」及其成立3年的姊妹品牌「Story Behind」。HISSO团队于今年3月无预警发出结业通知，宣布全线12间分店及姊妹品牌的6间分店全面结业，并衷心感谢顾客一直支持本地品牌。消息公布后，许多顾客对于日后无法再以亲民价格购买到设计与质量兼备的服饰感到万分遗憾，直言品牌高质素的本地男装与优雅女装在市场上「少之又少」。

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连锁潮流帽子品牌「THE ASH」光荣结业

连锁潮流帽子品牌「THE ASH」光荣结业

而经营长达22载的连锁街头服饰品牌「THE ASH」也于早前光荣「毕业」，宣布旗下的8间实体店舖全面停止营业。创办人透过社交平台向大众发表告别信，豁达地表示这次结业并非经营不善，而是准备迈向下一个里程碑。回顾品牌的发展史，他们于2003年在铜锣湾骆克道一间约600呎的旧楼单位起家，没想到最终一步步扩展至旺角琼华中心等多区商场。

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资料来源：intique_official、theashhk