AEON旗下Mono Mono进驻火炭！限定开幕优惠 $59换购购物车 满额送$15现金券

AEON旗下Mono Mono正式进驻火炭！为庆祝新店于5月15日隆重开幕，Mono Mono火炭店推出一连串惊喜优惠，当中包括只需$59即可换购设计精美的限定购物车，以及购物满额送$15现金券，为火炭居民带来多元化商品及舒适购物环境。

AEON旗下Mono Mono火炭店开幕优惠 满额送$15现金券

AEON旗下Mono Mono火炭店开幕优惠 满额送$15现金券

$59换购Mono Mono购物车

每次到超市扫货，最烦恼的莫过于大包小包，狼狈不堪。Mono Mono火炭店贴心为顾客准备了开业换购礼遇，只要购物满$150或以上，即可以$59的超值价换购一架Mono Mono限定购物车。这款购物车不仅设计简洁时尚，更具备轻巧易推的特点，无论是家庭主妇采购一周食材，还是上班族下班后顺道购物，都能让您的购物旅程倍添轻松，告别手抽的重担。

除了实用的购物车，Mono Mono亦为追求生活品味的您准备了另一款换购品。同样在推广期内，凡于火炭店购物满$100或以上，即可以$9的亲民价换领一个限定针织手提袋。

AEON会员尊享 购物即赚$15回赠

为回馈忠实顾客，Mono Mono火炭店特别为AEON会员带来独家迎新奖赏。在指定推广期内，AEON会员只要在店内消费满$150或以上，即可获赠一张价值$15的电子优惠券。优惠券可于下次购物时使用，让您的消费更精明，享受折上折的乐趣。

DAISO粉丝召集！$1换购多功能保温袋

Mono Mono店内向来是DAISO爱好者的寻宝地。为庆祝新张，DAISO专区亦推出加码优惠！凡购买任何DAISO商品满$48或以上，即可加$1换购一个DAISO保温袋。这款保温袋非常适合用来存放冷冻食品、饮品或暖笠笠的便当，设计轻巧实用，绝对是物超所值的换购之选。

AEON旗下Mono Mono火炭店开幕优惠

分店地址： 新界沙田火炭坳背湾街1号星‧岸二楼209号舖

营业时间： 星期一至日，早上8:30至晚上9:30

1. Mono Mono 限定购物车换购

推广日期： 2026年5月15日(五)起，换完即止。

换购方法： 于Mono Mono火炭店购物满$150或以上，即可以$59换购。

2. Mono Mono 限定针织手提袋换购

推广日期： 2026年5月15日(五)起，换完即止。

换购方法： 于Mono Mono火炭店购物满$100或以上，即可以$9换购。

3. 开业迎新赏 (AEON会员限定)

推广日期： 2026年5月15日(五)至5月27日(三)。

优惠内容： AEON会员于Mono Mono火炭店购物满$150或以上，即可获赠$15电子优惠券一张。

4. DAISO保温袋 $1 换购

推广日期： 2026年5月15日(五)起，换完即止。

换购方法： 购买任何DAISO商品满$48或以上，即可加$1换购。

资料来源：AEON Stores Hong Kong、Aeon Channel