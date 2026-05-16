Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

00后爆旋陀螺女战士 入坑一个月投资逾4位数 旺角自设「道馆」办比赛

生活百科
更新时间：11:00 2026-05-16 HKT
发布时间：11:00 2026-05-16 HKT

陀螺这款传统上被视为男性专属的玩具，近年来吸引了越来越多女性的参与。在全港掀起的一股「爆旋陀螺」怀旧热潮中，一位00后的女性陀螺爱好者「布哥」成为了其中的代表人物，她不仅在网上分享入门技巧，更进一步在旺角设立了工作室。这个专属空间为广大陀螺玩家提供了一个交流切磋的平台，将这股怀旧玩意热潮推向新的高峰。

00后女战士 一个月花4位数买爆旋陀螺 旺角自设「道馆」办比赛 

这股爆旋陀螺热潮席卷全港，一位被称为「布哥」的00后美女玩家，更在社交平台Threads及Instagram上载了教导新手如何玩爆旋陀螺的影片。这些影片出乎意料地获得了数十万的观看次数，使她一跃成为这股怀旧热潮中的网络红人。

00后爆旋陀螺玩家整理入门攻略 

「布哥」坦言，自己与爆旋陀螺的缘份始于小学时代，「当时系同细佬同表哥一齐玩，𠮶阵仲会用婆婆屋企只大铁镬去当盘玩」。虽然有童年基础，但她也是在近期的热潮中，受朋友影响才正式入坑最新一代的「爆旋陀螺X」。她形容自己曾为寻找心仪的陀螺，「一日行六七间舖头」，并深深爱上那种热血的感觉。

从一个新手，到被网民视为入门导师，「布哥」谦虚表示「唔敢当」。她忆述，自己花了约半个月时间才消化基本概念，并请教了许多资深朋友。为了让与她同期加入的玩家能快速上手，她决定以新手角度分享最基本的入门攻略。虽然只是在价格飙升前约两星期才加入，但她透露至今已花费$5000左右。

旺角自设工作室办比赛 凝聚陀螺爱好者

面对较少女玩家的普遍印象，「布哥」认为现在的女玩家数量「比起以前已经多咗好多」。她更进一步，在旺角兴发商业大厦自设工作室，作为陀螺爱好者的聚脚点，并主办了「第一届 Beyblade X 陀螺杯」，吸引了数十名玩家报名参与，一同竞技交流。

对「布哥」而言，玩陀螺最大的乐趣在于「研究唔同嘅配置同埋钻研发射技术」。谈到最难忘的对战，她兴奋地忆述一次在启德街场的经历。当时她初次使用「神杖」陀螺，开局便陷入劣势，「俾人打咗入2分洞，但系靠住1-60固锁成功翻生最尾仲赢咗」。这次死里逃生的经验让她深刻体会到，爆旋陀螺的魅力，就是在于「未到最后一刻都唔知道结果」。

这项活动不仅带来刺激的对战，更重新连结了人与人之间的交流。她指「身边嘅屋企人以前食完饭都会拎起部电话......但依家接触爆旋陀螺之后，佢哋都会主动了解亦都会陪啲仔女一齐玩」，她认为这是一种「冇咁多电子设备真系好纯粹嘅快乐」。

 

图片援权：phybby_

 

同场加映：爆旋陀螺经济！？将军澳/黄大仙/粉岭街市吉舖变身「格斗场」 网民：死场靠陀螺复活

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
生活百科
17小时前
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
生活百科
18小时前
李先生与太太罕有齐患上脑干脑炎，导致瘫痪。抖音
90后夫妻同染罕见病致瘫 疑与嗜食海鲜养一宠物有关
即时中国
5小时前
优质顾客服务大奖颁奖典礼暨26周年志庆圆满举行 High Tech与High Touch深度融合 AI赋能客服新世代
企业资讯
2小时前
中半山家庭月薪32K请司机  5大工时要求 引网民激辩: 人工真系唔错 vs 都几cheap
中半山家庭月薪32K请司机  5大工时要求 引网民激辩: 人工真系唔错 vs 都几cheap
生活百科
18小时前
港人夫妇移居深圳黄贝岭 悭钱用直通巴分4次「蚂蚁搬家」！分享2原因选择月租¥7,500 Service Apartment
港人夫妇移居深圳黄贝岭 悭钱用直通巴分4次「蚂蚁搬家」！分享2原因选择月租¥7,500 Service Apartment
生活百科
2小时前
急寻「好人先生」归还$200 蓝田港妈与犬儿一同写感谢卡 故事有洋葱 网民传授更直接寻人方法｜Juicy叮
急寻「好人先生」归还$200 蓝田港妈与犬儿一同写感谢卡 故事有洋葱 网民传授更直接寻人方法｜Juicy叮
时事热话
22小时前
车厢遗下一滩血迹。梁国峰摄
00:39
7旬翁尖沙咀上巴士 行驶期间突向前仆头淌血 昏迷送院不治
突发
2小时前
Bob林盛斌17岁大女遭网暴  林霏儿骚性感T-Back反击  拍片自比钻石：不会因批评变样衰
Bob林盛斌17岁大女遭网暴  林霏儿骚性感T-Back反击  拍片自比钻石：不会因批评变样衰
影视圈
18小时前
美联社
特朗普结束访华即向台发警告：美方不愿远赴9500英里打仗 不想有人走向独立
即时国际
7小时前