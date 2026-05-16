00后爆旋陀螺女战士 入坑一个月投资逾4位数 旺角自设「道馆」办比赛

陀螺这款传统上被视为男性专属的玩具，近年来吸引了越来越多女性的参与。在全港掀起的一股「爆旋陀螺」怀旧热潮中，一位00后的女性陀螺爱好者「布哥」成为了其中的代表人物，她不仅在网上分享入门技巧，更进一步在旺角设立了工作室。这个专属空间为广大陀螺玩家提供了一个交流切磋的平台，将这股怀旧玩意热潮推向新的高峰。

00后女战士 一个月花4位数买爆旋陀螺 旺角自设「道馆」办比赛

这股爆旋陀螺热潮席卷全港，一位被称为「布哥」的00后美女玩家，更在社交平台Threads及Instagram上载了教导新手如何玩爆旋陀螺的影片。这些影片出乎意料地获得了数十万的观看次数，使她一跃成为这股怀旧热潮中的网络红人。

00后爆旋陀螺玩家整理入门攻略

「布哥」坦言，自己与爆旋陀螺的缘份始于小学时代，「当时系同细佬同表哥一齐玩，𠮶阵仲会用婆婆屋企只大铁镬去当盘玩」。虽然有童年基础，但她也是在近期的热潮中，受朋友影响才正式入坑最新一代的「爆旋陀螺X」。她形容自己曾为寻找心仪的陀螺，「一日行六七间舖头」，并深深爱上那种热血的感觉。

从一个新手，到被网民视为入门导师，「布哥」谦虚表示「唔敢当」。她忆述，自己花了约半个月时间才消化基本概念，并请教了许多资深朋友。为了让与她同期加入的玩家能快速上手，她决定以新手角度分享最基本的入门攻略。虽然只是在价格飙升前约两星期才加入，但她透露至今已花费$5000左右。

旺角自设工作室办比赛 凝聚陀螺爱好者

面对较少女玩家的普遍印象，「布哥」认为现在的女玩家数量「比起以前已经多咗好多」。她更进一步，在旺角兴发商业大厦自设工作室，作为陀螺爱好者的聚脚点，并主办了「第一届 Beyblade X 陀螺杯」，吸引了数十名玩家报名参与，一同竞技交流。

对「布哥」而言，玩陀螺最大的乐趣在于「研究唔同嘅配置同埋钻研发射技术」。谈到最难忘的对战，她兴奋地忆述一次在启德街场的经历。当时她初次使用「神杖」陀螺，开局便陷入劣势，「俾人打咗入2分洞，但系靠住1-60固锁成功翻生最尾仲赢咗」。这次死里逃生的经验让她深刻体会到，爆旋陀螺的魅力，就是在于「未到最后一刻都唔知道结果」。

这项活动不仅带来刺激的对战，更重新连结了人与人之间的交流。她指「身边嘅屋企人以前食完饭都会拎起部电话......但依家接触爆旋陀螺之后，佢哋都会主动了解亦都会陪啲仔女一齐玩」，她认为这是一种「冇咁多电子设备真系好纯粹嘅快乐」。

图片援权：phybby_