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中半山家庭月薪32K请司机  5大工时要求 引网民激辩: 人工真系唔错 vs 都几cheap

生活百科
更新时间：18:19 2026-05-15 HKT
发布时间：18:19 2026-05-15 HKT

在招聘市场上，除了薪酬待遇，工作时数向来是求职者最关心的部分。日前，网上一则由司机服务中介公司发布于社交平台的招聘广告，为一个「中半山家庭」司机职位开出$31,000到$32,000不等的月薪，却因其颇为严工时及加班要求，在网上引起了广泛的关注和热烈讨论。

32K请中半山家庭司机引热议！ 每周六天 「偶尔」需陪老板OT

近日有中介公司在Facebook上发布一则招聘「家庭司机」的广告，工作地点为传统富人高尚地段「中半山（旧山顶道）」。广告列明，司机主要负责接送「老板」及其包括小孩子的家庭成员，而座驾则为「Zeekr 009」电动车。

虽然薪酬可观，但其工作条件却成为了网民争议的焦点。根据招聘广告，该职位的基本工作时间为每周五天半，然而其超长基本工时，加上一系列「加班」要求，即引来网民讨论，以下归纳网民意见，争议点包括:

  1. 超长基本工时：平日（周一至五）工时长达12小时（早上7时至晚上7时）。即使是周六，也需要工作6小时，每周基本工时已达66小时。
  2. 常态周末加班：广告中虽写「偶尔」，但频率却是「每周约1–2次」，这意味著加班并非偶然，而是常态。
  3. 凌晨需加班：需要配合老板的晚宴聚会，加班时间可能持续至「凌晨01:00-02:00」，严重影响司机的个人作息。
  4. 休息日形同虚设：综合每周5.5天工作以及「每周1-2次」的周末加班，司机可能几乎没有完整的周末休息时间，甚至可能需要连续工作7天。
  5. 加班补偿与工时不成比例：超时工作的补偿（OT）仅为每小时「$100-$120」，与基本时薪相差无几，且未考虑深宵加班对生理及家庭生活的影响，被认为不具吸引力。

网民反应两极：人工真系唔错 vs 都几cheap

此招聘广告一出，随即引发网民两极化的回应。不少网民认为工作条件过于苛刻，留言批评「都几cheap」、「每星期5.5日, 每个星期仲要加多1-2日, 仲要凌晨, 不如24x7啦」，认为这样的工时完全不合理，甚至有人建议「叫个老细自己揸返啦 」以示讽刺。

然而，另一方面的意见则认为，对于特定条件的求职者而言，这份工作的待遇相当优厚。有网民表示：「如果无学历呢个人工真系唔错嫁」，亦有人认为：「30000几wo大佬，揸巴士都无呢个价仲要系舒服揸zeekr」。这些留言反映出，部分人认为在权衡学历要求和薪酬水平后，这份工作仍具有吸引力。

延伸阅读：港女Threads「急要人」派拼多多！$4/件多劳多得 最快即晚出粮 网民：派到X街先得$600

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